德语媒体：远离微信和支付宝

（德国之声中文网）德国内政部发布的2019年度宪法保卫报告中对来自中国的支付类应用软件提出了警告。《法兰克福汇报》以《请远离微信和支付宝》为题报道了宪法保卫报告的相关内容。报道写道：

"德国内政部长泽霍费尔和宪法保卫局长哈尔登旺（ Thomas Haldenwang）是上周提交宪法保卫局年度报告的。负责国内情报安全的联邦宪法保卫局的职责之一就是防范来自境外的间谍活动。报告指出，在德国境内，使用中国支付系统如微信支付和支付宝的，既包括中国人，也包括一些德国公民。报告指出，'上述支付系统的数据库在中国，不能排除中国政府部门获取相关数据的可能性。'其他软件，比如共享单车供应商的应用软件，也存在同样的问题。

德国情报机构对使用来自中国的支付类应用软件提出了警告

德国情报部门认为，中国搜集到的这些数据有可能会被滥用于其社会征信系统。该系统的监控及惩戒功能，不仅被用于中国人，也同样适用于外国人及外国公司。支付软件获取的个人信息非常敏感，因为它不仅能披露用户的财政状况，也同时能够提供有关此人职业及私生活的信息。而微信和支付宝的情况尤为严重，因为这两款软件除了支付功能之外，其附加功能几乎涵盖用户的全部日常生活。利用微信，不仅可以打车、订餐，还有私人约会、公司会议以及求职面试等功能。"

报告指出，为了招揽中国游客，越来越多的德国商家开始同中国支付服务商开展合作。而很多去过中国的德国游客和商业人士则在中国期间安装了中国的支付系统，回到德国后继续使用。德国情报机构除了告诫民众要慎重使用中国支付技术外，也对中国出产的手机产品提出警告。文章写道：

"除此之外，德国用户使用中国硬件产品的情形也越来越普遍，例如引起广泛争议的华为高端智能手机以及小米手机。不能排除中国监管部门通过终端产品的端口获取机内数据的可能性。

最近发布的宪法保卫报告中，并没有提及华为和硬件的问题。但宪法保卫局去年曾建议去中国出差的德国人，出于安全考虑，只使用旅行笔记本电脑和一次性手机。返回德国后，则需全面检查上述设备是否被安全了间谍软件，或干脆废弃不用。"

曾受新冠疫情重创的中国经济正在逐渐复苏。中国周四公布的数据显示，中国经济今年第二季度同比增长了3.2%，远远超过预期。《明镜》周刊就此写道：

"最新的外贸数据也明显展示出中国经济逐渐复苏的势头：今年六月，中国的进出口数据首次呈现正增长。以美元结算的出口额比去年同期增加了0.5%，更为出乎意料的是，进口竟猛增了2.7%。此前，专家曾预计进口方面将继续延续过去几个月的负增长势头。

尽管经济出现好转趋势，但中国仍需要面对一系列难以预料的风险因素。专家指出，这些风险因素中包括中美两国在贸易和技术领域的争端。除此之外，中国仍有大量企业在为生存而努力，数百万人失去了工作。秋冬季爆发新冠新一轮疫情的风险也无法排除。"

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