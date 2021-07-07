德语媒体：进击的中国

（德国之声中文网）德国小报《图片报》周五刊登评论《中国正向我们进攻》（China greift uns an!），评论作者Ralf Schuler写道，“令人感到可悲的是，我们需要经历一场大流行病才能意识到我们对中国的依赖越发加深，并且严肃看待其中的威胁”。

作者提到自己曾多次在联邦总理默克尔访华时随行，谈论的议题始终围绕着“结束中国窃取知识产权的行为、为我们的在华企业提供公平的贸易和生产条件、停止北京的廉价钢铁”等。

“友好的习先生总是微笑，然后继续我行我素。德国钢铁业如今处于低迷状态，幸运的话可以通过与印度企业合并维持生计。”

作者接着提到，德国汽车制造商对中国市场的依赖威胁着其生存，在自动驾驶方面也存在激烈竞争。“美丽的新世界，可怜的旧欧洲，这是友好的习先生的座右铭。”

“习统治下的中国毫不掩饰对权力和霸权的野心，甚至开诚布公地表示，历史上的辉煌地位也是北京对未来的展望。”

评论指出，中国通过一带一路项目正加强与沿线国家的合作关系，早已开始在欧洲收购重要基础设施，还控制了非洲大部分的原材料储备。

“如今数据是21世纪的财富与武器，中国对其出手也是理所当然。除了华为的5G建设外，中国国企还试图通过家用电子产品组件来获取消费者数据。当然，中国可观的欧元和美元储备也是战略性谈判筹码。”

文章最后写道：“特朗普很早就意识到西方对中国的依赖有多危险。他粗暴发起贸易战的成效有待商榷。但毋庸置疑的是，欧洲不能继续这样与中国打交道。欧洲是时候认清中国已从销售市场转变为侵略者。”

《新苏黎世报》周五在报道《微信关闭中国高校所有LGBT账号》中指出，对于中国的性少数群体而言，表达意见的空间越来越狭窄。

报道写道，微信在周二晚间删除了中国高校的LGBT社团公众号，措辞含糊地说这些社团违反了网络规定。

“对年轻的同性恋者来说这是沉重的打击。被关闭的社团不仅曾带给他们团体感和归属感，更是性别议题、心理健康和歧视经历的信息平台。”

“微信突然关闭所有LGBT社团公众号的原因相当矛盾 。许多受影响的组织认为，尽管这符合政府的议程，但并非直接来自北京中央政府的指示。”

文章指出，部分活动人士将这一行动归咎于微博大V子午侠士，他曾号召网民向当局举报LGBT社团受到所谓的“西方意识形态渗透”。“在爱国网民之间，同性恋经常被视为美国的阴谋，旨在挑拨离间并破坏中国经济崛起。”

“中国政府多次在LBGT团体接受西方大使馆资助后将其关闭。北京的党员干部容忍同性恋议题，但一旦有人积极争取权利或年轻人被鼓动时，国家权力就会强硬回应。因为共产党最害怕的就是‘社会不稳定’。”

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