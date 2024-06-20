德语媒体：遏制俄朝 西方寄希望于北京

普京和金正恩结盟，中国今后怎样对两国施加影响？德国《日报》警告，普京帮助金正恩绕开联合国制裁，将让中国在远东的联盟更加危险。瑞士《新苏黎世报》认为，北京现在非常担心俄罗斯会向朝鲜提供先进核武器技术。

（德国之声中文网）柏林出版的《日报》以“两个独裁者相互亲吻 ”为题，刊发评论指出，普京与金正恩的会晤意味着俄罗斯改变既有战略，开始主动帮助朝鲜绕开联合国制裁。

“这次会晤表明，俄罗斯正在堕落。流氓变成了朋友，不论是白俄罗斯、还是中国、伊朗、哈马斯、塔利班、抑或朝鲜，莫斯科如今很乐意和专制政权握手，后者有着相似的统治手段：压制、酷刑、谋杀。他们都熟谙克里姆林宫对本国人民以及一整个邻国人民所使用的暴力体系，并且乐意提供帮助。”

“曾经为莫斯科所不齿的金正恩，如今突然成为了‘坚定的朋友’，还续签了一份60年代原苏联和朝鲜订立的条约。莫斯科还要为这位新同志在联合国辩护：普京希望松动联合国对朝鲜的制裁。当然这个计划是毫无前途的。越来越强大的莫斯科-平壤轴心正显露出改变战略的迹象，从而让中国在远东地区的联盟前所未有地危险。”

朝鲜和俄罗斯正在结成新的联盟 图像来源: Gavriil Grigorov/dpa/picture alliance

瑞士《新苏黎世报》以“平壤兄弟情 - 对于金正恩而言，俄乌战争就是幸运 ”为题，刊发评论指出，西方正无助地看着俄罗斯和朝鲜深化合作，真正的王牌则在北京手中。

“尽管普京和金正恩公开展现男人之间的友谊，还互致夸夸其谈的信件，但是两国关系却遵循着清醒的算计：普京需要军火和劳动力，金正恩则需要外汇、能源和食品。双方都能从合作中受益。朝鲜独裁者视普京为志同道合的的同志，后者同样地不择手段。”

“不过，这种物物贸易能够走多远？俄罗斯是否会把导弹技术、航天技术甚至核技术提供给朝鲜？民主国家对此只能猜测，即便是情报机关也两眼一抹黑。面对这般棘手的局面，偏偏是中国成为了西方的希望。北京正不安地关注着这两位独裁者的你侬我侬。中国领导层担心失去影响力，同时也想要阻止拥有核武器的朝鲜过火地挑衅韩国。对于北京的中共政权而言，朝鲜半岛的稳定拥有很高的优先级。”

“在幕后，中国应当对其‘好朋友’俄罗斯施加影响力并划明红线。据推测，红线之一就是：不得向朝鲜提供先进的核技术。尽管朝鲜已经拥有了核武器，但是专家分析认为，平壤依然在寻求和更富有经验的俄罗斯开展相关技术交流。莫斯科听从北京警告的几率并不低。毕竟，俄罗斯不会去得罪中国，后者对其经济有着举足轻重的作用。因此，普京和金正恩能有多亲近，将取决于习近平。而且，中国有着有效的施压手段：普京需要中国的机械设备和工业设备，朝鲜对中国的经济依赖度更高。无论平壤和莫斯科多么亲密，这种依赖都不会改变。”

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