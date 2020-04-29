德语媒体：适得其反的大外宣

（德国之声中文网）"今年年初，中共宣布人大无定期推迟的时候，国际社会终于知道，新冠疫情让中国进入的紧急状态会多么的持久。自1998年以来，人大历来都是3月初召开，从未有过更改。"《法兰克福评论报》（Frankfurter Rundschau）发表的一篇文章这样开头写道。作者接着指出，新华社周三又释放了一个重磅消息：人大会议将会于5月22日召开，文章写道："对于中国观察人士来说，有一件事很清楚：这一天，中国政府将宣布战疫的胜利。"

文章指出，虽然人大没有真正的决策权，但是会议具有重要象征意义。引人关注的是，共产党届时将公布年度经济增长目标："逾40年以来，今年可能首次会出现负增长。今年一季度中国国内生产总值同比下降6.8%。"

作者Fabian Kretschmer认为，人大的召开在后勤保障方面是一个挑战，大约3000代表从四面八方赶来参加会议，还有无数的媒体记者和商界人士："这些到访北京的旅客很可能必须事先在旅馆中隔离14天。但是，到目前为止，官方媒体还没有公布任何细节。"

北京是否计划人大会议之时宣布在疫情危机中取得胜利？题目为"北京的胜利，没有胜利"（Pekings Sieg, der keiner ist）的文章指出，中国至少会对疫情进行总结："新冠病毒到目前为止已造成中国境内超过4600人死亡，真实的数字可能比这个更高。"

与此同时，好几个地方都被列为高风险区，比如北京朝阳区："此外，在南方大都市广州的非洲侨民中发现了100多个感染案例。尤其是和龙江省和其省会哈尔滨让人担忧：因为出现了两条新的传染链，那里重启入境隔离措施。"

对北京的不信任

瑞士财经新闻网站The Market本周四发布了一篇中国欧盟商会主席武特克（Jörg Wuttke）的采访，谈到新冠危机过后中国场经济和政治的发展。

在中国生活超过30年的武特克表示，疫情过后中国的工业恢复最快，例如汽车制造商，有的已经处于危机前的生产水平。但服务业的状况要差的多，无数的小企业破产，恢复正常的路还很长。题目为"中国不会像2009年那样刺激国内经济"«China wird die heimische Wirtschaft nicht wie 2009 stimulieren»的文章援引武特克指出："债务问题加上部分银行体系崩溃，北京因此不会采取像2008年金融危机之后的大规模刺激计划。"

文章写道："武特克估计，对一带一路的外国投资会减少。北京积极进行国际抗疫援助的宣传，武特克也对这种做法的效果表示了怀疑，'中国成功地将善意变成了别人对它的不信任'。

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