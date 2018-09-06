德语媒体：“都是中国人的错”

（德国之声中文网）《日报》题为"肯尼亚中国热的阴影"的一篇文章写道：

"在肯尼亚首都的一家超市，一男一女在抱怨物价。'我得买油，也想吃顿米饭。但加在一起，这个星期我们付不起'，男子说道。女子点点头，训斥说：'什么都贵。都是中国人的错。'

"许多肯尼亚人抱怨生活成本升高。汽油提价，导致公共交通、食品运输涨价。……肯尼亚政府还大幅提高了税率。"

"肯尼亚的外债负担约250亿欧元，其中近100亿是欠中国。非洲国家中，只是安哥拉和埃塞俄比亚欠中国的债更高。非洲目前总计欠中国外债约1400亿欧元。"

文章接着写道，一名在肯尼亚生活的德国分析师指出，总统肯雅塔2013年上任以来，累积了大量财政赤字。此外，国家财政至少三成因腐败而流失，尽管如此，中国在肯尼亚还是不受好评："中国人修建马路、港口、桥梁、大型建筑和铁路--都是用贷款。中国是肯尼亚最大的贸易伙伴，但肯尼亚对中国的贸易逆差在增加。本周访问上海时，肯雅塔总统呼吁中国市场对非洲出口商开放，以及中国企业在肯尼亚创造更多就业岗位。

"肯尼亚对中国的债务三分之一来自于472公里长的连接内罗毕与港口城市蒙巴萨的铁路，耗资33亿欧元，是总统肯雅塔的政绩工程。中国出资九成并修建，2027年将投入运营。"

文章指出，一位肯尼亚经济学者表示，不应有"恐华症"，并引述数据称，私人出资者给肯尼亚带来更大的不利。私人贷款占肯尼亚外债的近三分之一，但其利息却占到总利息支出的55%。文章写道：

"肯尼亚有4600万人口，官方称11%失业，实际上，还有数百万人没有固定工作、收入很低。他们看到中国人获得自己想要的工作许可，而自己的国家还要还债。……肯尼亚经济学者维尔（Anzetse Were）说：'人们对于政府是否尽责的忧虑，应当成为有关债务负担讨论的中心。'"

涉华态度不一

《法兰克福汇报》题为"中国分裂澳大利亚政界"的文章写道："中国得以在澳大利亚国家与州政府之间打下楔子。澳大利亚作为整体决定不参与中国的全球基建动议新丝绸之路。维多利亚州则主动迈出一步。如果维多利亚与中国达成协定，那将是首个联邦州加入一带一路动议。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点