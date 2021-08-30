德语媒体：阿富汗乱军与台海局势

（德国之声中文网）《南德意志报》发表评论称，在中国官媒看来，美军撤离阿富汗的乱象，标志着美国全球霸主地位的终结，台湾更应当认清形势，放弃对美国这个盟友的幻想。这篇题为《台海局势的阿富汗效应》的评论写道：

“中国的评论员们应当也很清楚，阿富汗的当前局势与美国的对台承诺并无太多可比性，个别相似的表象之下，实质内容却大相径庭。1979年的台湾关系法就对美台关系做出了明确定义。在支持台湾的问题上，华盛顿民主共和两党有着高度共识，而且近些年对台湾的支持明显得到强化。尽管如此也必须承认，距离中国海岸线仅有160公里的台湾目前的确正受到前所未有的威胁。而这种威胁同阿富汗局势直接相关。

中国内战后，就形成了中国和台湾分治的状态。1949年共产党战胜了国民党，并在中国大陆建立了中华人民共和国，战败的国民党则逃往台湾，并在当地建立起自己的政府。过去70年以来，台海两岸危机和冲突不断，但从未有过直接的军事对抗。在相当长的时期内，武力攻台更多只是一种不切实际的的幻想。但这种情况现在已经发生了变化。

直到几年前，北京还在鼓吹以香港为榜样，实现同台湾的和平统一。当时台海两岸的关系也相对较为友好，经贸往来十分热络。然而，中国党和国家领导人习近平上台以后，北京对台湾的措辞显然发生了变化。”

习近平多次强调“解决台湾问题、实现祖国完全统一，是中国共产党矢志不渝的历史任务。”随之而来的是日益频繁的军事动作。很多专家认为，台海已经到了一触即发的战争边缘。《南德意志报》的评论写道：

“除此之外，北京还在外交层面上进一步孤立台湾。过去25年当中，中国成功地使十多个国家中断了同台湾的外交关系。目前，承认台湾的国家只剩下15个。联邦德国也不愿意为了支持台湾的民主，而断送同北京的经贸关系。这也就意味着，尽管受到新冠疫情的严重冲击，但台湾却无法参加世界卫生组织的会议，甚至连观察员身份都无法取得。

台湾的艰难处境当然和美军撤离阿富汗并无多大关系。但北京的反应仍值得警惕。在相当长的时期内，北京并没有人真正相信武力攻台能够取得成功。然而当地力量对比发生变化后，很多中国评论员开始确信，美国并不会对台海事务进行军事干预。迄今为止，对台恫吓只是一种笼络民心的廉价手段。然而，对台海和平最大的威胁则是北京也开始相信自己的恫吓词汇。”

周一，中国官方发布新的规定，要求“网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日的20时至21时向未成年人提供1小时服务。”这是中国官方限制网络游戏的又一项举措。《法兰克福汇报》报道称：

“由于对网游成瘾问题的担忧，中国此前也曾对网络游戏服务商做出过限制性规定。此前的规定是每天不得超过一个半小时，周末则最多可以玩三个小时网络游戏。数周前，中国官方媒体曾形容网络游戏是毒害中国青少年的‘精神鸦片’。

中国官方颁布网游新规定之际，正值整个高科技产业被整顿的高峰。消息人士称，北京当局也将对中国高科技公司赴美上市做出极其严格的限制。很多中国公司的股票已经开始大幅跌落。”

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