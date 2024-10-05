德语媒体：“铁娘子”冯德莱恩的胜利

随着欧盟表决对华电动车关税的通过，欧委会主席冯德莱恩一年前启动的对华反补贴调查行动宣告胜利。《新苏黎世报》评论指出，这也是肖尔茨的失败，显示欧洲内部的权力结构已发生变化。《法兰克福汇报》则认为贸易保护主义是软弱的表现，无益于促进欧洲电动车产业创新。

（德国之声中文网）欧盟各成员国已经在10月4日上午的投票中支持对中国产电动汽车加征关税，德国虽然投了反对票但却“无力回天”。《新苏黎世报》发表评论指出，中国一向对欧洲惯用的“分而治之”策略已不再奏效，欧盟“已经确定了自己面对北京的立场”。

“这是欧委会主席冯德莱恩的一场胜利，也是欧盟彰显其行动能力的胜利。对于德国总理肖尔茨和他的‘重商主义’对华政策来说，这是一次失败。”作者 Andreas Ernst认为，欧盟做出的这一决定对其贸易政策来说至关重要。

“它是欧盟面对来自远东的对手和制度竞争者展现出的更强自信心和更强独立性：欧盟终于愿意动用其市场的力量了。也许那个欧洲人面对中国的威胁或早或晚都会屈服的时代，已经成为过去了。”

柏林在欧盟内部不再“一手遮天”

文章接着分析指出，这次欧盟各国逆柏林之心愿通过这项决定，也说明欧洲内部的权力结构已经发生变化。在默克尔时代，人们理所当然的认为，欧盟的对华政策就是在柏林制定的——德国政府出面和北京磋商，然后制定对华政策指导方针，并拿到布鲁塞尔去执行。2020年那份夭折了的欧中投资协定就是这种模式的“最后一舞”。

“今非昔比，如今在柏林执政的是一个内部争吵不断的执政联盟。德国经济面临萧条。肖尔茨除了接受布鲁塞尔的动议，吞下这口苦果之外，别无选择。” 然而德国政界和汽车业也不是没有努力过，只是无法阻挡欧盟其它国家的力量。

肖尔茨无力扭转欧盟其它国家的态度 图像来源: Chris Emil Janßen/Pool/Getty Images

作者认为，这次欧盟表决的通过使得铁娘子冯德莱恩的声望继续提高。“她采用了和之前动员欧盟支持乌克兰时同样的配方：先是小范围内提出一个倡议，接着出其不意地给出一个新的政策方向，之后才在各成员国当中寻求获得广泛支持。……也就是一年前，她才出人意料地宣布了对中国电动汽车展开反补贴调查，而现在她已经可以放开手去征收关税了。”

德语媒体：关税表决通过并非一锤定音

文章最后总结道，谁也不喜欢打贸易战——“所幸中国也不例外，中国的汽车工业并不想失去欧洲市场。布鲁塞尔和北京之间的谈判还在继续，但是欧盟的立场已经有了坚强的后盾。”

贸易保护主义是软弱的表现

《法兰克福汇报》则评论认为，加征关税从来都是弱势的表现，而这次欧盟不顾德国反对通过对中国电动车征收惩罚关税的做法，再次印证了这一点。这篇题为《贸易保护主义只会削弱自身》的评论文章写道：“成功且具有竞争力的经济领域根本不需要关税，因为后者只会削弱竞争、造成价格上涨。即使廉价的中国电动车进入欧洲市场的道路变得艰难，欧洲消费者也不会理所当然地去购买那些性价比不高的欧洲产电动车。”



然而当来自中国的竞争压力减少，欧洲车企加快开发更优质电动车的动力就更少了。作者Gerald Braunberger指出，欧盟一方面要将廉价电动车赶出欧洲市场，另一方面却还要求汽车交通电动化，这是自相矛盾的做法。

“事实上，欧盟在意的并不是电动汽车，而是国际权力政治。在开放市场方面，欧洲过去一直比美国和中国走得更远。在过去被视为促进发展福祉的政策，在当下这个限制经济全球化和权力地缘政治主导的时代，被很多国家政府视为政治天真的表现。”

文章最后总结道：“那些面对民粹主义带来的内政挑战无法寻找到答案的政治家，只会在国际舞台上寻求补偿。过去，贸易保护主义者总是因为‘伤敌一千自损八百’的做法而遭到耻笑，如今参与贸易保护主义者的竞赛却成为实力的象征。在这样一个大家都在争相蚕食经济繁荣的混乱时代，德国政府更应该坚定不移地高举自由贸易的旗帜。”



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