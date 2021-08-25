 德语媒体：阿富汗乱象与中美对抗 | 媒体看中国 | DW | 25.08.2021

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德语媒体：阿富汗乱象与中美对抗

正在东南亚访问的美国副总统哈里斯对中国提出强烈谴责，称中国正在对南中国海邻国进行“威胁和恐吓”。而中国则反唇相讥，警告东南亚邻国，阿富汗乱象恰恰说明美国绝不可能成为可靠的伙伴。

Symbolfoto US-Beziehungen

（德国之声中文网）美国副总统哈里斯在东南亚发表讲话时尖锐地批评中国，并试图巩固美国作为可靠盟友的形象。哈里斯在新加坡讲话时表示：“我们知道，北京继续在南海进行胁迫、恐吓，宣称对南海的绝大多数海域拥有主权，”“中国的非法主张持续破坏基于规则的秩序，威胁了各国的主权”。《明镜》以《中国的威胁与恐吓》为题报道了哈里斯的东南亚之行。文章写道：

“美国指责中国在有争议的海域部署军事设施和导弹。此外，中华人民共和国还对国际法庭有关南中国海的一项裁定置之不理。根据这项裁定，中方以历史原因提出的主权诉求大多数都不合理。

过去几个月以来，主权争议使北京同一些邻国的关系进一步趋于紧张。一处有争议的岛礁附近出现数百艘中国船只后，菲律宾向中方提出强烈抗议。而马来西亚则出动歼击机对中国军机进行拦截。

哈里斯在宣讲美国外交政策时强调，面对来自中国的威胁，美国将坚定地同盟友和伙伴站在一起。华盛顿将继续履行对亚洲的承诺。新加坡是美国的长期盟友，也是美国海军在东南亚的重要基地。”

Südchinesisches Meer Chinesische Schiffe am Whitsun Reef

今年三月，数百艘中国船只出现在中菲之间有争议的一个岛礁附近。

中方则批评哈里斯此行是为了巩固美国在该地区的霸权。中国外交部发言人汪文斌表示，美国可以肆意对一个主权国家进行军事干涉，而不必为这个国家的人民所遭受的苦难负责，想来就来，想走就走。这就是美国自私的外交政策。《明镜》周刊写道：

“哈里斯则对美军撤出阿富汗的决定进行了辩护。她在新加坡表示, 拜登总统做出了一项勇敢而正确的决定，以便结束这场已经持续20年的战争。”

《法兰克福汇报》发表评论称，阿富汗的撤军行动以及当地出现的混乱局面，为中国的宣传机器提供了难得的口实。在中国看来，这是打击印太各国对美国信任度的绝好机会。《法兰克福汇报》的评论写道：

“印太地区是中美冲突的主要战场，鉴于北京在此间所推行的扩张政策，盟友关系和相互信任无疑有着至关重要的意义。美国副总统在新加坡努力打消盟友疑虑、重申美国的承诺，也是完全可以理解的行为。

但北京在阿富汗问题上的反应，并不仅限于幸灾乐祸以及对华盛顿的强烈指责。事实上，中国也对华盛顿的撤军行动本身提出了批评，声称这是美国追求自私自利外交政策的结果。也就是说，美国不应该从阿富汗撤军，至少不应该以这种方式撤军。这又是为什么呢？抛开北京在阿富汗的地缘经济利益不谈，美国从中东地区‘无休无止的战争’中脱身，当然也就意味着美国将会集中精力应付更为重要的战略对抗，也就是针对中国。”
 

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