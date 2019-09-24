 德语媒体：重塑香港的城市精神 | 媒体看中国 | DW | 25.09.2019

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德语媒体：重塑香港的城市精神

《新苏黎世报》认为，年轻一代香港人已经不再将物质富足视为幸福的唯一标准，这才是精神层面上的真正革命。《南德意志报》则指出，无法预装谷歌应用程序的华为手机，将遏制这家中国电信设备巨头的全球拓张步伐。

China | Hongkong | Proteste und Gewalt (picture-alliance/dpa/AP Photo/V. Yu)

(德国之声中文网) 瑞士《新苏黎世报》刊登了一篇由德国哲学家、汉学家Ole Döring撰写的客席评论。文章以"佩戴面罩的希望"为题，指出佩戴全副装备的年轻香港示威者，正在重塑这座城市的精神。

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在刚刚过去的周末，香港街头再次爆发多宗不同政见人士的流血打斗事件。香港示威者不再打不还手，「私了」反击成为行动共识。示威者失控了吗？在外界看来骇人的新闻画面背后，勇武派示威者和学者向德国之声解析原委。 (24.09.2019)

香港特首林郑月娥希望能够通过周四晚间的“社区对话”活动，与民众直接交流。不少示威者对此并不买账。与此同时，“民阵”正在筹划国庆日当天举行大游行。 (24.09.2019)

刚刚过去的周末，中国官媒《人民日报》发表社评称，”双普选“是香港反对派和激进分子的终极诉求，是借“民主”幌子“反中乱港”的明证。而于此同时，香港示威者也继续坚守”五大诉求，缺一不可“的立场。 (23.09.2019)

自从七月一日「反送中」示威者冲进香港立法会以来，已有不少年轻示威者因担忧被政府起诉或遭受人身威胁，而被迫离开香港。 德国之声专访了两位流亡海外的香港示威者，而他们认为，除了关注香港当地的情况，国际社会也该透过流亡香港人的经历，来了解香港年轻世代面临的艰难抉择。 (23.09.2019)

中国科技巨头华为周四在慕尼黑发布最新款智能手机。因为遭到美国制裁，这也将是华为首次发布没有预装谷歌应用程序的智能手机产品。 (19.09.2019)

中国通信设备巨头计划于两星期后在德国慕尼黑发布其新款旗舰手机。不过，由于美国政府的制裁令，新款手机将只搭载开源的安卓操作系统，而不预装谷歌的配套应用。这将极大地影响中国境外市场用户的使用体验。 (03.09.2019)

"如果他们不佩戴面罩的话，社会就不会重视他们。他们就是古典悲剧中的合唱，只有当他们不再全面沉默，而是断断续续地发出命运的呼号时，才能产生最强烈的效果。香港事件，关乎的并不是抽象的体制问题，而是非常具体的尊严与信任。领导层的傲慢，不禁让人想起了路易十六的王后玛丽：她在饥荒之年听大臣报告说，民众没有面包，正在挨饿，结果她却回应说'他们应该去吃甜点'。后来，玛丽王后被送上了断头台。在香港街头的戏码也相似：特首林郑月娥表示，她不清楚这些年轻人究竟想要什么，因为'他们已经没有什么可失去的了'。事实上，这些年轻人除了未来也真的没有什么可失去的。他们对特区政府的能力、对特区政府维护香港最严与公正的意愿失去了信心。"

"和他们的父辈、祖辈不同，这些年轻人最重视的不是工作和富足，而是美好的生活。以前，美好生活通常被认为就是享乐、就是消费。而现在，美好生活也包含了许多道德含义。对于哪些习惯了牺牲个人自由换取经济改善的老一辈香港人而言，年轻示威者恰恰在毁掉自己的未来。但对于年轻人来说，富足只是通往幸福的手段之一；而如果没有幸福，再多的财富也没有意义。近年来，一种全新的世界观越发成型。风靡全球的'星期五气候罢课'运动，其内核的精神同样也扎根在香港。"

"几个月来，香港正在经历首场政治上的可持续青年运动。支持社会改革、政治改革诉求的，是跨越年龄的大部分民众。如果这场危机只是被解读为'反华运动'，那么这一切都会受到威胁。中国过去、现在、将来都一直是房间里的大象，虽然异常显眼，大家却对它视而不见，而香港则希望自己能够更受重视。香港希望自己不再是一个副手，而是能够获得自主发展的政治生态空间。跨越阶层、跨越界限的团结，给了我们以希望的理由。"

Pressekonferenz Huawei Mate 30 | 30 Pro (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

华为Mate30手机9月19日在慕尼黑对外发布

慕尼黑出版的《南德意志报》则以"核心问题"为题，刊文指出，由于特朗普的政策，华为最新推出的Mate30手机不得不放弃重要的谷歌应用程序；这部预计今年内在欧洲上市的手机，有可能昭示着华为全球拓张步伐的放缓。

"尽管华为方面表示，新手机包含了许多创新，但是欧洲用户是否对这样一部手机感兴趣？这依然存疑。最新的安卓应用程序尽管也能在华为版安卓上安卓，但是这将比用户所习惯的要复杂得多。华为自己的应用商店还需要一段时间才能吸引到足够的应用开发者，而且在今后很长一段时间内，它都无法和谷歌应用商店相提并论。"

"就在9月初，华为消费者业务总裁余承东在柏林的展会上承认，用户很可能会懒得去手动安装(原本预装的)相关应用程序。美国的禁令，可能很快就会影响华为的全球销量。过去几年，华为手机的市场份额持续上升，今年第一季度还击败了苹果，成为了销量第二大的手机厂商。但是，中期而言，如果华为在欧洲因为缺乏预装谷歌应用而丧失新用户，它就无法持续这一发展态势。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

外部链接

NZZ: Die Hoffnung trägt Maske

新苏黎世报

SZ: Herzprobleme

南德意志报

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