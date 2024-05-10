德语媒体：钢铁般的友谊

中国党和国家领导人习近平本次出访欧洲三国，所到之处都受到了极高的礼遇。但细究之下也不难发现，他在巴黎、布加勒斯特和布达佩斯的会谈氛围，实际大不相同。

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表评论称，习近平在最后一站匈牙利访问期间，双方签署了一系列经贸、科技和传媒合作协定。正如匈牙利总理府部长古利亚斯（Gergely Gulyás)所说的那样，让更多的中国企业进入匈牙利，完全符合匈牙利的利益。这篇题为《钢铁般的友谊》的评论写道：

“作为回报，中国则希望匈牙利能够在欧盟内部成为中国的代言人。此前，匈牙利外长西雅尔多（ Péter Szijjártó）访问北京期间，中国外长王毅就曾直言不讳地表达过这一愿望。《南华早报》报道称，王毅郑重要求西瓦尔多，在2024年下半年出任欧盟轮值主席期间，匈牙利应积极推动欧盟执行‘理智、友好、积极和务实的对华政策’。

塞尔维亚也同样表现出了对中国贵宾毫无保留的开放态度。习近平在贝尔格莱德期间同塞尔维亚总统武契奇举行了会谈。塞尔维亚媒体报道称，双方共签署了三十多项协议、备忘录和意向书。塞尔维亚媒体援引习近平的话报道称，‘塞尔维亚是同我们共同打造人类命运共同体的第一个欧洲国家’。”

《法兰克福回报》注意到，无论是在贝尔格莱德，还是在布达佩斯，中国共产党控制下的中国传媒集团，都同当地媒体签署了合作协定。该报写道：“双方开展媒体合作，本来就拥有牢固的基础，因为北京和贝尔格莱德政府对于传媒应如何良好运作的理解大同小异。而中方提出的改良建议，虚心好学的武契奇想必也一定会感激涕零欣然接受。”

习近平访问塞尔维亚期间，中塞两国签署了三十多项合作协议和意向书。 图像来源: Marko Djurica/REUTERS

柏林出版的《日报》发表评论称，中国党和国家领导人习近平此次到访欧洲，从出访哪些国家，到如何选择出访日期，显然都经过了事先的精密安排，都有其特殊的意味。这篇题为《向欧洲右翼发出的信号》的评论写道：

“习的此次出访活动向世人充分显示，世界的势力均衡和价值取向正在发生怎样的变化：欧洲，尤其是德国所面临的局面是何等的紧张。俄罗斯和中国相互联手，变得更具吸引力。在俄罗斯和中国，法西斯可能从来都不是嗜血独裁暴政的代名词，而是另有所指，即自由民主这一新敌人。而谁对极权主义思想提出批评，谁就会立即被归入法西斯阵营。

无论是正在争取民主的乌克兰人，还是当年起来同塞尔维亚抗争的波黑人以及科索沃阿尔巴尼亚人，都对此有着切身体会。同样，匈牙利那些受到索罗斯基金会支持的公民社会组织也突然间变成了敌人。如同普京治下的俄罗斯一样，塞尔维亚民主派政治家金吉奇（ Zoran Ðinđić）也干脆被淡出了公众视野。

欧尔班和武契奇显然获得了成功，因为自由民主阵营并没有同他们坚决抗争，而是宁愿寻求妥协。自由民主阵营自己就没有找到解决问题的答案，他们也同样需要在世界强国间迂回周旋。总而言之，习近平并不需要对欧洲右翼政治公开表达支持，他的存在，就足够了。”

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