德语媒体：选举过后 台海局势渐趋缓和？

（德国之声中文网）尽管如此，《商报》的客座评论却认为，台海紧张局势今后将逐渐缓解，台海两岸发生武装冲突的可能性已经变得微乎其微。这篇题为《为何台海只可能出现小型危机》的评论写道：

"尽管有许多抗议选民和摇摆选民，但却没有一个大党能取得明显胜利。民进党虽然保住了总统宝座，但该党的选举结果总体上却是令人失望的。与此同时，国民党却也无法从中获利。选战的焦点集中在内政问题上，而在这些问题上，这两个主要政党的立场都缺乏说服力。相比之下，柯文哲及其民众党才是真正的赢家。民众党奉行务实的中间路线，台湾政局的天平向哪一方倾斜，民众党的立场将变得至关重要。在对大陆关系的问题上，柯文哲的立场非常明确：他希望保持现状。

台湾的选举结果，是选民要求保持台海现状的明确表达。国民党在过去三届选举中的失败，说明靠拢中国的路线不得人心。尽管国民党此次在立法院中赢得了更多的议席，但并不足以占据绝对多数。但民进党的主张也无法占据上风：多数选民对台独步骤也同样说不。本次选举结果也同台湾国立政治大学的民调结果相吻合：多年来，台湾至少60%的民众都希望保持现状。

尽管台湾总统是直选产生的，但总统和立法院之间的权力制衡，将赋予国民党籍行政院长关键性角色。民进党总统负责外交和国家安全事务，但国民党则将在行政院和立法院中对内政问题有更多的发言权，从而将对政府预算有更大的影响力。"

评论作者认为，由于民进党和国民党都无法进行单独决策，因为中长期内，台湾也只能保持现状。

"习近平也曾多次强调，中华人民共和国将会坚持统一祖国的目标，但也愿意在较长时间内接受台海现状。姑且不论那些官方措辞，北京很快就会意识到，此次选举其实是一个不错的结局。由此看来，中国对台湾发动进攻的可能性变得微乎其微，台海紧张局势升级的风险已经降低。对于那些活跃在'大中华区'的德国企业来说，地缘政治走向将变得更加容易预测。"

在亚洲杯足球赛小组赛中，中国队和印度队都未进一球，提前被淘汰出局。《法兰克福汇报》发表评论称，中印两大国人口加起来有28亿之多，都是二十一世纪快速崛起的大国，但在世界上最受欢迎的足球运动中却毫无竞争力。评论写道：

"就中国而言，情况本不应至此。2011年，习近平还未成为党和国家领导人之前，就已下令要求中国成为世界足球强国，并在2050年前实现这一目标。一时间，中国的景象变得如同今天的沙特阿拉伯：足球资本主义畅通无阻。然而，接下来，新冠疫情、习近平的清零政策以及房地产危机接踵而至。中国足球超级联赛中，有很多俱乐部都属于房地产开发商，而很多开发商已经陷入破产境地。除此之外，还有其他一些不利因素：相较于庞大的人口数量，中国后备球员的数量却少得可怜。这也是独生子女政策导致的后果，但放弃一胎化政策后，出生率却并未明显改善。距离2050年，还有26年时间，但除了亚洲杯上的惨败之外，种种迹象显示，习近平的足球强国计划已经落空。“

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。