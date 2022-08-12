德语媒体：退市美国与投资中概股

德国的网络财经媒体注意到中国多家大型企业纷纷从美国华尔街退市，转而加强在香港股市的活动。它们认为，中国目前的股市虽不景气，但未来12个月有望增长20%。
(德国之声中文网)越来越多的中国公司挥别纽约华尔街股市。德国网上媒体finanzen.net关注到，中国国有公司中国人寿、中国石油天然气、中国石油化工、中国铝业以及上海石化等先后发表声明，因交易量不足以及成本昂贵将于本月底从纽约证交所（NYSE）撤市。
"它们当中没有公司在声明中提到撤市同中美关系恶化有关，而事实上这5家中国公司都上了美国证券交易所监管局SEC的观察名单，因为它们拒绝满足美方的审核标准。"
"美国证交所监管机构要求在美上市公司必须允许美国政府部门查看公司的审计资料原件；而中方则要求在外国上市的公司，只能将其公司的审计文件存放在国内，因而外国政府部门无法查看资料原件。SEC则有权将连续3年没有提交审计文件的公司勒令摘牌。"
"因此，上述中国5家国企已经料到期限过后、即被开除纽约证交所的命运。不过，今年4月曾暂时出现过有望解决冲突的迹象，中方曾建议修改相关规定，允许美国监管机构对在美上市公司进行审核。"
该文自问道，其它中国公司是否会步以上5强国企的后尘？它看到如下现象：
"比如阿里巴巴加强了在香港的股市活动，可能为从美国撤市做准备。今年7月，阿里巴巴宣布其在香港的第二次上市与在美国的第一次上市平起平坐。
在阿里巴巴大胆走出这一步险棋后，据花旗集团的分析，在美上市的其它中国企业可能跟随其上。今年6月，滴滴已离开纽约证交所前往香港。"
股市在线（boerse.de）认为，政治紧张以及经济疲软使得中国股市不振，但这中间恰恰蕴含了中概股的巨大潜力。北京希望尽快结束对台积电（芯片）的依赖。
"中芯国际（SMIC）是中国最大的芯片制造商。其首席运营官赵海军的使命是在技术上缩短同台积电的距离。目前，中芯国际在北京、深圳和上海设立了3个生产和科研中心。不过，这个得到中国政府大力扶植的公司，早在2020年12月便上了美国商务部的'实体名单'，在此之后，中芯所需的美国技术被切断。"
"不过，中芯似乎还是取得了突破。据技术内行（TechInsights）的消息，该公司首次研制成功了7纳米的芯片。当然，台积电和三星在4年前就具备了生产这个级别芯片的能力，但如果这一消息属实，对中芯国际而言仍是一个具有里程碑意义的进步。
股市对此还没有做出反应。从今年年初开始，中芯股值只有稍微的成长，今年第二季度，盈利同比去年下降很多。花旗集团预计中芯在未来数月仍要顶风作战，但大胆的长线投资者应能得到好的回报。不仅技术的进步，同时10%的市盈率也应是投资中芯的动机。
除了购买具有吸引力的单只股票，投资面还应该铺开。iShares MSCI China包含了720种股票。虽然存在一些难度和风险，比如台湾问题以及中国政府对科技企业采取的极端做法，高盛集团仍认为，中国股市在未来12个月里将增长约20%，理由是，中国第三季度经济将逐步恢复。今年4月至6月因疫情采取的封城措施导致经济同比增长只有0.4%。"
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