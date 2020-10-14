德语媒体：这个蒙古人何以惹恼了中国？

因中国方面要求不得出现“成吉思汗”、“蒙古帝国”等字眼。法国一家博物馆取消了原定同中方合作举办蒙古文化展览的计划。
（德国之声中文网）法国南特博物馆周一发表声明，“为了维护人的价值、科学的价值以及坚守伦理，我们决定停止原定与内蒙古合作举办的展览。”法方认为，中国试图在法国推行审查。苏黎世出版的《日报》就此事发表评论，这篇题为《这个蒙古人何以惹恼了中国》的评论写道：
“中国有毛泽东，俄罗斯有列宁，美国有迪伦，英国有丘吉尔，瑞士也有亨利·杜南。而上述这些国家还可以举出很多名人伟人的例子。但蒙古却只有一个伟人：成吉思汗。这位13世纪的独裁者，成功统一蒙古各部，缔造了一个世界帝国。蒙古武士吃苦耐劳、勇猛善战。在成吉思汗的领导下，蒙古人建立起了历史上仅次于大不列颠的庞大帝国。
中国政府显然不愿意蒙古人当中也出现伟人，即便是一位也不可以。如同对待藏人、维吾尔人，抑或香港一样，中国要实现对一切少数群体的绝对统治，蒙古人当然也不能例外。法国南特博物馆同内蒙古博物馆开展合作，自然令中国人大为不满。他们事无巨细，执意要参与决策展览的所有细节，而事件正是发生在中国今年夏季加强了对蒙古少数民族的打压程度之后。”
评论写道，作为启蒙运动的发源地，法国当然不会允许一个专制国家对法国的事情指手画脚。因此，决定无限期推迟展览计划。
“法国的做法当然是正确的，但法国这么做也并非情理之中的事情。那个想操控全世界的傲慢大国固然可恶，但更可恶的是，西方国家面对这种傲慢所表现出的奴性，这其中也包括瑞士。”
周四的例行记者会上，中国外交部发言人警告美国不要发布针对驻港国际金融机构的制裁令，否则中方将采取反制措施。《商报》就此报道称：
“美国对国际金融机构发出警告，要求他们不要同镇压香港民主运动的责任者发生任何生意关系。美国有可能在近期内发布相应的制裁令。美国和英国政治家此前对汇丰银行和渣打银行提出批评，宣称上述两家银行对引发争议的港版国安法提供了支持。这项法律为打压香港持续数月的抗议行动奠定了基础。
路透社周三获取的一份报告显示，美国国务院已经拟定了一份十人名单，其中包括香港特首林郑月娥。美国国务院称，今后六十天内将宣布同上述十人发生金融业务的银行机构。随后就有可能发布制裁措施。”
[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]
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