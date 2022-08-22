德语媒体：降息能提振中国经济吗？

（德国之声中文网）《南德意志报》写道，中国央行周一宣布再度降息，希望以此提高民众买房的热情，帮助房地产行业走出危机。该报写道：

“房地产行业对中国经济至关重要。一般认为，房地产行业在中国国民经济总产值中的占比高达20%至30%。过去几十年来，房地产行业一直保持着迅速增长的势头。房地产公司通过销售期房，不断为市场加温。而与此同时，也使得自身债台高筑。为了避免房产公司的债务泡沫破裂，中国政府在2020年底出台了限制借贷的强硬措施，此举使恒大等大型房产公司无法履行还债义务，也使一些已经销售的在建项目停工烂尾。

在此背景下，一些城市的买房客户出于抗议，开始拒绝偿还贷款。发放了大批买房贷款的银行面临着陷入危机的危险。与此同时，一年来房地产价格也呈现下跌趋势，使中产阶级的财富状况也在不断缩水，因为中产阶级大约三分之二的财富都集中在房地产方面。有鉴于此，中国陷入了发生社会危机的边缘。房地产危机也使地方政府叫苦不迭，因为地方财政的大部分收入都是依靠出卖土地获取的。"

今年年初以来，政府一直在尝试通过宽松的货币政策以及有针对性的注入资金，缓解房地产市场压力。

"不过，货币政策回旋的余地已经非常有限。一方面，在流通领域注入过多资金，会导致通货膨胀率的继续攀升。另一方面，降息措施会使中国债券进一步失去吸引力，因为其他国家的央行正在提升主导利率。

分析师们普遍认为，政府采取的措施收效将非常有限。因为市场目前面临的问题并不是供应短缺，而是买家信心不足。这些分析师们认为，叫停'清零政策'才是走出危机的最简便途径。但是，截至目前为止，中国政府毫无改变清零策略的迹象。"

中国央行周一采取的降息措施，也引起了《商报》的关注。该报写道：

"房地产行业的危机阻遏了中国这一世界第二大经济体的发展。大多数经济学家都认为，今年中国已无法实现5.5%的经济增长预定目标。今年七月，国际货币基金已将其对中国经济增长的预估值下调至3.3%，而美国高盛更将预估下调到了2.8%的水平。

鉴于经济增长的前景黯淡，专家们几个月前就已预计到中国政府会采取降息措施。周一中国央行采取的降息措施也显示，中国对经济稳定性的担忧正在与日俱增。中国总理李克强前不久强调，中国经济正处在复苏的'关键节点'，必须尽快采取有力措施，推动经济复苏和增长。"

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