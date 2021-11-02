德语媒体：过早的掌声

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表评论称，中国党和国家领导人习近平缺席联合国气候会议，对于全球抗击气候变暖的努力来说，显然不是一个好消息。毕竟中国是全球头号二氧化碳排放大国。这篇题为《过早的掌声》的评论写道：

"将全球气温增幅限制在比工业化前高1.5摄氏度的目标，没有中国的鼎力支持显然是无法实现的，因为中国的二氧化碳排放量比所有传统工业国家的排放总量还高。然而，中国领导人却既不出席罗马G20峰会，也不参加在英国举行的联合国气候会议。中国没有就减排问题做出进一步的承诺，而按照官方的说法，习近平也只会在格拉斯哥发表书面讲话。

去年习近平向全世界宣布，中国将从2030年开始减少碳排放，并在2060年实现碳中和。此番承诺赢得的欢呼显然为时过早了。事实上，当时人们就很清楚，中国提出的减排目标并不足以将气候变暖控制在1.5摄氏度之内。但这毕竟是中国首次宣布将大规模减少对煤炭的依赖，于是人们期待中国随后会做出进一步的气候承诺。遗憾的是，中国却并没有这样做。"

评论写道，令人失望的是，中国政府非但没有将减排努力付诸行动，反而在今年提高了煤炭产量，并在去年批准了一系列新建火力电厂项目。

"世界不应对中共履行国际承诺抱持过高期望，毕竟这个政党不需要考虑选民的好恶。无论是开放市场、保障香港自由，还是南中国海的非军事化，只要有利于保障统治权，中国共产党就比地球上任何一个政党都更有灵活性。专业人士普遍认为，北京要想实现其气候目标，必须立即开始对其经济结构进行激进的改革。但是，一年后，习近平希望能够打破惯例实现第三次连任，此外，他还承诺要实现共同富裕。有鉴于此，在今后相当长的时期内，中国仍会将能源安全置于比气候保护更为重要的位置。"

中国正在拟定《互联网用户账号名称管理规定》，该法规一旦生效，因特网用户将只能以实名登记社交媒体及使用网络服务。《新苏黎世报》就此写道：

"今后将禁止在社交媒体和新闻应用上散播'非法内容'。值得注意的是，实行一党专制的中国已经开始对境内硕果仅存、相对自由的媒体展开了整治行动：根据前不久发布的新规定，今后中国将只允许官办媒体的存在。十月底发布的官方新闻稿源名单中，一度以调查性新闻著称的经济类媒体"财新"已经被除名。

在此大背景下，要求网络平台实行实名制的新规定，也是对过去几个月中国总体发展方向的反映：党国要进一步加强对企业和国民的管控，不留任何死角。除冬奥会之外，明年还将举办党代会，届时习近平将成为继毛泽东之后第一位得以连任三届的领导人。种种迹象显示，中共绝不容许在此之前出现任何差错。"

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