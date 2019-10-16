德语媒体：“键盘战线”发言人呼吁对中国说“不”

（德国之声中文网）德国《世界报》上周日发表香港公民团体"键盘战线"发言人邝颂晴撰写的专栏文章《解放小熊维尼！--香港来信》。邝颂晴在文章开头就点题呼吁："我们急需一场'不！我不会向中国道歉'的运动。"

她在文章中历数回顾过去几年"很多企业在中国的压力下，因为种种原因向中国道歉"，这其中就包括广告中可以看到模特挡住一只眼睛的美国珠宝品牌Tiffany、因一条推文引起轩然大波的NBA火箭队经理莫雷（Daryl Morey）、美国讽刺搞怪动画片《南方公园》……

邝颂晴在文章中写道，小熊维尼突然从香港迪士尼乐园的网页上消失，据猜测"这和动画片南方公园在新的剧集里将中国国家主席习近平和小熊维尼做比有关"。邝颂晴写道："这让我感到很生气。自从小熊维尼第一次被比成习近平，它就在中国被屏蔽了。可是香港身处中国的审查制度防火墙之外呀。还有Tiffany和NBA，它们都不是中国的企业。为什么它们要听命于中国的政治正确？"

"中国已经对自由构成了威胁。就因为中国是一个巨大的市场，它就相信，它可以将其当作一种施压的手段，阻止人们自由地表达。你想谈人权吗？那么跟我们做生意的事想都别想！"

邝颂晴写道："我可以理解，作为企业站到中国的对立面、捍卫言论自由，这的确很难。但是外国企业的总部在国外，他们不在中国司法和审查的管辖之内。"

在文章的结尾处，邝颂晴质疑中国对外国企业的抵制呼吁是不是起到适得其反的作用。因为"中国多次宣布抵制苹果，支持华为。但是每一次苹果新手机上市的时候，中国人都在苹果店门前排起长队。中国开展抵制NBA的运动之后，中国球迷成群结队地前往上海的体育馆观看NBA比赛。尤其是现在，中国正深陷于中美贸易战中，中国能抵制全世界吗？"

《南德意志报》驻华记者Lea Deuber在一篇题为"无处不在的监控"的文章里介绍并评价了中国即将在12月开始推出的"刷脸"办手机号的新规。

文章开篇写道："无时无刻，无处不在的监控。这是中国官方的目标，众所周知。现在又有了一项新的规定推动实现这一目标。从今年12月起，（在中国）如果顾客要办理互联网或者电话入网，为了核实身份需要'刷脸'。这样做的目的是为了确保注册登记的名字和实际使用者是同一个人。"

文章写道："签订（手机）合同需要提交身份证，这在很多国家都是通行的做法。但是使用人像比对技术核实身份的做法在全世界范围内都还属于前所未有的新鲜事。"

作者认为，中国工信部的新规在官方打击网络匿名制的工作上迈上了新一级台阶。"在欧洲完全不可思议的事da到了中国早就成了常态。'刷脸'（在中国）早就成了日常生活的一部分。人们可以通过'刷脸'买咖啡、交账单，大学通过'刷脸'技术控制进校人员……但是其它国家对这项技术的态度要更为批判。今年10月，美国将多家中国企业列入美国贸易管制黑名单，其中数家都是中国知名的人脸识别技术企业。美国方面这么做的理由是，这项技术被用来打压新疆穆斯林少数民族。美国的技术不加许可也不得再向中国出售。"

文章最后写道："很多批评人士认为，这项技术太容易出错。即便是在中国人脸识别技术有时候也带来滑稽可笑的后果。据说在中国有一名妇女做了隆鼻手术后，她的脸就无法再被系统识别，特别是她的电子钱包不再认她的新面孔了。"

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