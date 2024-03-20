德语媒体：金融中心香港会被毁掉吗？

（德国之声中文网）“港政2003年试图推动基本法23条立法时引发争议，数十万居民走上街头表达抗议，他们的反抗影响了整整一代人的命运。然而现在，北京对这个金融大都市的反对派和公民社会打压后，香港立法会周二匆匆通过了《基本法》第23条立法。表决全票通过， 出席会议的 89 位政界人士全部投了赞成票，这是一种权力的展示。” 柏林出版的《日报》（TAZ）本周二（3月19日）发表的一篇文章开篇写道。

作者Fabian Kretschmer指出，它实际上是对北京 2020 年推出的《香港国安法》的补充。该法新增了几项罪行，包括叛国罪、煽动叛乱罪、窃取国家机密罪和间谍罪。这些罪行最高可被判终身监禁。并且关于这些法律的措辞非常含糊，甚至记者的批评性调查也有可能被定义为违反国家机密。该法律将于本周六生效。

文章写道：“香港中联办代表发来祝贺。一份声明中称，香港仍然是创业天堂，未来将吸引更多的人才和投资。然而，在全球大部分地区，批评性的声音更多。从南韩、马来西亚到欧盟，数十名议员和知识分子都对新法表示震惊和不满。香港最后一任总督彭定康（Chris Patten）的言辞可能最为尖锐犀利，他表示，法案的通过，'是在香港人权和法治的棺材上又钉上了一颗大钉。'”

北京继续收紧对香港的箝制

彭定康还表示，世界各国的政府和国会都会引以为戒，国际投资者亦然。自 2020 年以来，西方公司已经开始撤离香港，但现在速度加快。股市指数似乎反映出香港的疲弱：恒生指数目前徘徊在类似于27年前的低点，当时是1997年香港政权交接之时。

标题为《加强安全法》（Sicherheitsgesetz verschärft）的文章在结尾写道：“北京对香港未来的设想是，将这座国际金融都市更紧密地融入包括深圳和广州等地的珠江三角洲。然而，若是没有广泛的自治、言论自由和法治，香港有可能失去其特殊地位，成为另一个普通的中国大都市。”

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《南德意志报》本周二发表的一篇文章对23条立法进行了分析。文章指出，新法不是取代《香港国安法》，而是作为对这部法律的补充：“《香港国安法》主要针对分裂国家、颠覆、恐怖主义和勾结外国势力。现在新增了叛国罪、煽动叛乱、窃取国家机密和间谍活动、危害国家安全以及外部干涉香港内部事务。专家认为，这项法律是对北京对全面国家安全理解的调整。”

作者Lea Sahay写道： “在某些情况下，新法赋予警方更多调查或逮捕嫌犯的权力。与外部势力，比如和外国政府合作，削弱或破坏基础设施，从而危及国家安全，现在可能将面临终身监禁。根据香港政府的说法，现在通过的安全法是必要的，因为北京已经实施的法律尚未满足香港宪法的所有要求。法案通过之前，几乎无人对草案提出异议。自四年前实施《香港国安法》以来，当局逮捕了数千名活动人士、律师和记者，数十万香港人离开了这座城市。”

标题为《新的法律，更多控制》（Neues Gesetz, noch mehr Kontrolle）的文章写道：“几十年来，香港特别行政区一直被视为通往中国的大门，它的自由和法治吸引了许多企业和投资者，他们在这里管理着大陆的业务。据香港《南华早报》报道，一些议员驳斥了关于该法有损香港声誉的指责。他们表示，新规实际上将进一步加强香港作为金融中心的地位。”

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