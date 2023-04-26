德语媒体：迟来的电话

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表评论称，习近平和泽连斯基之间的通话说明，习近平希望在俄乌冲突中扮演更为积极主动的角色，而不再将全部赌注押在普京身上。这篇题为《泽连斯基得到了回报》的评论写道：

"迄今为止，乌克兰领导人的对华策略一直在走务实路线。中国推出和平计划之后，基辅的反应显然要比某些价值观导向的西方国家更为友好。

基辅这样做并不奇怪。毕竟中国是世界唯一一个仍能对俄罗斯施加影响的国家。习近平既不会，也不可能做到让普京事无巨细一切俯首听命。但没有了来自北京的政治和经济支持，普京的处境只会变得更加糟糕。"

评论称，作为对其务实对华政策的回报，泽连斯基终于等来了习近平的电话，而且习近平还承诺向乌克兰派遣特使。

"这反映在两个方面：这位中国党和国家领导人显然希望在俄乌冲突中扮演更为积极的角色。也许前不久在中东取得的外交成就，让他受到了鼓舞，中国此举撼动了美国在中东的外来秩序维持者地位。此外，习近平不会将宝全部押在俄罗斯一方。他也完全有能力这样做，毕竟普京非常依赖习近平。

事态今后如何发展，目前还很难定论。可以肯定的则是，俄罗斯和乌克兰的战争目标仍相差甚远，双方的战争资源也还没有消耗殆尽。"

《慕尼黑信使报》发表评论称，通话固然是件好事，但中国政府的实际行动更为重要。评论写道：

"迄今为止，尚无法看到中国放弃亲俄路线，转而以中立立场切实推动谈判的迹象。习近平及其外交官们非但没有对普京发动的侵略战争做出任何批评，反而一直在重复俄罗斯的说辞，即所谓美国和北约导致了冲突的升级。

两国领导人相互通话，是改变现状的最起码的步骤。泽连斯基深知，习近平是唯一一个能对普京施加影响，迫使普京做出让步的人，至少理论上存在这种可能性。但泽连斯基也很清楚，尽管中国一直在宣称其中立立场，但北京却没有任何改变同莫斯科亲密关系的迹象。习近平只关注中国的利益，同让普京政权土崩瓦解相比，让普京保持权势地位似乎更符合北京的利益。总而言之，泽连斯基必须不惜一切努力，尽量保持同北京的对话渠道。"

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