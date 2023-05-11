德语媒体：还有多少杨茂东？

（德国之声中文网）《新苏黎世报》写道："维权律师杨茂东（郭飞雄的本名--编者注）致力于民主、新闻与言论自由。观察人士想要旁听他在广州的庭审。他们的尝试让人对中国的司法体系有了认识。"

文章写道："广州是经济大省广东的省会，也是许多国家领事馆所在地，因此，在法庭外，美国、加拿大、英国、德国、法国、荷兰和丹麦代表聚集，以表达对人权律师杨的声援。"

文章写道："外交官们希望能旁听杨的庭审。……法庭有84个房间，周四所有的庭审看上去都有空位。但杨茂东庭审的29号房间并没有出现在大屏幕上，尽管据他的家人介绍，庭审应该是公开进行。"

文章写道："多名法庭工作人员向七名外交官解释说，相关庭审大厅已经满员，想要进入广州中级法院的外国人必须事先获得高级法院的许可。而多名外交官前一天已经联系了高级法院，但没有得到回复，或者得到回复也是说庭审大厅已经满员。外交官们原本希望，在看上去是一名高级人员的干预下，他们中至少有一人能获准入内。但这也未能成功之后，他们就准备离开了。"

文章写道："其中一位外交官说：'我在这里是代表我的政府的利益、价值观和观点。'对他来说，了解中国司法体系如何运作，也是重要的，因为他的国家也有些国民在中国遇到法律问题。"

文章写道："焦点自然明确是在杨茂东身上，他的案件引起国际关注……一些在广州的外交官推测着，在中国还有多少人在类似的案件中被拘押，公众无从知晓，因为他们不像杨茂东在国外有联络。其中一人说道：'如果你在广东某个村子里，你组织了一场小型的抗议，如果他们把你投进监狱，我们会听说你的事吗？'"

三党执政三种观点？德对华战略迟迟未出

《世界报》写道："如果想知道德国政府的中国政策，必须问三次--然后得到三个不同的回答。总理肖尔茨（社民党）、外交部长贝尔博克（绿党）以及财政部长林德纳（自民党）各有各的看法。但在外界看来，世界第四大经济体在与中国专制政体打交道上毫无战略。"

文章写道："联合执政协议中，三个执政党约定制定共同的对华战略。然而一年半过去了还没实现。"

文章写道："如果按绿党的观点，该战略应当对北京作出犀利的批评，并把人权作为一个焦点。经济关系应当与人权问题挂钩。"

文章写道，自民党的财政部长林德纳本周被取消与中国同侪在北京的会晤后，表示："我们不会为好的生意出卖我们的自由主义价值观。"文章写道，在这一点上，绿党和自民党与社民党意见相左。而总理肖尔茨也希望与北京保持和谐的关系。他对中国中远集团入股汉堡港表达了明确的支持，尽管其它部委以及情报部门对此抱有忧虑。

文章写道："如果没有一致的战略，那么，在接下来的政府磋商中，德国有可能无法发出一致的声音，如果事关西方所关心的话题，比如中国的人权状况或者台湾的领土主权。"

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