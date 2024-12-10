德语媒体：阿萨德下台对中国也是问题

《法兰克福汇报》写道，北京曾与阿萨德政权走得很近。去年，阿萨德一家在中国度假长达六天，还签署了叙利亚加入一带一路的协议。《经济周刊》关注，大众关闭南京工厂还只是第一步。

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》驻华记者写道：杭州有1700年历史的灵隐寺打开正门，极其罕见。阿萨德一家受到特殊对待。

文章写道：“叙利亚统治者夫妇及其三个孩子去年在中国停留了六天。这是阿萨德一家自2011年内战以来最长的外国之行。阿萨德签署了叙利亚加入中国丝绸之路基建项目的协议，而中国国家与党的主席习近平则承诺经济援助，并呼吁西方取消对叙利亚制裁。‘中叙关系经受住国际风云变幻考验’，习近平去年9月说道。”

文章写道：“如今阿萨德政权下台，灵隐寺成为中国社交媒体上的热词。一名网友在微博上笑说：‘据说阿萨德在灵隐寺为叙利亚民众的福祉拜了菩萨，——灵验了！’”

文章写道：“无论如何，叙利亚独裁者下台对中国来说，面子不那么好看。上周，中国驻联合国大使傅聪还表示，中国支持叙利亚的反恐斗争。这说明，阿萨德迅速下台对北京也在意料之外。中国知名大学教授最近也还表示，叙利亚‘总体稳定’。”

文章写道：“2023年，习近平还曾承诺支持阿萨德，“维护该国国家独立、主权、统一和领土完整”。但这些话显然并未落实为行动。周一，外交部发言人毛宁不愿回答中国是否与逃亡俄罗斯的阿萨德有联系。她仅呼吁‘各方寻求政治解决方案’。”

文章写道：“中国在联合国安理会共八次通过行使否决权对阿萨德政权予以支持。这令北京在其它阿拉伯国家的声望受损，同时中国在与叙利亚的关系中并没有多少经济上的收益。阿布扎比扎耶德大学专门研究中国与阿拉伯世界德政治学教授富尔顿（Jonathan Fulton）写道，中国支持阿萨德德原因更多是担心革命。‘中国的内政压力左右着许多政治决策，阿拉伯世界2011年革命的散播对（共产）党来说是个警钟。’富尔顿表示，中国领导层最不想看到的就是本国民众受到阿拉伯之春的启发。”

大众在德国正迎来员工抗议浪潮 图像来源: Jens Schlueter/AFP via Getty Images

大众在中国

《经济周刊》写道：大众前所未有地削减开支，因为来自中国的盈利缺失。而新的数据显示，这可能还只是第一步。

文章写道：“11月底，大众已宣布，与合资伙伴上汽集团的个别工厂，正寻找经济上的替代方案。这意味着什么，如今逐渐显现出来：在中国有26家工厂的该企业想要出售或关闭其中一部分，从南京的工厂开始。经济周刊从内部人士获悉，剥离南京工厂是已经决定的，只是要决定是出售还是关闭。所寻求的是作为‘经济替代方案’出售。大众拒绝表态。”

文章写道，自2019年以来，大众的市场份额持续下降，从19%降至去年的不到12%。据《经济周刊》获得的信息，本年度继续大幅下降：1月为12%，4月为10%，10月为9%。特别在电动汽车领域，据《经济周刊》信息，年初大众在华的市场份额还为3%，10月仅为1.5%。“这家数十年来在中国最大的制造商，失去了支撑点，在电动汽车领域已成为边缘供应商。”

文章写道：“南京工厂并非老旧厂址，而是迄今重要的一个立足点。这家现代化工厂于2008年才与上汽集团联合设立，年产量为36辆汽车。那里生产的是大众帕萨特和斯柯达的科米克和速派两款车型。”

“企业内部人士称，很快可能还会有其它工厂步其后尘。特别是生产斯柯达车型的工厂前景灰暗，因为斯柯达的销售一落千丈。新冠危机前，斯柯达在中国的销量还超过30万辆，今年仅为约11000辆。因此，宁波工厂也被视为受到威胁，那里生产斯柯达的柯洛克和达明锐两款车型。据称，那里已大幅减产，——在不少其它工厂也是如此。”

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