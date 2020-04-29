德语媒体：适得其反的大外宣

北京宣布5月召开两会依旧受到德媒关注，《法兰克福评论报》指出，在新冠疫情时期，这场大规模会议将是一大挑战。中国欧盟商会主席武特克接受瑞士媒体采访时谈到了中国的经济和政治状况。
（德国之声中文网）"今年年初，中共宣布人大无定期推迟的时候，国际社会终于知道，新冠疫情让中国进入的紧急状态会多么的持久。自1998年以来，人大历来都是3月初召开，从未有过更改。"《法兰克福评论报》（Frankfurter Rundschau）发表的一篇文章这样开头写道。作者接着指出，新华社周三又释放了一个重磅消息：人大会议将会于5月22日召开，文章写道："对于中国观察人士来说，有一件事很清楚：这一天，中国政府将宣布战疫的胜利。"
文章指出，虽然人大没有真正的决策权，但是会议具有重要象征意义。引人关注的是，共产党届时将公布年度经济增长目标："逾40年以来，今年可能首次会出现负增长。今年一季度中国国内生产总值同比下降6.8%。"
作者Fabian Kretschmer认为，人大的召开在后勤保障方面是一个挑战，大约3000代表从四面八方赶来参加会议，还有无数的媒体记者和商界人士："这些到访北京的旅客很可能必须事先在旅馆中隔离14天。但是，到目前为止，官方媒体还没有公布任何细节。"
北京是否计划人大会议之时宣布在疫情危机中取得胜利？题目为"北京的胜利，没有胜利"（Pekings Sieg, der keiner ist）的文章指出，中国至少会对疫情进行总结："新冠病毒到目前为止已造成中国境内超过4600人死亡，真实的数字可能比这个更高。"
与此同时，好几个地方都被列为高风险区，比如北京朝阳区："此外，在南方大都市广州的非洲侨民中发现了100多个感染案例。尤其是和龙江省和其省会哈尔滨让人担忧：因为出现了两条新的传染链，那里重启入境隔离措施。"
对北京的不信任
瑞士财经新闻网站The Market本周四发布了一篇中国欧盟商会主席武特克（Jörg Wuttke）的采访，谈到新冠危机过后中国场经济和政治的发展。
在中国生活超过30年的武特克表示，疫情过后中国的工业恢复最快，例如汽车制造商，有的已经处于危机前的生产水平。但服务业的状况要差的多，无数的小企业破产，恢复正常的路还很长。题目为"中国不会像2009年那样刺激国内经济"«China wird die heimische Wirtschaft nicht wie 2009 stimulieren»的文章援引武特克指出："债务问题加上部分银行体系崩溃，北京因此不会采取像2008年金融危机之后的大规模刺激计划。"
文章写道："武特克估计，对一带一路的外国投资会减少。北京积极进行国际抗疫援助的宣传，武特克也对这种做法的效果表示了怀疑，'中国成功地将善意变成了别人对它的不信任'。
摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点
新冠病毒危机令中国很长时间一切陷于瘫痪，现在才重新恢复正常。中国欧盟商会主席武特克表示，中国制造业恢复的很好，令人惊讶。但是，中国对外国人的入境禁令令在华德国和其他欧洲国家的公司苦不堪言。 (14.04.2020)
中国在兜售自己的体制优势，美国总统在强调“中国病毒”，欧洲则抛弃了欧洲团结。对此，《法兰克福汇报》警告中美两国，不要在全人类的危机时刻忙着打口水战。《商报》则对欧洲不团结导致中国乘虚而入感到痛心。 (21.03.2020)
德国“每日新闻”认为，今年两会的的核心讯息将是“中国成功控制新冠危机”。《威斯特法伦报》评论指出，欧洲应该重新审视与中国打交道的方式，勿令新冠危机的“肇事方”成为最终获利者。 (29.04.2020)
中国领导人对国营企业情有独钟，该领域成长速度很快，但其债务也在同步增长，并在拖中国经济的后腿。与美国的贸易战只能导致中国经济增长更加缓慢。现在是该采取行动的时候了。 (25.09.2019)
《法兰克福汇报》认为，现在就称中国为疫情赢家未免为时过早。《商报》则将新冠病毒与助力西方殖民者统治世界的天花病毒做比较，认为属于中国的时代已经到来。 (09.04.2020)
新冠肺炎疫情之下，延迟多时的中国全国两会日期正式确定。过去一直有超过5千名代表从中国各地赶到北京开会，这个为期至少一周的会议如何防疫? 北京持续实施各项检疫规定，严阵以待。 (29.04.2020)