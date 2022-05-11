德语媒体：逃出虎穴 又入狼口？

（德国之声中文网）《商报》报道称，本周一，德国外长召集德国的中国问题专家和经济界精英举行会谈，商讨如何减少德国经济对中国的依赖程度。这篇题为《不要陷入新的陷阱》的文章写道：

"同对俄罗斯能源的依赖问题一样，德国大型企业高度聚焦中国市场的问题也同样存在演变为外交难题的风险。早在讨论联合执政协定时，社民党、绿党和自民党已就制定新的对华战略达成共识。由贝尔博克主导的德国外交部则负责对华战略的协调工作。在对待中国的问题上，外长贝尔博克的主张是：最大可能加强合作，最大程度保持独立。

红黄绿执政联盟显然已经背离了前总理默克尔尽量不得罪北京的对华路线。四月底，联合执政各党在联盟党的支持下，在联邦议院通过了一项决议，要求德国政府敦促北京放弃其默认俄罗斯侵略行为的立场，并对促成停火做出积极贡献。联邦议院甚至还对北京发出了经济制裁的威胁：'任何绕过西方对俄制裁、抑或向俄罗斯提供军火的行为，都将引发对经济和针对个人的制裁措施。'

这也使得德国经济届陷入了两难境地，毕竟中国高速发展的经济和不断增长的购买力都具有极高的诱惑力。以大众公司为例，该企业40%的销售量都是在这一世界第二大经济体实现的。"

德国和欧盟都在努力减少对中国市场的依赖性，这一发展令美国喜出望外。多年以来，华盛顿一直在敦促欧盟对中国保持警惕。

"下周，欧盟委员会计划在巴黎签署一项加强对美经济合作的协议，以减弱对专制国家的经济依赖。跨大西洋贸易与技术委员会的会议上，欧美双方将就加强在太阳能、风能和重要原材料等领域的合作签署协议，以降低在供给安全领域的对外依赖。《商报》获取的峰会声明草案中，双方关注了'市场过度集中和供给短缺所造成的能源安全风险'，中国则被公开点名。

一段时间以来，欧盟委员会主席冯德莱恩一直对中国在经济、政治和军事领域的势力扩张深表忧虑。去年秋季，她推出了一项名为'全球门户'的基建投资计划，希望以此作为对中国一带一路的回应。目的是遏制北京通过建造道路、铁路以及港口，在亚洲、非洲，甚至欧洲扩展影响力的尝试。"

本周三，香港警方以"串谋勾结外国势力或者境外势力危害国家安全罪" 名义，逮捕了五位知名民主派人士。《新苏黎世报》就此写道：

“逮捕这些知名的民主派人士，足以反映出动荡平息三年之后，中央政府仍高度紧张。这一点有些令人意外，毕竟大多数批评人士要么锒铛入狱，要么远走他乡。北京显然很担心抗议活动会死灰复燃，因此想通过本次逮捕行动向潜在的抗议者和反政府人士发出警告。北京当权者最大的噩梦是，在清零政策和经济下滑的危机关头，香港发生抗议浪潮并会波及中国大陆。

随着不断收紧自由权利、打压反对派人士，香港已经充满了恐怖氛围，而这座城市的吸引力则在不断下降。中国问题专家及经济学家Patrick Chovanec 发布推文写道：'无论怎么说，陈日君主教被以所谓煽动罪逮捕，在香港已经没有人会感到安全。'"

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