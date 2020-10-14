德语媒体：这个蒙古人何以惹恼了中国？

（德国之声中文网）法国南特博物馆周一发表声明，“为了维护人的价值、科学的价值以及坚守伦理，我们决定停止原定与内蒙古合作举办的展览。”法方认为，中国试图在法国推行审查。苏黎世出版的《日报》就此事发表评论，这篇题为《这个蒙古人何以惹恼了中国》的评论写道：

“中国有毛泽东，俄罗斯有列宁，美国有迪伦，英国有丘吉尔，瑞士也有亨利·杜南。而上述这些国家还可以举出很多名人伟人的例子。但蒙古却只有一个伟人：成吉思汗。这位13世纪的独裁者，成功统一蒙古各部，缔造了一个世界帝国。蒙古武士吃苦耐劳、勇猛善战。在成吉思汗的领导下，蒙古人建立起了历史上仅次于大不列颠的庞大帝国。

中国政府显然不愿意蒙古人当中也出现伟人，即便是一位也不可以。如同对待藏人、维吾尔人，抑或香港一样，中国要实现对一切少数群体的绝对统治，蒙古人当然也不能例外。法国南特博物馆同内蒙古博物馆开展合作，自然令中国人大为不满。他们事无巨细，执意要参与决策展览的所有细节，而事件正是发生在中国今年夏季加强了对蒙古少数民族的打压程度之后。”

为文化而战：蒙古人海外集会抗议教改 内蒙古教材改革引发反弹 中国内蒙古自治区官方近日出台新政，要求当地以蒙古语授课的学校改用国家统编《语文》教材，政治课和历史课也将改以汉语授课，取代蒙古语教科书。蒙古族学者、教师及家长担忧新政策是政府强行加速同化的手段，不仅将令蒙古语陷入生存危机，也是剥夺蒙古人最后的民族身份的象征。消息公布后，内蒙古多地爆发威及罢课抗议。

为文化而战：蒙古人海外集会抗议教改 德国NGO齐聚总理府前抗议 德国受威胁民族协会（GfbV）在9月14日欧中视讯峰会召开之际，与世界维吾尔代表大会、国际声援西藏运动、德国西藏倡议组织、伊力哈木·土赫提倡议组织以及香港人在德国协会前往德国联邦总理府前抗议中国国内迫害人权的现象，呼吁欧盟在人权问题上必须对中国采取更坚决的态度。参与抗议的人士手举抗议新疆教育营、强制劳动以及“香港加油”的横幅、蒙古和西藏旗帜，还有印着习近平头像的抗议标语。主办方表示：“中国政策绝不能简单‘维持现状’。默克尔的调停政策必须让位给尊重人权和欧洲价值、不畏冲突的政策。”

为文化而战：蒙古人海外集会抗议教改 勿为经济轻忽人权 GfbV主席、中国问题专家德里乌斯（Ulrich Delius）指出，中国持续打压藏民和新疆维族等少数族裔，“如今共产党领导人已经采取下一轮行动—这次针对的是内蒙古。共产党对待蒙古语的做法再一次违反中国法律。这些行为毫不符合欧洲价值观。欧盟不能因为经济考量便默默接受。”

为文化而战：蒙古人海外集会抗议教改 蒙古侨胞举行示威 中国政府宣布在内蒙古自治区推广汉语教学，不仅引起当地民众反弹和不满，生活在海外的蒙古人也举行了抗议活动声援同胞。9月13日，德国蒙古侨胞在杜塞尔多夫举行示威活动，反对中国政府在内蒙古推行汉化政策。

为文化而战：蒙古人海外集会抗议教改 “停止文化屠杀” 近百名生活在杜塞尔多夫及周边地区的蒙古人9月13日在中国驻杜塞尔多夫总领事馆前举行集会，抗议中国当局在内蒙古强制推行汉化教育。集会现场，示威者高举德文、英文及蒙古文的条幅和标语，上面写着“捍卫蒙古文化”，“停止文化屠杀”等字样。

为文化而战：蒙古人海外集会抗议教改 蒙古语的生存危机 八月底，示威者在蒙古首都乌兰巴托外交部外手举“反对中国的压迫政策”等用蒙古文标语，声援临近的内蒙古自治区，抗议北京当局在学校的主要科目中以汉语取代蒙古语的新政策。此外，据多家媒体报道，内蒙古通辽市、呼和浩特市、鄂尔多斯市等地也爆发示威活动。



评论写道，作为启蒙运动的发源地，法国当然不会允许一个专制国家对法国的事情指手画脚。因此，决定无限期推迟展览计划。

“法国的做法当然是正确的，但法国这么做也并非情理之中的事情。那个想操控全世界的傲慢大国固然可恶，但更可恶的是，西方国家面对这种傲慢所表现出的奴性，这其中也包括瑞士。”

周四的例行记者会上，中国外交部发言人警告美国不要发布针对驻港国际金融机构的制裁令，否则中方将采取反制措施。《商报》就此报道称：

“美国对国际金融机构发出警告，要求他们不要同镇压香港民主运动的责任者发生任何生意关系。美国有可能在近期内发布相应的制裁令。美国和英国政治家此前对汇丰银行和渣打银行提出批评，宣称上述两家银行对引发争议的港版国安法提供了支持。这项法律为打压香港持续数月的抗议行动奠定了基础。

路透社周三获取的一份报告显示，美国国务院已经拟定了一份十人名单，其中包括香港特首林郑月娥。美国国务院称，今后六十天内将宣布同上述十人发生金融业务的银行机构。随后就有可能发布制裁措施。”







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