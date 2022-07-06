 德语媒体:防疫损害中国经济 脱钩伤害西方经济 | 媒体看中国 | DW | 07.07.2022

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德语媒体:防疫损害中国经济 脱钩伤害西方经济

《焦点杂志》认为，从经济角度而言，中国的防疫策略是不可持续的，但是习近平的权力却依然稳固。《商报》则分析称，以美国为首的西方正在寻求与中国经济脱钩，但是这种做法会严重损害西方自身利益。

China - COVID-Einschränkungen in Peking

（德国之声中文网）慕尼黑出版的《焦点杂志》以"新一轮疫情和封城：习近平的防疫策略正在摧毁中国经济体系"为题，刊发了由政治学教授Alexander Görlach撰写的客席评论。作者认为，受到动摇的中国经济不会危及习近平的权位。

"对于习近平而言，这一切都不是好消息：青年失业率攀升到了前所未有的18.4%，世界银行将中国经济增长预测值下调到4.4%。在今年秋天的党代会上，习近平想要成为不受限制的统治者。在经历了毛泽东的动荡年代后，中国领导人只可以连任一次，也就是最多掌权十年。习近平则想改变这一现状，从而以极权的方式领导这个国家。他因此会继续以防疫需要为理由。"

"可是，最近的几轮封城都显示，清零策略是难以持续的，会造成严重的经济社会后果，严重损害民众利益。但是，大家也都不指望中共党代会期间会发生宫廷政变，尽管越发不满的网民正在将中国称为'西朝鲜'。"

"不过，在总理等其他职位上出现一个并不十分亲近习近平的人，却是有可能的。这将能够向民众以及全世界发出一个讯号：中国并非一切都围绕着习近平转。"

美国旧金山附近的奥克兰港堆积了大量来自中国的货物

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當前因疫情、戰爭衝擊供應鏈，全球進入高通膨時代，短期內物價不會下跌，那麼我們該如何生存？德國之聲訪問專家整理出4件你能做的事。

大众首席执行官迪斯接受德媒采访时为在华业务进行辩护，表示若没有与中国的业务往来，德国的通货膨胀将进一步加剧，经济增长和就业也会受到影响。他也就大众新疆设厂做出回应表示，新疆工厂不存在强迫劳动。

自从俄乌战争爆发以来，德国政界不断发出警告称，对中国的依赖性更加危险。而随着北京当局压迫维族的新证据被披露，欧洲各界更是要求全面检视和中国的经贸关系。其实，许多拥有在华业务的德国企业，早已开始为突然对华“脱钩”制订应急预案。

中国压迫新疆维吾尔人，在俄乌战争中支持俄罗斯。柏林希望重新调整与北京的关系。问题是：这一制度性对手也是最重要的贸易伙伴。

根据一项分析报告，俄罗斯在入侵乌克兰战争头100天里就从化石燃料出口中获得930亿欧元巨额收入。 按国别统计，中国是俄能源的最大客户，德国紧随其后。

杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"西方制裁俄罗斯 伤害的主要是自己"为题，刊发了由政治学者Josef Braml撰写的客席评论。文章指出，自从美中贸易战爆发、尤其在俄乌战争爆发之后，西方国家都在高调宣扬要把产业链转移到价值观相近的国家。作者警告说，这种强调意识形态、轻视经济效率的逆全球化倾向，将给欧洲经济带来严重损失。

"脱钩会造成怎样的短期以及中期后果？新冠疫情危机已经向我们呈现了答案。在疫情早期，中国出口行业急缺集装箱，这导致了西方国家很快就遭遇了重要原材料以及日用品的短缺。后来，经济慢慢地复苏，受到扰乱的供应链又酿成了严重的供货不足，这又将通胀率推高到史无前例的水平。"

"要是西方各国现在按照华盛顿的心愿进一步和中国脱钩，通胀率还会进一步走高。这无异于玩火，不符合欧洲的利益。即便在面对俄罗斯时，推动制裁的西方各国之间现在也出现了裂痕：把经济当作武器，永远都是双刃剑。"

"本就漏洞百出的俄罗斯石油禁运令，在全球油价暴涨的背景下，非但没能打击俄罗斯财政收入，反而让其收入比战争前更高。与此同时，西方国家的经济繁荣，却受到了制裁措施的威胁。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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