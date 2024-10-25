德语媒体：金砖国家峰会应给欧洲敲响警钟

《新苏黎世报》评论认为，喀山金砖国家峰会应给欧洲敲响警钟，西欧还生活在想象的安全泡沫之中。《世界报》聚焦德国豪华汽车品牌梅赛德斯-奔驰第三季度利润腰斩的情况。

（德国之声中文网）《新苏黎世报》署名评论认为，中国和俄罗斯在喀山金砖国家峰会上庆祝多极世界秩序的理念，为地缘政治动荡创造了可能的基础，欧洲必须警惕，并将自己定位成一个安全政治整体。

文章写道："金砖国家集团的经济实力还不足以提供对抗美元主导地位的替代货币，但仅仅将金砖国家--其缩写Brics代表巴西、俄罗斯、印度、中国和南非--贬低为一群不满者松散的俱乐部，就显示出西方危险的傲慢。尤其是西欧，包括瑞士，还生活在想象的安全泡沫之中。

"当然，前往喀山的国家之间存在着重大分歧和明显冲突，但该集团也发出整合的信号。在喀山，中国领导人五年来首次与印度总理握手。两国之前突然正式解决了拉达克高原的边界争端。"

作者指出，金砖国家并不想在所有领域都达成一致，其共同利益是力量的平衡。而且，"喀山金砖峰会证明不可能在国际上孤立普京"，"在11月5日美国大选之前的真空中，这次峰会为地缘政治动荡创造了可能的条件。视美国大选的结果而定，乌克兰可能面临同意停火的压力。这就是为什么基辅目前正在努力尽可能确保以《联合国宪章》为基础的和平方案得到广泛的支持，同时提出强人之间达成协议的建议。"

作者认为，"金砖国家并非新版的神圣联盟，但它们非常符合欧亚专制国家的修正主义和帝国主义目标。习近平认为这一运动是挑战美国超级大国地位的诸多方式之一。另一方面，普京正在创造一个分裂欧盟和北约的基础。如果土耳其总统埃尔多安可以前往喀山，为什么匈牙利总理欧尔班就不能？"

亲中国 疏西方？土耳其为何向金砖抛媚眼？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

评论最后指出，"欧盟可能面临前所未有的挑战。欧洲分裂成代表不同利益的国家集团，并被克里姆林宫和北京利用来相互对抗的可能性不能排除"。此外，"如果美国作为合作伙伴和跨大西洋桥梁消失，那么欧洲大陆将在很大程度上受到欧亚独裁国家的摆布。而如果乌克兰对俄罗斯的抵抗崩溃，那大多数欧洲国家将缺乏抵御军事攻击的防御能力。这迫使欧盟必须将自己视为一个安全政策整体。尽管存在种种差异，欧洲国家必须就基本价值观达成一致，但也要给予彼此足够的行动自由来处理特殊情况。"

奔驰利润下跌一半以上

《世界报》等德国报刊都关注了梅赛德斯-奔驰第三季度利润大幅下滑的问题。

《世界报》文章写道："由于豪华车在中国的销售疲软，汽车制造商梅赛德斯-奔驰第三季度利润大幅下滑。这家DAX上市集团周五宣布，7月至9月的经营业绩（息税前利润）下降了近一半，至25亿欧元。在核心乘用车业务中，调整后的营业利润下降幅度更大，下降了64%，至12亿欧元，回报率为4.7%，连一年前（12.4%）的一半都不到。"

梅赛德斯-奔驰迄今三分之一的汽车在中国销售 图像来源: Bernd Weißbrod/dpa/picture alliance

文章进而分析了梅赛德斯-奔驰在中国销量大跌的原因："在中国，由于房地产市场的危机，在多年的繁荣之后，有钱的顾客不再购买S级和迈巴赫等顶级车型。这意味着销售组合与去年相比明显恶化。"

梅赛德斯-奔驰的汽车有三分之一在中国销售。文章说："巴克莱分析师表示，汽车市场基本面仍然疲软。梅赛德斯、宝马和奥迪将不得不降低价格，并越来越多地不得不在他们以前主导的市场中与中国竞争对手打交道。"

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