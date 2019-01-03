 德语媒体：阿姆斯特朗从未到过的地方 | 媒体看中国 | DW | 04.01.2019

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媒体看中国

德语媒体：阿姆斯特朗从未到过的地方

中国“嫦娥四号”探测器成功登陆月球背面，是周五德语媒体关注的话题。德媒指出，中国在航天领域野心勃勃。而在美国完成首次登月50年后，宇航再次成为体制竞争的象征。

Rückseite des Mondes von der Mondsonde Chang'e-4 (picture-alliance/Xinhua News Agency)

首度披露的月球背后图像

（德国之声中文网）"他们完成了以前还从来没有人敢做的事情：……中国成为第一个成功让探测器在月球背面着陆的国家"，《南德意志报》题为 《阿姆斯特朗从未到过的地方》的评论文章在开头这样写道。

"在第一次载人登月任务以及阿姆斯特朗的那一小步（来自阿姆斯特朗所说的"个人的一小步，人类的一大步"典故）过去50年后，宇航再次成为体制竞争的象征。"

文章表示，与50年前不同的是，对决双方从当年的美国与苏联，变为如今的美国与中国。这种竞争既是政治上，也越来越多是经济以及技术上的。"中国早就不再是那个山寨大国了，而是美国必须严肃对待的对手。对于宇航来说是如此，对于人工智能这样的未来产业而言更是如此。"

作者写道，作为当今一个航天大国，中国可谓是"大器晚成"。2003年才实现首次载人航天飞行的中国，2022年就将拥有自己的空间站。"这是一个理想的时间点，因为预计2024年国际空间站（ISS）停止运行。因为担心间谍行动，美国国会当年阻止中国科学家参与国际空间站。然而很快，美国人和欧洲人就要恳请北京，准许他们一起进行研究。也许北京甚至会满足他们的这个要求。"

在人工智能领域的竞争更是激烈。谁建造出最智能的机器，谁就将在未来很多领域占据主导地位，比如人脸识别、自动驾驶。"中国国家为科研提供了万亿经费，这些领域得到了最高层的支持。中国党和国家领导人习近平去年新年讲话时，同以往一样坐在书架前。书架上有马克思著作，有海明威的《老人与海》，但也有两本关于人工智能的著作。中国人是认真的。"

文章在最后写道，一些专家认为，中国2020年就可以与美国平起平坐。到了2030年，中国企业可能会成为世界市场的主导者。"正是那个时候，中国要实现第一次载人登月。也许是在月球背面，那是阿姆斯特朗从未到过的地方。"

China Mond-Rover Jadehase 2 (picture-alliance/XinHua/CNSA)

“玉兔二号”巡视器驶抵月球背面

来自太空的挑战

《新苏黎世报》周五（1月4日）同样关注了"嫦娥四号"成功登陆月球背面以及这所展现出的中国雄心。题为"美国开始受到挑战"的文章写道："对于中国而言，太空计划不仅仅限于展现成功和市场营销。在两年多前发布的相关白皮书（《2016中国的航天》）中，宇航被定义为中国发展战略的重要组成部分。而十三五规划（2016－2020年）也特别提到航天。北京提供了大量经费，来保证这个倡议能够成功。"

文章表示，据经合组织估测，2013年中国在航天领域投入111亿美元，当时全球只有美国投入的更多--393亿美元。而且，美国智库CSIS"中国力量"项目的专家认为，在过去几年，北京与华盛顿在航天经费投入方面的差异进一步缩小。

"对于中国在太空的野心，美国严肃对待。在2017年美国参议院的一次听证会上，专家们就警告，如果华盛顿不注意，中国将会接管月球。专家们表示，美国不应因为自己曾经登月而自满，建议应该更多地返回月球，在那里研究如何在另一个世界生活以及有效地工作。美国战略司令部负责人海顿将军也提醒：中国在2007年发射了一颗自己的（月球探测）卫星。在不久的将来，中国将有能力，对美国任何一艘太空飞船构成威胁。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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