德语媒体：避免冲突成了中美关系的主轴

（德国之声中文网）早在启程飞往巴厘岛之前，美国总统拜登就一再强调，当务之急是使美中关系不要进一步恶化，至少要避免发生公开冲突。《南德意志报》发表评论称，拜登的此番表述，足以说明当前中美关系的严峻程度。这篇题为《习近平从未离开》的评论称，疫情爆发后的近三年来，习近平几乎未曾踏出国门，但他的影响力却并未因此而减弱。评论写道：

"在巴厘岛，习近平会竭尽全力捍卫他的地缘政治野心。这位党和国家领导人并不讳言他是亚洲头号强国的代表。今天，中国已经实际控制了东中国海和南中国海的绝大部分海域。对台湾的包围圈也在不断缩小。在东盟峰会上，拜登驳斥了习近平对该地区提出的几乎所有领土诉求。同世界其他地区相比，中美两国间的竞争在亚太地区表现得最为明显。

中国逼迫别人就范的最重要武器，就是该国强大的经济实力。亚洲很多国家也对中国日益强势的政治姿态和影响力极为担忧，但是中远集团入股汉堡港的事例足以说明，抵御中国巨人的强大吸引力，即便是地处欧洲腹地的德国也显得力不从心。"

评论写道，鉴于中美之间的紧张关系以及当今世界的种种冲突，G20峰会自然也无法成为一次和谐的峰会。

"拜登总统对新的冲突提出警告，绝非危言耸听。美国民主党政治家佩洛西访问台湾之后，中国切断了同美国沟通的几乎全部渠道。在台湾问题上，擦枪走火导致冲突升级的风险每时每刻都可能发生。但缓和局势却绝非北京的利益所在。

中国领导人虽然重新走出了国门，对外界做出了开放的姿态。但事实上，当前中国闭关锁国的程度却是过去几十年不曾有过的。十一月初中国的一次商贸展会上，欧盟理事会主席米歇尔原本应当发表讲话。但因为他更愿意讨论乌克兰战争，而不愿意高调颂扬中国的贸易大国形象，展会组织者干脆取消了他的讲话安排。这就是北京心目中同外界交流的模式。"

俄罗斯发动的侵乌战争，带给德国最大的教训就是不能对单一国家产生过多依赖。德国政府目前也正在努力减少德国对中国的经济依赖，呼吁德国企业推动供应链和销售市场的多样化。《奥古斯堡评论报》就此写道：

"德国政府正在努力使菜单上的选项变得更多一些。同加拿大、墨西哥和智利的自由贸易协定终于有了签字的希望，此举将推动西方阵营和南美洲的商贸往来。政府指明的未来发展方向将以多样化为重点，这也意味着，今后还是会继续同那些践踏人权的国家做生意，其中包括打压同性恋的阿拉伯石油输出国，歧视穆斯林的印度，以及共产党实行一党专制的越南。

尽管联合执政协定上说得冠冕堂皇，但现实的经济政策总是免不了道德瑕疵。德国企业是否应同一个国家做生意的唯一评判标准，竟然是这个国家是否可能侵犯邻国。红黄绿执政联盟显然是要保留德国现有的经济模式，只是要做些风险分摊的工作而已。时代变革与富裕生活显然缺一不可。但问题在于，一旦中国武力犯台，美国会对德国提出怎样的要求，这是一个最大的不确定因素。届时需要做出抉择的将不只是德国，也包括那些寄希望于亚洲的德国企业。一旦到了中美之间选边站的地步，不仅会撕裂亚洲，也会使欧洲蒙受惨重经济损失。"

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