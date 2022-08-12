德语媒体：退市美国与投资中概股

(德国之声中文网)越来越多的中国公司挥别纽约华尔街股市。德国网上媒体finanzen.net关注到，中国国有公司中国人寿、中国石油天然气、中国石油化工、中国铝业以及上海石化等先后发表声明，因交易量不足以及成本昂贵将于本月底从纽约证交所（NYSE）撤市。

"它们当中没有公司在声明中提到撤市同中美关系恶化有关，而事实上这5家中国公司都上了美国证券交易所监管局SEC的观察名单，因为它们拒绝满足美方的审核标准。"

"美国证交所监管机构要求在美上市公司必须允许美国政府部门查看公司的审计资料原件；而中方则要求在外国上市的公司，只能将其公司的审计文件存放在国内，因而外国政府部门无法查看资料原件。SEC则有权将连续3年没有提交审计文件的公司勒令摘牌。"

"因此，上述中国5家国企已经料到期限过后、即被开除纽约证交所的命运。不过，今年4月曾暂时出现过有望解决冲突的迹象，中方曾建议修改相关规定，允许美国监管机构对在美上市公司进行审核。"

该文自问道，其它中国公司是否会步以上5强国企的后尘？它看到如下现象：

"比如阿里巴巴加强了在香港的股市活动，可能为从美国撤市做准备。今年7月，阿里巴巴宣布其在香港的第二次上市与在美国的第一次上市平起平坐。

在阿里巴巴大胆走出这一步险棋后，据花旗集团的分析，在美上市的其它中国企业可能跟随其上。今年6月，滴滴已离开纽约证交所前往香港。"

2021年的中国科技企业：内外交困 科技股受创 在监管政策收紧的情况下，中国科技公司市值不断缩水，从而加剧了市场对中国这个世界第二大经济体增长放缓的担忧，投资者的情绪普遍受到影响。

2021年的中国科技企业：内外交困 反垄断和数据安全 自2020年底以来，北京以反垄断和保障数据安全等为由加大了对中国科技公司的监管力度。除了被点名批评和约谈，许多科技企业都受到不同程度的罚款。经历了20年宽松管制下蓬勃发展的中国互联网行业由此深受重创。

2021年的中国科技企业：内外交困 常见特征 有专家注意到，受管制的企业大多是有能力收集大量用户信息，取得市场中绝对优势地位的平台类企业。德国波恩大学全球科技政策教授、中国问题专家梅飞虎（Maximilian Mayer）曾向德国之声分析：“这场运动的目的是加强对大型互联网企业及其数据处理方式的监管。”

2021年的中国科技企业：内外交困 科技“大佬”跌下神坛 不仅科技公司遭遇重创，这些公司的创始人自身也感受到了政府重拳的力量。首当其冲的是是阿里巴巴创始人马云。2020十月下旬马云高调抨击中国金融监管制度。不久后，阿里巴巴的金融业务——蚂蚁集团的上市计划被中国监管机构叫停。马云随之淡出公众视野。

2021年的中国科技企业：内外交困 财富再分配 中国国家领导人习近平提出“共同富裕”的目标，中国科技业巨头们纷纷表态全力支持，例如，腾讯及阿里巴巴将分别投资500亿和1000亿元助力“共同富裕”。外界分析，中国政府利用打压行动来推动科技巨头与员工和消费者分享其财富，缩小在政治上比较敏感的贫富差距。

2021年的中国科技企业：内外交困 双重压力 在中国勒紧“网络安全”缰绳、美国高举“外国公司问责法”的双重压力下，今年6月底才登陆纽交所的中国网约车巨滴滴出行不久前正式宣布“退美赴港”，打响大型中国互联网公司从美股退市的第一枪。总而言之，想在美国上市的中国公司一方面要面对中国监管机构严格审查，另一方面还要面临美国方面更严谨的风险披露要求。

2021年的中国科技企业：内外交困 遭美国封堵 “软科技”企业遭遇中国监管的同时，华为和大疆等“硬科技”企业则受到更多来自国外的限制。多年以来，美国不仅致力于在本国国内根除华为等中国设备，也试图说服其它国家不要选购相关设备。《安全设备法案》(Secure Equipment Act)是美国政府为打击中国电信和科技公司所做出的最新动作之一。

2021年的中国科技企业：内外交困 连出重拳 美国收紧对中国科技企业限制的另一个例子是：将中国人工智能巨头商汤科技列入一份投资黑名单，美国政府称该名单上的公司为中国的军事发展提供支持。本周，美国财政部再将多家中国公司列入实体清单，其中包括全球最大的商用无人机制造商大疆创新以及多个生物技术公司，并严禁对名单上的公司进行投资和出口技术。



中概股为大胆投资者提供契机

股市在线（boerse.de）认为，政治紧张以及经济疲软使得中国股市不振，但这中间恰恰蕴含了中概股的巨大潜力。北京希望尽快结束对台积电（芯片）的依赖。

"中芯国际（SMIC）是中国最大的芯片制造商。其首席运营官赵海军的使命是在技术上缩短同台积电的距离。目前，中芯国际在北京、深圳和上海设立了3个生产和科研中心。不过，这个得到中国政府大力扶植的公司，早在2020年12月便上了美国商务部的'实体名单'，在此之后，中芯所需的美国技术被切断。"

"不过，中芯似乎还是取得了突破。据技术内行（TechInsights）的消息，该公司首次研制成功了7纳米的芯片。当然，台积电和三星在4年前就具备了生产这个级别芯片的能力，但如果这一消息属实，对中芯国际而言仍是一个具有里程碑意义的进步。

股市对此还没有做出反应。从今年年初开始，中芯股值只有稍微的成长，今年第二季度，盈利同比去年下降很多。花旗集团预计中芯在未来数月仍要顶风作战，但大胆的长线投资者应能得到好的回报。不仅技术的进步，同时10%的市盈率也应是投资中芯的动机。

除了购买具有吸引力的单只股票，投资面还应该铺开。iShares MSCI China包含了720种股票。虽然存在一些难度和风险，比如台湾问题以及中国政府对科技企业采取的极端做法，高盛集团仍认为，中国股市在未来12个月里将增长约20%，理由是，中国第三季度经济将逐步恢复。今年4月至6月因疫情采取的封城措施导致经济同比增长只有0.4%。"

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