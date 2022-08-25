德语媒体：迟来的新疆报告

（德国之声中文网）《新苏黎世报》认为，联合国人权事务高级专员的做派令人疑窦丛生，似乎这些人权捍卫者们也为自己的作为感到羞耻，否则为什么要选择夜深人静的时候发布报告呢？这篇题为《中国在联合国拥有过大的影响力》的文章写道：

"八月最后一天发生的一切，只是这场长期闹剧的一个暂时性高潮。去年12月，联合国人权高专就已承诺，'会在几周内'发布新疆人权报告。而事实却是，这份报告的发行被以各种借口和理由一拖再拖。巴切莱特也总是一味地回避和躲闪。即便是在五月访华期间，这位智利前总统出身的政治家也一直不肯做出明确的表态。前不久，她终于承认受到了极大的压力。一些国家敦促尽快发表新疆人权报告，而另外一些国际在极力进行阻挠，而冲在最前沿的当然是中国。在国际外交舞台上，支持中华人民共和国的绝不仅仅是朝鲜这类独裁政权，在胡萝卜和大棒的交会作用下，甘愿为北京背书的国家并不在少数。

拖延战术也无法改变的事实却是，世界已经通过其他渠道了解了新疆所谓再教育营的高墙和岗楼背后，维吾尔及其他穆斯林少数民族正在经历着什么。曾经的被关押者证实，那里发生了大规模的性侵、酷刑和强制节育。卫星图像证实了再教育营的规模和数量。前不久，联合国奴工问题特别调查官也报告了新疆的强制劳动问题。一些国家政府甚至指责中国政府正在新疆进行种族屠杀。联合国人权事务高级专员办公室的报告中回避了这些争议性的措辞。但报告书作者也不容置疑的指出：新疆正在发生严重的人权践踏，滥抓滥捕以及歧视性收押行为已经到了非常严重的程度，甚至可以被定性为反人类罪行。“

评论最后也对巴切莱特的处境表示理解，因为她只能按照北京的安排访问新疆，否则出访计划就无法实施。有鉴于此，报告书中当然也就无法呈现"出人意料的内容"。

"但尽管如此，报告书的发表也意义重大。因为人权积极分子长期以来的批评已经在联合国得到了验证。如果这份报告最终被束之高阁未能发表，那就意味着，任何国家只要竭力阻止联合国对某件不光彩的事情展开调查，最终都将得逞。这无疑是一种向北京叩头的行为。

与此同时，国际社会也应设法保障人权事务专员的行动力。在其他专制国家的协作下，中国在联合国体制内的影响力与日俱增。巴切莱特所抱怨的外部压力不会减少，只会增多。有鉴于此，民主国家必须团结起来，共同捍卫自己的价值观。"

新疆人权报告书发布后，德国政府也做出了回应。《法兰克福汇报》写道：

"柏林外交部呼吁中国政府，'准许就有关严重践踏人权的指控，展开另一次独立调查。'外交部一名发言人表示，德国将同欧盟伙伴以及在联合国内，就这份报告书的后果进行磋商。其中一种可能性是，申请在联合国人权理事会召开紧急会议，提交要求成立调查委员会的提案。不过，阿登纳基金会驻日内瓦办公室负责人维泽克（ Olaf Wientzek）认为，这样的提案要想获得多数支持，难度极高。他说：'决议案草案包含的措辞和措施越严厉，获得通过的可能性也越低。'届时如有很多国家投弃权票，使赞同票多于反对票，就将是一次成功。他表示，人权理事会下一次会议将在两周后召开，因此起草决议案草案以及争取支持的时间已经非常有限。"

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