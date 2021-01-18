 德语媒体：遏制中国就是抵御专制 | 媒体看中国 | DW | 06.02.2021

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德语媒体：遏制中国就是抵御专制

《每日镜报》指出，专制主义扩张是西方面临的最大挑战，西方各国只有团结起来才能抵御专制中国继续拓张影响力。《世界报》则担心，缅甸政变给中国提供了输出专制模式的机遇，欧洲应当支持美国的遏制中国政策。

Washington Außenministerium Rede USA Außenpolitik Biden

拜登正在寻求携手西方盟友共同对抗中国

(德国之声中文网)柏林出版的《每日镜报》以"团结起来反抗中俄 - 拜登总统如何抵御专制国家"为题，刊文点评了美国总统有关外交政策的讲话。作者指出，专制主义的扩张是当今西方国家面临的最大挑战；而美国修复与西方盟友的关系，并不是为了恢复过往的影响力，而是为了共同应对巨大挑战。

"拜登在演讲中说，中国和俄罗斯的专制主义越来越强烈，这两个国家等有能力对美国造成严重伤害。具体就中国而言，北京正在力争取代美国的全球领袖地位；而俄罗斯则想毁灭美国民主制度。"

"许多已经受够了对外战争的美国民众，本来已经听不进任何有关'美国领导下的国际合作'之表态，但是现在，拜登突然描绘出了一个今后几十年的坚定战略。中国是一个危险的对手，西方必须要团结起来对付中国无所顾忌的增长策略；俄罗斯乐意见到老对手被削弱……拜登都相对轻松地传递了这一切信息。"

"拜登还明确表示，面对新冠疫情、气候变化等其他挑战，美国也应当和别国携手应对。这是一个非常简单的道理，但是在特朗普当政4年后，它必须被重新强调。"

"拜登的讲话其实根本就没有什么革命性的内容，不过是外交政策的基础性描述而已。时间将会证明，美国究竟能否赢回'自由世界领袖'之称号。至少，美国现在已经提出了这一诉求。"

Myanmar Rangun | Proteste nach Militärputsch

仰光街头的反政变示威者(2月6日)

德国《世界报》的评论以"缅甸的民主童话终结"为题，指出中国正摩拳擦掌地等待向外输出专制模式的时机，西方国家必须在全球范围内携手抵御中国势力的扩张。

"缅甸现在又倒退回了军政府统治，这对亚洲的民主事业是一个坏消息。因为缅甸的邻居、专制的中国一直在等待输出专制的契机。早在奥巴马时代，美国推动缅甸民主化的一大动机就是尽量让缅甸远离中国势力范围。"

DW.COM

缅甸军方1日发动政变後，国际社会仍在商讨该如何回应。专家向德國之聲表示，政变虽然可能为中国在缅甸的政经利益带来变数，但欧美国家若施行制裁，可能会将缅甸进一步推向中国。

联合国安理会预计2日针对缅甸政变召开会议，美国总统拜登也扬言将对缅甸军方重启制裁。联合国驻缅甸特使告诉德国之声，他相信安理会会产生有效的反制措施，向缅甸军方施压。

缅甸发生军事政变后，国际社会一片震惊和忧虑，普遍对缅甸军方发出谴责。中国则祭出一贯的不干涉内政立场。或许北京会成为最终的受益者？

"好消息是，现在拜登总统终于要实质性地贯彻这一目标了。近几个星期，华盛顿正在调动大量资源来处理亚洲事务。至关重要的国家安全委员会正在经历重大人事变动，协调亚洲事务的部门急剧扩大。"

"这表明，美国将中国权力增长视作当今的最大战略性挑战，华盛顿将对此采取坚决的行动。美国方面现在已经宣布将'采取措施'来追究缅甸军事政变的责任人。制裁将会是最有可能的措施。至于欧洲，则应当停止认为'基于规则的国际秩序是自然而然的'。欧洲应当支持美国的亚洲政策。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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