德语媒体:避免站队?价值观问题不容含糊

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"德国仍没有为拜登时代做好准备"为题，刊发评论指出，美国两党都早已认识到，放任中国变得富强并不能让中国在意识形态上向西方靠拢，但是德国政界和商界却依然死守着"以贸易促转变"，全然不顾体制竞赛已经越来越激烈的现实。

"总体上而言，美国自从冷战结束后就一直在密切关注中国崛起造成的战略性后果。但是德国却对此话题不太感兴趣，德国外交政策依然在很大程度上取决于外贸政策，偶尔顺便提及一下人权议题或者是气候保护议题。"

"德国若想在全新的多级化世界里长期立足，这种政策是远远不够的。在德国的主要推动下，欧盟不顾美国候任国家安全顾问的协商请求，在2020年底就双边投资协议与中国达成了共识。这到底算什么名堂？欧洲是想和中国结盟吗？还是想对抗美国？难道这就是所谓的独立自主的欧洲权力政治？"

"德国政界的许多人也许压根就没有想过这些问题，因为我们国家早已没有了战略方向感。我们不愿意接受世界已经剧变的现实，因此宁可对这一事实视而不见：当今世界再次受到了权力政治的强烈支配。"

"德国是一个中等体量的大国，传统的战略学说会建议德国首先要避免对别国的依赖性，尤其是在国防领域。德国还应该充满智慧地选择盟友：不是每一个市场都适合成为伙伴；交一个朋友，往往也会竖立一个敌人。"

《奥格斯堡汇报》的评论以"欧洲必须站在美国一边"，探讨了欧洲在中美之间究竟应当如何站队的问题。文章注意到，欧洲议会以及人权人士都强烈反对《欧中投资协议》，但是欧洲商界对该协议的态度却截然相反。

"很显然，对于德国的出口导向型经济而言，中国越来越重要。假如德国汽车厂商没法在中国市场赚得盆满钵满，他们的财务报表会呈现怎样的惨象？德国的就业市场又会出现怎样的局面？在资本主义经济体制下，'慈悲'可谈不上是什么美德。"

"在涉及自身利益时，美国也不是善人。但在全球性体制竞赛的环境下、尤其是特朗普已经离任的情况下，欧洲本应该很容易做出决定，站到美国一边。这并不是说，欧洲就要放弃过去4年中建立起来的自信、就要放弃艰苦斗争得来的更多自主权。重点在于：在这场愈演愈烈的中美贸易战中，不管是德国、还是欧盟、抑或在华欧洲企业，都必须更加明确地站队，明确自己究竟认同谁的价值观。一个严重侵犯人权、以野蛮资本主义为导向的共产党政权，他们的价值观绝对不应该为我们所认同。"

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