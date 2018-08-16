德语媒体：针对九千万人的纪律处分条例

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》认为，新的《中国共产党纪律处分条例》目的之一在于加强中央政府对各省的影响力。文章写道：

"新条例让人猜测，尽管采取了许多集权化措施，北京在地方层面仍然遭到抵制。从2012年当政以来，中共总书记习近平一直致力于削弱地方精英们的权力，比如他们过去和地方企业勾结，阻止环保标准的贯彻。"

文章也认为，一些新条例和习近平的反腐运动有关，比如对变相公款旅游的直接责任者和领导责任者，以及搞劳民伤财的"形象工程"给予处分等等。另一方面，中共也再次表明了对宗教信仰的不信任。文章说：

"第六十二条写道，对信仰宗教的党员，应当加强思想教育，经党组织帮助教育仍没有转变的，应当劝其退党；劝而不退的，予以除名；参与利用宗教搞煽动活动的，给予开除党籍处分。这一条首先针对西藏和新疆的党的干部。周日，一名党的高级干部才在访问西藏时呼吁要加强'反分裂主义运动"。他指的是达赖喇嘛的支持者。周一，少林寺首次举行了升国旗仪式。这后面藏着习近平治下越来越强烈的目的--让所有的宗教和社会主义价值观保持一致。"

《南德意志报》认为，第六十二条意味着，对9000万中国人，也就是所有的中共党员来说，宪法中"中华人民共和国公民有宗教信仰自由"这一条不再有效。但对中国的许多穆斯林来说，这其实早就是现实。

文章说，新规定要求党员不得反对中央的路线和决定，不得传播政治谣言，破坏党的团结，说白了就是"不欢迎对习近平的批评"。此外，修改后的条例也不忘强调习近平新时代中国特色社会主义思想。"过去几个月，党章和宪法都写进了这位大权在握的国家和党的领导人的名字，现在，他的名字又写进了中国干部的行为准则中。"

顺风车的商业模式

《南德意志报》另一篇文章报道了因乘客遭奸杀，滴滴暂停顺风车业务的消息。报道回顾了滴滴出行在一番厮杀后于２０１６年８月收购优步中国的历史并写道："滴滴当时赢了。全面胜出。但现在呢？半个中国都在讨论安全问题。还能坐滴滴吗？这家企业面临一场严峻的危机。"

文章继续写道："死去的女乘客是几个月里第二名受害者。５月，一名女性被司机杀害，该事件发生在郑州。之后，滴滴要求所有司机必须进行人脸识别验证。乘客还可以和朋友分享自己从调度那里收到的电子版车程线路。但这些都没有用……"

报道说，"发改委宣布，各部门将加强该领域监管。计划要为中国８０个约车平台建立新的全国性数据库。该领域今后将受到更严格的监控，其商业模式也会受到审查。"

文章指出，"（滴滴顺风车）更便宜，这对顾客有吸引力。而对司机来说，设计者还想出了另一个特色。顾客和司机可以互相评分。这就好比一个四个轮子的约会软件。许多年轻男子几乎只接搭载年轻女性的单子。一些司机把顾客称为'女神'或者'美女'。数天来，网上流传着滴滴司机谈论女乘客的色情的聊天记录和偷拍的乘客照片。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点