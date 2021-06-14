德语媒体：适得其反的《反制裁法》

（德国之声中文网）《南德意志报》评论指出，新近颁发的《中国反制裁法》目的非常明确，就是要让外国企业在美国和中国之间做出选择。因为如果任何一家企业执行了美国对中国公司做出的制裁措施，那么它就将在中国面临严重的法律后果。这篇题为《西方企业将减少中国业务》的评论写道：



“对于大多数企业来讲，这样的选边站问题根本就是假命题。对于任何一家总部不是在中国，俄罗斯或朝鲜的公司来说，无视美国的制裁令，就无异于经济上的自杀行为。因为这样做，不仅意味着要立即被逐出美国市场，甚至还有可能被国际金融体制所抛弃，因为银行不会违抗美国的制裁令同这样的企业进行交易。那么企业还有什么其他选择呢？难道要他们远离中国吗？

对许多德国企业来说，远离中国也不现实。对于德国汽车制造商大众、戴姆勒和宝马而言，中华人民共和国是他们最为重要的市场。西门子和巴斯夫每年都在中国市场有数十亿欧元的业务，德国中小企业也视中国为重要的出口市场。中国最新的《反外国制裁法》最可能引发的后果就是，外国企业会未雨绸缪对其中国业务进行系统性的核查，并停止同那些和中共或解放军关系密切的中国企业的业务往来，免得华盛顿或布鲁塞尔对上述企业实施制裁时陷入被动。也就是说，西方企业会采取所谓预防性的避险措施：他们将不会扩大，而是会减少中国业务。这样发展下去，最终外国企业会扪心自问，这个曾经年复一年带来巨额利润的中国，今后还有安全和前景可言吗？”



评论指出，习近平上台以来，中国出台了一系列从法学角度上经不起推敲的法律文件，《反外国制裁法》也不例外。但这种措辞模糊的法律也正是立法者的初衷：因为措辞越模糊，适用范围就越广，这也就为日后任意解读和任意惩戒埋下了伏笔。评论接着写道：

“大约一年前，香港开始实施国安法后，短短数周之内，这个前殖民地硕果仅存的民主就已损失殆尽。胆敢对中国的大一统提出异议，不论其身在香港或是海外，都将面临严苛的刑罚。如果有德国公民在纽约时代广场宣称香港不属于中国，那么他下次入境中国时就有可能遭到逮捕。这就是外国企业需要面对的新现实。”

中国刚刚出台的《反外国制裁法》也引起了柏林《日报》的关注。该报写道：



“《反制裁法》出台的时机非常敏感：今年三月，欧盟对新疆践踏人权的责任者实施了制裁，这是1989年天安门事件以来，欧盟首次对中国政治家发起的制裁行动。而中国在不足一小时之内就出台了极其强硬的反制裁措施，目标直指欧洲政治家和智库。

联邦德国工业联合会BDI的尼德马克（Niedermark）表示：‘中国政府不仅不努力缓和矛盾，反而在制造新的不安全感。这对中国作为投资目的地和贸易伙伴的名誉是很不利的。’中国此举显示了中国在国际舞台上的自信，不过这种自信是否基于深层次的不安全感，目前尚无法定论。”

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