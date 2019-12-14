 德语媒体：阶段性协议 阶段性胜利 | 媒体看中国 | DW | 14.12.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：阶段性协议 阶段性胜利

中美两国就贸易争端达成第一阶段协议，德语报刊纷纷就此刊发评论。《商报》认为，两国都是在巨大经济压力之下才互相做出了让步。《法兰克福汇报》指出，双方虽然对立，但好在依然保持对话和交流。

USA China l Handelsstreit l Aufbau Handelskonferenz in Peking (Reuters/M. Schiefelbein)

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"阶段贸易协议是进展但非突破"为题，刊发评论指出，面对中国时，特朗普的激进路线比以往的美国总统实现了更多成就，但是仍远未达到目标。

DW.COM

北京方面宣布中美两国就贸易争端达成第一阶段协议之后，美方表示，预计将在一月初正式签署协议。白宫经济顾问库德洛透露，协议不会由特朗普与习近平亲自签署，而是由美国贸易代表莱特希泽与中国副总理刘鹤签字。 (14.12.2019)

美中就贸易争端达成了“第一阶段协议”。双方在这份协议中达成了哪些交易？德国之声把其中重点和相关数据为您盘点如下。 (14.12.2019)

北京政府宣布中美两国就贸易争端达成“第一阶段协议”，其内容包括中国承诺从美国进口大量产品。随着协议达成，原定于周日开启的中美关税大战也暂时偃旗息鼓。 (13.12.2019)

3年来，中国的国内政治和政策深深地打上了特朗普烙印，但从长远看，特朗普对中国的改变可能会延续中共统治的寿命，并对美国构成长久的竞争关系。 (13.12.2019)

"对外资的歧视、对国企的补贴等真正的重大争议点，将留置在下一阶段谈判中去解决。在历经了艰难的谈判之后，双方能够达成这一微小的共识，要归因于两国都面临着越来越大的经济压力。尤其是对于每年要向美国出口5000多亿美元商品的中国而言，这场贸易争端实在是牵扯了太多方面。"

"对于美国而言，这场史诗般的冲突也对经济造成了越来越大的冲击。虽然一些硬指标看上去依然强健，但是工业界的信心指数却在下滑，其速度之快，将让特朗普总统明年遇到麻烦：他将难以在大选来临之时向公众描绘一幅完美无瑕的经济图景。"

"要是第一阶段贸易协议没能达成，美国就会从12月16日起对中国制造的笔记本电脑、智能手机等消费品加征15%的惩罚性关税，这部分商品价值高达1500亿美元。作为一个政客，特朗普的直觉足以告诉他，美国民众绝对不会因为圣诞节前中国生产的苹果手机突然涨价15%而感谢他。某种程度上，这甚至可以被称为'特朗普税'。"

"现在，第一阶段已经完成。特朗普应该能够明白，增加大豆等农产品的出口，并不足以消除高达4200亿美元的贸易逆差。但是，凭借激进路线，特朗普也比以往的总统们取得了更大的对华成就，这也是事实。甚至于欧洲人也能最终从中获益。要是特朗普能够在接下来的第二阶段谈判中也取得成功，他的支持者恐怕要为其树碑立传了。"

USA China l Handelsstreit l Banknoten - Dollar und Yuan (Reuters/J. Lee)

《法兰克福汇报》的评论则以"中美两国将如何继续相互窥视"为题，强调自由贸易协议本身并不能促进自由贸易，但是却能够对自由贸易实行更有效的监管。

"协议虽然不能促进自由贸易，但这并不意味着协议很糟糕。美国人正以充足的理由试图去一劳永逸地终结由来已久的中国贸易模式。长期以来，中国企业被强烈怀疑偷窃、复制西方的科技，并在此基础上打造具备国际竞争力的企业。在政府补贴、市场壁垒的配合下，小小的技术掠夺行为很快就能酿成重大后果。"

"成熟的工业国家很难容忍这种行为，而中国现在自己也成为了工业国家。显然，华盛顿迫使中国做出了让步：中方今后将更好地保护知识产权。鉴于中国近年来凭借大规模研发补助已经在部分未来产业中取得了科技领军地位，加强知识产权保护对北京来说也不会是难事。而且，禁运措施也显然促进中国研发自己的科技。"

"这份协议本身并不能带来和平、喜悦以及利益。它只是一份务实的阶段性解决方案。中美双方正在竞争科技霸权，这一迹象越来越明显。两国互相窥视、互不相让，但是又保持对话和交流，这并不是坏事。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

 

外部链接

HANDELSBLATT: Das Teilabkommen im Handelsstreit ist ein Fortschritt, aber kein Durchbruch

商报

FAZ: Wie sich Chinesen und Amerikaner weiter belauern

法兰克福汇报

相关内容

US Präsident Donald Trump in China

中美阶段贸易协议 谁是赢家？ 14.12.2019

北京方面宣布中美两国就贸易争端达成第一阶段协议之后，美方表示，预计将在一月初正式签署协议。白宫经济顾问库德洛透露，协议不会由特朗普与习近平亲自签署，而是由美国贸易代表莱特希泽与中国副总理刘鹤签字。

Handelskonflikt China-USA

中美贸易争端：第一阶段协议达成！ 13.12.2019

北京政府宣布中美两国就贸易争端达成“第一阶段协议”，其内容包括中国承诺从美国进口大量产品。随着协议达成，原定于周日开启的中美关税大战也暂时偃旗息鼓。

China Schanghai Fahnen USA und China

要点梳理：美中第一阶段贸易协议有哪些内容？ 14.12.2019

美中就贸易争端达成了“第一阶段协议”。双方在这份协议中达成了哪些交易？德国之声把其中重点和相关数据为您盘点如下。

广告