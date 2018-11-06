德语媒体：透明的维吾尔人

（德国之声中文网）瑞士《新苏黎世报》发表题为"中国打造透明的维吾尔人"的报道，介绍中国当局如何借助高科技手段对新疆少数民族进行全面监控。该报记者前往新疆喀什采访，这里的维吾尔人在居民中仍占多数，而在整个新疆，汉族已取代维族成为最大族群。

"在中国其他地方，新疆这个名字带有负面的含义。人们的偏见很深。如果汉人听说你要去新疆，会惊讶地看着你说：新疆很危险。在一带一路计划中占有重要地位的位于喀什以南的和田地区，几乎没有汉人敢去。而喀什至少还有一些汉族旅游者，这个城市对他们来说带有一些异国情调。"

无所不在的"老大哥"

记者在报道中讲述了自己的见闻。在喀什街头，到处可见监控摄像头和巡逻的警察；很多路口都有防弹的岗哨。文章援引墨尔本大学政治学者莱波德（James Leibold）和德国科恩塔尔（Korntal）欧洲文化科技学院的岑茨（Adrian Zenz）的调研指出，2016年，新疆安全部门新招聘的职位高达32000个，其中很多是要求应聘者具有移动监控、数据分析等技能。报道政府越来越重视人工智能和大数据，而脸部识别在其中扮演核心角色。

"所有这些数据被输入一个名叫"一体化联合作战平台"的中央数据库。喀什要成为首批运用这一系统的地区之一。在日常生活中，这一监控已经显现出影响。每个长相像维吾尔族的人，进入喀什老城都要被搜身，然后由安全人员扫描身份证，用智能手机将面部拍照。这些信息立即被与中心数据库存储的信息进行比对。在进入清真寺、以及日常生活中许多其他场合，都要反复经历这一过程。到加油站加油，要先检查车辆，然后用人脸识别程序验证司机的身份。"

作者分析，新技术的运用可能很多。例如用大数据和算法可以锁定当局认为的危险分子，他们有可能因此被送进再教育营。

"对心怀恐惧的政权来说，新技术带来巨大的机会，但对于人权来说，这些技术的后果可能是灾难性的。人们无法知道，哪些数据被收集，它们如何被运用，将产生什么结果？中国没有独立的司法，当事人不能指望借助司法对不合法理的指控作出抗辩。现在还觉得高枕无忧的人，也可能不久后便成为当局迁怒的目标。"

中国和印度之间的皮球

最新一期《明镜周刊》关注了南亚岛国斯里兰卡的局势。该国总统西里塞纳（Maithripala Sirisena）不久前解除了总理维克勒马辛哈（Ranil Wickremesinghe）的职务，改立前总统拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）为新任总理。后者被认为是亲北京的强硬派政治家。

被罢黜的前总理及其支持者则抗命不从，指责总统的任命违宪，并认为中国意图从背后主导斯里兰卡的政权转移。《明镜》刊登名为"两个总理，没有领导人"的分析文章认为，斯里兰卡的宪政危机显示，该国已成为中国和印度之间博弈的"皮球"。

"在这一权力斗争背后，在众多的内政矛盾之外，是这个国家外交政策走向的根本问题：应该继续接近中国，还是更多与邻国印度结盟？斯里兰卡距离印度海岸仅30公里；其南部的海上通道是运往中国的大部分原油的必经之地。一年前斯里拉卡将一个重要港口交由中国运营。而作为交换条件，印度将得到了一座机场和一个货运港的控制权。刚被罢免的总理支持这个交易，总统则坚决反对，两人互不相让。无论是尼泊尔、不丹、马尔代夫还是斯里兰卡，印度和中国都在争夺影响力。两国都在笼络政治家。像斯里兰卡这样的小国能在经济上获得巨大利益，也可能在政治上走向分裂。目前看来，中国在这里暂时占了上风。国际外交官对拉贾帕克萨的任命反应矜持，只有一个例外，中国大使在第二天就像他表示祝贺。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点