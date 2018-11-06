德语媒体：透明的维吾尔人

有关新疆的再教育营大量拘押维吾尔人的报道在国际上再度引发对中国人权状况的关注。不止一家德语媒体的记者在新疆当地走访，记录了近距离感受。
（德国之声中文网）瑞士《新苏黎世报》发表题为"中国打造透明的维吾尔人"的报道，介绍中国当局如何借助高科技手段对新疆少数民族进行全面监控。该报记者前往新疆喀什采访，这里的维吾尔人在居民中仍占多数，而在整个新疆，汉族已取代维族成为最大族群。
"在中国其他地方，新疆这个名字带有负面的含义。人们的偏见很深。如果汉人听说你要去新疆，会惊讶地看着你说：新疆很危险。在一带一路计划中占有重要地位的位于喀什以南的和田地区，几乎没有汉人敢去。而喀什至少还有一些汉族旅游者，这个城市对他们来说带有一些异国情调。"
无所不在的"老大哥"
记者在报道中讲述了自己的见闻。在喀什街头，到处可见监控摄像头和巡逻的警察；很多路口都有防弹的岗哨。文章援引墨尔本大学政治学者莱波德（James Leibold）和德国科恩塔尔（Korntal）欧洲文化科技学院的岑茨（Adrian Zenz）的调研指出，2016年，新疆安全部门新招聘的职位高达32000个，其中很多是要求应聘者具有移动监控、数据分析等技能。报道政府越来越重视人工智能和大数据，而脸部识别在其中扮演核心角色。
"所有这些数据被输入一个名叫"一体化联合作战平台"的中央数据库。喀什要成为首批运用这一系统的地区之一。在日常生活中，这一监控已经显现出影响。每个长相像维吾尔族的人，进入喀什老城都要被搜身，然后由安全人员扫描身份证，用智能手机将面部拍照。这些信息立即被与中心数据库存储的信息进行比对。在进入清真寺、以及日常生活中许多其他场合，都要反复经历这一过程。到加油站加油，要先检查车辆，然后用人脸识别程序验证司机的身份。"
作者分析，新技术的运用可能很多。例如用大数据和算法可以锁定当局认为的危险分子，他们有可能因此被送进再教育营。
"对心怀恐惧的政权来说，新技术带来巨大的机会，但对于人权来说，这些技术的后果可能是灾难性的。人们无法知道，哪些数据被收集，它们如何被运用，将产生什么结果？中国没有独立的司法，当事人不能指望借助司法对不合法理的指控作出抗辩。现在还觉得高枕无忧的人，也可能不久后便成为当局迁怒的目标。"
中国和印度之间的皮球
最新一期《明镜周刊》关注了南亚岛国斯里兰卡的局势。该国总统西里塞纳（Maithripala Sirisena）不久前解除了总理维克勒马辛哈（Ranil Wickremesinghe）的职务，改立前总统拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）为新任总理。后者被认为是亲北京的强硬派政治家。
被罢黜的前总理及其支持者则抗命不从，指责总统的任命违宪，并认为中国意图从背后主导斯里兰卡的政权转移。《明镜》刊登名为"两个总理，没有领导人"的分析文章认为，斯里兰卡的宪政危机显示，该国已成为中国和印度之间博弈的"皮球"。
"在这一权力斗争背后，在众多的内政矛盾之外，是这个国家外交政策走向的根本问题：应该继续接近中国，还是更多与邻国印度结盟？斯里兰卡距离印度海岸仅30公里；其南部的海上通道是运往中国的大部分原油的必经之地。一年前斯里拉卡将一个重要港口交由中国运营。而作为交换条件，印度将得到了一座机场和一个货运港的控制权。刚被罢免的总理支持这个交易，总统则坚决反对，两人互不相让。无论是尼泊尔、不丹、马尔代夫还是斯里兰卡，印度和中国都在争夺影响力。两国都在笼络政治家。像斯里兰卡这样的小国能在经济上获得巨大利益，也可能在政治上走向分裂。目前看来，中国在这里暂时占了上风。国际外交官对拉贾帕克萨的任命反应矜持，只有一个例外，中国大使在第二天就像他表示祝贺。"
摘译自其它媒体，不代表德国之声观点
专家岑茨在最新的研究报告中，透过研究新疆地区的治安预算，证实中国政府自2017年以来大幅扩建再教育营。数据显示再教育营的花费，从2016年到2017年涨了两百亿人民币。 (06.11.2018)
什么样的学校需要用到2768根警棍、550支电击棒、1367副手铐? 新疆和田市管理再教育营的公部门就列出了这样的採购清单，提供给他们宣称是「职业训练所」的教育机构。 (25.10.2018)
新疆的“再教育营”在国际上一直饱受争议。就在上周，新疆自治区人大正式修改法律，将这种营地称为“职教中心”，予以合法化。现在，作为新疆“二把手”的自治区主席公开表示，这是“免费办学”，学员“既学习又实践还增收”。 (16.10.2018)
人权人士近日表示，2017年全中国被拘捕者大约有1/5来自新疆。中国当局强调，新疆正面临日益增长的伊斯兰极端主义以及分裂主义威胁，而当地穆斯林群体则指责中国当局搞文化及宗教压迫。 (27.07.2018)