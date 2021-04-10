德语媒体：阻止“中国标准”走向世界

（德国之声中文网）杜塞尔多夫出版的《商报》发表背景分析文章指出，欧盟和美国正在协同抵制中国的一项经济战略--在全球推行自己的工业技术标准。文章开篇写道：

"这是试图'颠覆互联网'：把'分散的、不可控制管理的'变为'集中的、可控的'东西--欧盟委员会副主席玛格丽特·维斯塔格（Margrethe Vestager）这样形容中国在国际电信联盟中推出一个新的互联网协议（Internet Protocol）的努力。欧盟同其它同道的国家一起暂时阻止了这个计划。

这个例子显示出，在那些不为人所知的决策机构就技术规范进行谈判的时候，面临着怎样的风险。像互联网协议这样的工业标准和规范，在中国、欧洲和美国之间的经济战中是战略资源。谁能贯彻自己的标准，就不仅能规定像文件格式、无线电频率这样表面上无关宏旨的细节，还能编写技术创新赖以发展的基本参数。互联网就反映了美国式的自由理念，中国正是想要用一个新的协议来改变这一点。

一个名为欧盟-美国贸易和技术委员会的平台本周在美国匹兹堡举行高层会议，未来技术标准的竞争是该委员会的优先议题之一，例如在人工智能和物联网领域。维斯塔格对《商报》表示，互联网协议的例子让欧盟意识到，必须'更加有系统、更加警觉'，以便及早获得有关具有'高度政治性'的技术标准的信息，并及时做出反应。文章接着写道：

"中国在所有官方场合始终对ISO这样的国际标准化组织赞扬有加。但这并不意味着北京会遵守有关组织通过的决议。1990年代末，中国执行的技术标准中有70%采用了国际组织的标准。到2017年这一比例已降到21%。中国人越来越多地制定自己的标准。这背后是一个战略：在属于中国企业强项的行业里，他们参与国际标准化的进程，并在国内市场引入共同制定的标准。比如这样可以有助于华为在全球推广自己的5G技术。

在中国企业并不占领先地位的行业，则没有机会对国际标准施加太大影响。因此他们制定自己的标准，给外国竞争对手进入中国市场增加难度。"

供电休克

《南德意志报》报道了中国多个省份限电，造成工业企业停产的严峻局面。特斯拉和苹果的生产线也受到影响。报道分析说，此次断电的原因，一是中央政府决心完成降低能源消耗、减少二氧化碳排放的目标，而大部分省份今年的能耗已经透支；二是煤炭价格飙升，电价又受到国家控制，发电厂为减少亏损宁可减产遵守"能耗双控"。文章写道：

"对中国经济来说，这来得太不是时候了。中国本来较好地度过了新冠危机，但过去数月，复苏的势头有所减弱。供货链遭遇瓶颈、半导体供不应求、政府出手严格控制企业负债，都造成了损失。此外，传染性更高的德尔塔病毒变种在多个省份出现，导致限制接触的措施，现在又加上能源紧张。'全球第二大经济体和最大工业生产国的供电休克将蔓延到全球市场并对其产生影响'，野村证券的分析师如是说，并降低了对中国GDP增长的预估。"

摘编自其它媒体，不代表德国之声观点

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。