 德语媒体：阿富汗的真空 中国补得上吗? | 媒体看中国 | DW | 04.09.2021

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德语媒体：阿富汗的真空 中国补得上吗?

《新苏黎世报》关注了中国政府近期出台的一系列新规，并且剖析了背后的动机。《时代周报》则关注了塔利班和中国的关系，指出在一个战乱国家是无法建造“一带一路”的。

China | Online-Spieler

中国未成年人的网络游戏时长受到新规的限制

（德国之声中文网）瑞士《新苏黎世报》以"对于中国统治者而言，社会就像一台可操控的机器"为题，刊发评论指出，最近两年，中国政府新出台了大量的法规和禁令，这有可能反而威胁社会的稳定。

文章注意到，中国当局出台了限制网络游戏的新规，还重拳打击教育补课行业。此外，"粉丝经济"、LGBT群体也成为了制约对象。作者猜测，北京这一系列新规的目的是促使年轻人为经济繁荣多做贡献，并且提高中国的生育率。

"但是，伴随着中国经济的增长和开放，中国年轻人已经习惯了较大的社会自由。他们想要自己决定网络游戏玩多久、听什么音乐、是否为'粉丝经济'花钱、到底是喜欢男人还是女人、是不是要生孩子。中国的父母也想继续让孩子在周末去补习班，从而能够不被同学甩在身后。因此，针对网络游戏、文化、社会团体、私营教育补课的需求将继续存在，政府出台禁令只会催生黑市、抬高价格，从而导致社会上产生不满情绪。中国人还是希望，政府能够不介入私人生活。"

Afghanistan Chinas Außenminister Wang Yi führt Gespräche mit Taliban-Führung

塔利班代表7月底在天津与中国外长王毅会晤

"相比中国监管当局最新的一系列措施，社会学家、发展经济学家则呼吁另一条道路。鼓励女性生育，就必须减轻女性的负担：带薪孕产假、生育后重返原岗位的保障、育儿补贴。减轻教育不平等，就需要聚焦农村民众。在中国农村，幼儿的认知发育被忽视，那里的孩子们还受到缺铁、寄生虫、视力不获矫正等问题的困扰。中国的职业学校存在严重的品质问题，高中则依然征收学费。中国政府如果真想让年轻一代为中国的经济增长与繁荣多做贡献，就应该在这些地方着手。"

DW.COM

西方国家军队撤出阿富汗之后，阿富汗亟须资金援助。塔利班高调表示寄希望于来自中国的投资和开发。塔利班还表示，阿富汗女性可以上大学和工作。

美国总统拜登31日对完成阿富汗撤军发表演说，他除了强调整个行动是「非凡成功」，也捍卫自己撤军的决定。与此同时，中国则说美国完成撤军让阿富汗人迎来国家和平与重建的新起点。

美军匆忙撤离阿富汗留下的烂摊子，到底由谁来收拾？《每日镜报》认为，中国必须有所行动，因为阿富汗局势稳定符合中国的战略利益。《皇冠报》则指出，中国如今嘲笑美国只是表面现象，实际上正在为伊斯兰极端势力抬头而惊恐万分。

汉堡出版的《时代周报》刊发了该报退休总编Theo Sommer撰写的专栏评论。文章以"在一个内战国家无法建设丝绸之路"为题，分析了"中国是否有可能填补西方在阿富汗留下的真空"这个问题。

"中国也并没有仅仅将塔利班的胜利当作地缘政治的机遇，而是同样将其视为潜在威胁。阿富汗东北部的突出地带'瓦罕走廊'有着数十公里的中阿边境线。在这个地区，上千名维族极端分子正在为新疆独立而战斗。北京也非常担心阿富汗成为维吾尔分裂势力的基地。因此，中国政府要求塔利班和'东突运动'一刀两断。北京用官方语言鼓励塔利班推行'温和谨慎的内政与外交'，并强调有意建立'友好合作关系'。这样的措辞，很容易让人感觉是一种警告，只不过不愿意显得不友好、不合作而已。"

"中国肯定希望有经济合作。阿富汗拥有丰富的铜矿、铁矿、稀土、锂矿资源，所以将该国纳入习近平雄心勃勃的'一带一路'是有可能的。但是，3900万阿富汗民众处于赤贫状态，2/3民众是文盲，500万人吸毒成瘾，1/4营养不良。该国的交通设施破败不堪，过去几年中数个中资采矿项目踯躅不前。由于部落依然具有很强的向心力，因此公共安全也无法得到保障。中国问题专家如今一致认为，只有在尘埃落定时，北京才会启动更大的投资以及基建项目。在一个战乱国家是无法建造丝绸之路的。"

"让北京最为不安的是：从阿富汗脱身的美国能够腾出手来在亚太地区对付中国。拜登总统如今愈发将中国当作靶子。中国人很有可能出于这个原因，希望美国继续陷于兴都库什山脉的战争泥潭之中。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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