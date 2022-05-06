德语媒体：遭欧盟“封杀”的俄罗斯石油去哪儿啦？

（德国之声中文网）欧盟的石油禁运会不会对俄罗斯产生任何影响？如果观察一下目前俄罗斯石油的出口，可能会对此产生怀疑。《法兰克福汇报》本周五（5月6日）发表的一篇文章指出：“俄罗斯入侵乌克兰已持续数周，进入4月，许多西方贸易商已经叫停从俄罗斯购买石油，美国和英国也发出禁令，但俄罗斯每天的石油运输量仍比去年的平均水平高。大多数油轮都开往亚洲。”

三位分别来自上海，新加坡和柏林的联合作者Hendrik Ankenbrand, Christoph Hein和Katharina Wagner指出，尤其印度是一个大买家。国内能源供应危机、便宜的价格都是印度购买俄罗斯石油的主要理由，而另外一个买家就是中国：“不过，中国目前额外采购了多少俄罗斯石油，外界不得而知。上周有消息传出，中石油和其他中国国有石油公司或会接手英国壳牌集团在俄罗斯东部萨哈林2号项目的股份。然而，这需要习近平的首肯，观察家们认为这在现阶段是不太可能，因为这一步将使中国比入侵乌克兰以来的任何时候都更明确地站在俄罗斯一边。”

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标题为“亚洲购买俄罗斯的廉价石油”（Asien kauft russisches Billig-Öl）的文章指出：“据业内人士称，从俄罗斯运往中国的石油非常多的事实是一个公开的秘密。尽管如此，欧盟的禁运可能会对俄罗斯的石油工业造成严重的长期损害。牛津大学能源研究所石油专家伊姆西罗维奇（Adi Imsirovic）估计，俄罗斯无法将那些受到欧盟禁令影响的全部石油卖给亚洲并从中获利。石油运得越远，为其寻找相应的油轮就越困难。4月份，俄罗斯的石油产量已经比3月份下降了9%。由于俄罗斯储存能力有限，伊姆西罗维奇预计，从长远来看，该国每天的产量将被迫减少200万到300万桶，扭转这一局面将需要多年时间。这对俄罗斯来说是一个巨大的打击。”

失去信心的外企

“在上海，大约2500万民众中的大多数人都被隔离在家，这已经是第5个星期了。尽管新增感染病例在下降，但封锁措施仅略微得到放松。在北京，几乎每天都在收紧防疫措施。最近的24小时新增本土病例是39例，这个拥有大约2000万人口的城市，距离全面封锁可能只有几天的时间。”《新苏黎世报》本周五刊发的一篇评论开篇这样写道。

该报驻北京记者Matthias Kamp接着直截了当地指出：“‘严重’这个词不足以形容经济受到的影响，用‘灾难’来形容更为贴切。”他引用了前一天（5月5日）中国媒体《财新》公布的中国服务业采购经理人指数(PMI)，4月该指数下滑到36.2。3月份的指数为42。低于50意味着萎缩。文章指出，因为中国的动态清零，许多外国公司，包括一些长期活跃在中国的跨国公司都动摇了在华发展的信心：“中国欧盟商会EUCCC4月底对其会员的一次调查问卷结果现实，78%的公司表示，中国已经失去了作为投资地点的吸引力。23%的公司甚至在考虑将目前或计划的投资转移到其他市场。”

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作者指出“中国的经济政策，特别是在中下层行政部门一直以理性和务实著称。当局的承诺是可以信赖的，公司通常知道自己的实时处境。中国用区域封锁和大规模核酸检测的方式来对抗新冠病毒却改变了这种情况。”欧盟商会主席武特克（Jörg Wuttke）认为，中国市场已经失去了可预测性。

标题为“北京的清零政策正在摧毁投资者几十年来建立的信心”（Mit seiner Null-Covid-Politik verspielt Peking das über Jahrzehnte aufgebaute Vertrauen der Investoren）的文章接着指出：“当然，企业不会在一夜之间撤出中国。中国仍然是世界上最大的市场，最近的繁荣增长令人印象深刻。但是，如果目前的状态持续更久，外企可能会开始具体考虑替代中国战略，至少是部分替代。北京与俄罗斯总统普京的靠拢，以及未来可能因此产生的复杂情况，可能进一步推动这一趋势。拥有2.6亿居民的印度尼西亚和14亿人口的印度也是巨大的市场。一段时间以来，专家们一直在警告企业不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里。”

作者在文章最后提出建议指出，中国亟需在应对奥密克戎变异毒株的问题上出台令人信服的应对措施，而这个措施只有一个——施打疫苗：“首先，也是最重要的是，在中国没有得到充分保护的老年人群体必须接种疫苗。此外，政府应该打消顾虑，最终给Biontech/辉瑞公司的mRNA疫苗开绿灯，这款疫苗的谈判已经持续了很久。它比中国的疫苗更有效力。”



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