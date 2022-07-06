德语媒体:防疫损害中国经济 脱钩伤害西方经济

（德国之声中文网）慕尼黑出版的《焦点杂志》以"新一轮疫情和封城：习近平的防疫策略正在摧毁中国经济体系"为题，刊发了由政治学教授Alexander Görlach撰写的客席评论。作者认为，受到动摇的中国经济不会危及习近平的权位。

"对于习近平而言，这一切都不是好消息：青年失业率攀升到了前所未有的18.4%，世界银行将中国经济增长预测值下调到4.4%。在今年秋天的党代会上，习近平想要成为不受限制的统治者。在经历了毛泽东的动荡年代后，中国领导人只可以连任一次，也就是最多掌权十年。习近平则想改变这一现状，从而以极权的方式领导这个国家。他因此会继续以防疫需要为理由。"

"可是，最近的几轮封城都显示，清零策略是难以持续的，会造成严重的经济社会后果，严重损害民众利益。但是，大家也都不指望中共党代会期间会发生宫廷政变，尽管越发不满的网民正在将中国称为'西朝鲜'。"

"不过，在总理等其他职位上出现一个并不十分亲近习近平的人，却是有可能的。这将能够向民众以及全世界发出一个讯号：中国并非一切都围绕着习近平转。"

美国旧金山附近的奥克兰港堆积了大量来自中国的货物

杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"西方制裁俄罗斯 伤害的主要是自己"为题，刊发了由政治学者Josef Braml撰写的客席评论。文章指出，自从美中贸易战爆发、尤其在俄乌战争爆发之后，西方国家都在高调宣扬要把产业链转移到价值观相近的国家。作者警告说，这种强调意识形态、轻视经济效率的逆全球化倾向，将给欧洲经济带来严重损失。

"脱钩会造成怎样的短期以及中期后果？新冠疫情危机已经向我们呈现了答案。在疫情早期，中国出口行业急缺集装箱，这导致了西方国家很快就遭遇了重要原材料以及日用品的短缺。后来，经济慢慢地复苏，受到扰乱的供应链又酿成了严重的供货不足，这又将通胀率推高到史无前例的水平。"

"要是西方各国现在按照华盛顿的心愿进一步和中国脱钩，通胀率还会进一步走高。这无异于玩火，不符合欧洲的利益。即便在面对俄罗斯时，推动制裁的西方各国之间现在也出现了裂痕：把经济当作武器，永远都是双刃剑。"

"本就漏洞百出的俄罗斯石油禁运令，在全球油价暴涨的背景下，非但没能打击俄罗斯财政收入，反而让其收入比战争前更高。与此同时，西方国家的经济繁荣，却受到了制裁措施的威胁。"

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