 德语媒体：“都是中国人的错” | 媒体看中国 | DW | 09.11.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

媒体看中国

德语媒体：“都是中国人的错”

中国是肯尼亚最大的贸易伙伴，中国贷款占肯尼亚外债四成。不过有专家指出，肯尼亚政府的开支过度以及腐败也是该国债台高筑的重要因素。德语媒体还关注澳大利亚国家与联邦州在对华立场上的分歧。

Kenia Eisenbahn Standard Gauge Railway SGR (Getty Images/AFP/T. Karumba)

连接内罗毕与海滨城市蒙巴萨的铁路

（德国之声中文网）《日报》题为"肯尼亚中国热的阴影"的一篇文章写道：

"在肯尼亚首都的一家超市，一男一女在抱怨物价。'我得买油，也想吃顿米饭。但加在一起，这个星期我们付不起'，男子说道。女子点点头，训斥说：'什么都贵。都是中国人的错。'

"许多肯尼亚人抱怨生活成本升高。汽油提价，导致公共交通、食品运输涨价。……肯尼亚政府还大幅提高了税率。"

"肯尼亚的外债负担约250亿欧元，其中近100亿是欠中国。非洲国家中，只是安哥拉和埃塞俄比亚欠中国的债更高。非洲目前总计欠中国外债约1400亿欧元。"

文章接着写道，一名在肯尼亚生活的德国分析师指出，总统肯雅塔2013年上任以来，累积了大量财政赤字。此外，国家财政至少三成因腐败而流失，尽管如此，中国在肯尼亚还是不受好评："中国人修建马路、港口、桥梁、大型建筑和铁路--都是用贷款。中国是肯尼亚最大的贸易伙伴，但肯尼亚对中国的贸易逆差在增加。本周访问上海时，肯雅塔总统呼吁中国市场对非洲出口商开放，以及中国企业在肯尼亚创造更多就业岗位。

"肯尼亚对中国的债务三分之一来自于472公里长的连接内罗毕与港口城市蒙巴萨的铁路，耗资33亿欧元，是总统肯雅塔的政绩工程。中国出资九成并修建，2027年将投入运营。"

文章指出，一位肯尼亚经济学者表示，不应有"恐华症"，并引述数据称，私人出资者给肯尼亚带来更大的不利。私人贷款占肯尼亚外债的近三分之一，但其利息却占到总利息支出的55%。文章写道：

"肯尼亚有4600万人口，官方称11%失业，实际上，还有数百万人没有固定工作、收入很低。他们看到中国人获得自己想要的工作许可，而自己的国家还要还债。……肯尼亚经济学者维尔（Anzetse Were）说：'人们对于政府是否尽责的忧虑，应当成为有关债务负担讨论的中心。'"

Chinesisches Neujahrsfest Australien Sydney Oper (picture-alliance/dpa/R. Ashen)

涉华态度不一

《法兰克福汇报》题为"中国分裂澳大利亚政界"的文章写道："中国得以在澳大利亚国家与州政府之间打下楔子。澳大利亚作为整体决定不参与中国的全球基建动议新丝绸之路。维多利亚州则主动迈出一步。如果维多利亚与中国达成协定，那将是首个联邦州加入一带一路动议。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

DW.COM

肯尼亚警方搜查中国国际电视台非洲总部

本周三（9月5日），中国环球电视网(又称中国国际电视台)位于内罗毕的非洲总部遭警方突击搜查，多名员工被短暂羁押。中国大使馆表示，此次行动与肯尼亚警方打击非法移民的专项整治有关，但是被暂押的中国员工都持有效证件，警方系过度执法。 (06.09.2018)  

中国人在非洲：涉嫌种族主义

中国资金的注入促进了非洲经济的发展。但是，一些中国人的言行举行也令当地人的极其不满，并引发了关于种族主义的讨论。 (07.11.2018)  

非洲陷入新一轮债务危机

自2011年以来，这个背负着最沉重债务的大陆不堪重负。90年代很多非洲国家曾濒临破产边缘。现在情况再次紧急，进行救援也更加困难。 (25.10.2018)  

德发展部长：在非洲必须与中国对话

德国联邦发展援助部部长米勒从一开始就将非洲作为其工作重点。在接受德国之声采访时他表示，合作应该“平等”。因此伙伴国“应该付出更多努力”。 (11.09.2018)  

相关内容

CCTV Africa Kenia TV-Studio China Public Diplomacy Medien

肯尼亚警方搜查中国国际电视台非洲总部 06.09.2018

本周三（9月5日），中国环球电视网(又称中国国际电视台)位于内罗毕的非洲总部遭警方突击搜查，多名员工被短暂羁押。中国大使馆表示，此次行动与肯尼亚警方打击非法移民的专项整治有关，但是被暂押的中国员工都持有效证件，警方系过度执法。

Kenia Sex für Fische (picture-alliance/dpa/G. Forster)

想要鱼？拿“性”来换！ 13.08.2018

维多利亚湖周边地区，许多女性以卖鱼维生。然而，为取得货源，她们必须向主要为男性的渔夫买鱼，并尤其要以“性”来支付。

Nairobi - China in Afrika

中文学校遍地开花 肯尼亚人见面说"你好" 27.05.2018

在肯尼亚一家小学，装点着中式灯笼和装饰画的教室里，传来中文版"新年好"的歌声--这不是时空穿越，如今在肯尼亚学中文蔚然成风。中国为肯尼亚修建基础设施，给当地既创造了机遇，也带来了挑战。

广告