德语媒体：“这个党已成政治僵尸”

（德国之声中文网）蔡霞曾多年在中央党校从事教学工作。前不久她在私下场合发表讲话，称中共已变成"政治僵尸"以及"黑社会老大的工具"。今年五月，这段讲话的音频曾在中国社交媒体上广泛传播。《法兰克福汇报》就此写道：

"蔡霞出身于高级军官家庭，她的祖父是追随毛泽东的革命元老，因此，蔡霞本人也是所谓红色贵族的一员。她完成了在中央党校的学习后，在这里任教长达三十年以上，任务是培养党的干部，其理论教学曾受到嘉奖。多年以前，蔡霞就以其直言不讳的风格引起过关注。2016年，一名环保积极分子被拘捕时丧生，而涉事警员却未被追究刑事责任。蔡霞为此撰文指出，有关当局已经彻底丧失了信誉。对于中共党内缺乏讨论、容不得批评意见的问题，蔡霞更是多次公开表达不满。

不过，蔡霞五月份的讲话显然更进了一步：她呼吁中共中央常委会推翻习近平。她指责习近平违背党章，非法为自己谋求终身执政地位。领导人任期制现在又成了一个热门话题，因为正常情况下，习近平的任期将在2022年结束。蔡霞还表示，习近平在各个生活领域重搞意识形态化，更是极为'荒诞'。所有党员都被强迫像拜读圣经一样，学习习近平的讲话和文章，尽管这些文章'毫无逻辑可言'。蔡霞还说，中国从未认真反思文革教训，造成当年罪行的意识形态今天依然有效，因此文革悲剧完全有可能重演。"

批评者认为习近平正在恢复毛泽东时代的一些做法

曾经的体制内人士对习近平的政治路线提出强烈批评，蔡霞并不是个例。《法兰克福汇报》接着写道：

"习近平在政治精英阶层中树敌很多。他将权力高度集中在自己手中，逮捕异已或将他们逐出权力核心。在内政、外交和经济政策领域，习近平在逐渐背离邓小平当年制定的、备受党内自由派推崇的教条。围绕习的个人崇拜引起很多人的反感。此外，还有一些人出于世界观或商业利益的考虑，指责习近平应对当前日趋紧张的中美关系承担责任。"

《商报》评论认为，中国政府为了应对中美关系恶化带来的压力，正在努力加强本国的芯片工业。但在金融领域，摆脱对美国的依赖却绝不是一件容易的事情。评论写道：

"另一方面，尽管中国的股市很成功，中国经济也正在快速发展，但是人民币还远远没有具备同美元抗衡的能力。据环球银行金融电信协会（SWIFT）提供的数据，人民币在全球支付体系中仅排名第五，占比不足2%。

多年来，北京一直在试图提升人民币在国际贸易中的地位，比如在中俄双边贸易中以人民币结算。但由于人民币不能自由兑换，它所能扮演的角色也就非常有限。北京领导层很清楚这一点，他们也清楚，华盛顿曾以美元作为向俄罗斯、伊朗和委内瑞拉施压的手段。"





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