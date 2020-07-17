德语媒体：遭遇逆风的中国外交

（德国之声中文网）一段时间以来，中国在外交领域不断遭遇挫折，中美和中英关系目前都跌入了历史低谷。《法兰克福汇报》发表评论称，中国外交官频频发怒，恰恰说明了中华人民共和国及其领导人习近平在国际舞台上的困难处境。这篇题为《当北京遭遇逆风》的评论写道：

“共产党领导下的中国是否能轻松逾越一切障碍，顺利成为崛起的超级大国呢？ 因中国在香港推行国安法，英国决定终止同向香港的引渡条例后，中方的反应可谓并不自信。除了发出反制的威胁之外，中国当权者似乎无计可施。

这是一种人们已经习以为常的反应，也是一种歇斯底里的反应。中方之所以这样做，也许是因为战场太多，无法集中精力。同伦敦的矛盾正在扩展至越来越多的层面，同美国的争端也在愈演愈烈，以致于中美脱钩的选项也被提上了议事日程。”

评论称，中方在新冠疫情初期的表现遭到各方批评，令北京感到震怒。而越来越多的国家对华为发出禁令，更使中国感到痛心。评论写道：“这一切当然无法阻止中国的崛起，但正如一位专业人士所说的那样：这一年，特朗普并不顺利，但这一年的国际局势对习近平要糟糕得多。”

同中英关系相比，北京在中美关系中遭遇的“逆风”显然要强劲的多。《世界报》以《中国领馆后院的火焰》为题，报道了中美外交领域的最新事态。文章写道：

“中方称，美国要求中国关闭驻休斯顿总领事馆。中国外交部发言人汪文斌周三在北京证实了这一消息。中国媒体报道称，中国外交官被要求在72小时内离境。中国外交部发言人称美方此举为‘政治挑衅’。”

美国方面目前也证实了上述消息。美国国务院发言人摩根·奥塔古斯（Morgan Ortagus）在一份声明中称，“我们下令要求中国关闭驻休斯敦总领馆，这是为了保护美国的知识产权和美国公民的私人信息”。她表示，美国不会容忍中国侵犯我们的主权和恐吓我们的人民。

中国方面称，如果美国“不收回这一错误决定”，中方也将采取反制措施。《世界报》文章最后写道：

“上述决定进一步加剧了世界两大经济体之间的紧张关系。在新冠疫情初期中国政府的应对措施、贸易政策以及中方在新疆和香港的强硬措施等诸多问题上，中美双方当前存在着一系列争议。在中国方面看来，中美关系目前处于双方1979年建交以来最糟糕的时期。”

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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