德语媒体：迁就中国 有害无益

（德国之声中文网）11月18日，台湾宣布已正式在立陶宛开设了一个代表处，名为台湾代表处。这是一次无视北京方面强烈压力和警告的重大外交行动。《奥格斯堡总汇报》发表评论称，人口只有三百万的波罗的海小国立陶宛挺住了超级大国中国的压力。但此前北京采取的报复行动，也显示该国在孤立台湾的问题上，已经到了无所不用其极的癫狂地步。这篇题为《对北京的强权幻想说不，是值得的》的评论写道：

"（北京的）反应极其强烈，事实上，立陶宛从未说过要同台湾建立外交关系。目前，全球只有十几个影响力有限的小国是台湾的邦交国。

有迹象显示，习近平已经开始重新考虑其对台战略，至于是否是立陶宛的行为引起了北京的反思，只能猜测，毕竟中国的政治决策很缺乏透明度。最近一段时间以来，对于北京向台湾发出的军事、政治和经济威胁，美国及其盟友似乎已不愿继续做出视而不见的姿态。恰恰相反，美英等国加强了在相关海域的军事存在，北京不断增加在这些海域的扩张行为，并将其定义为中国的势力范围。

拜登同习近平的视频峰会上，有两个表述很值得关注。中国当权者习近平的口气已经有所缓和，他不仅强调，会以'和平方式'促成'统一'。而且还补充说，只有当台湾正式宣布独立时，才会越过中国可能采取军事手段的'红线'。这本来是中国对台策略的传统原则，但前一段时间，习近平公开背离了这一传统原则，曾引起台湾民众的严重不安。现在，这一原则似乎又重新生效了。为了自保，台湾想必不会宣布独立以刺激中国。从这一点来看，不愿受中国统治的台湾绝大多数民众，会对中美峰会的结果感到满意。"

评论写道，拜登总统也对此前有关武力助台的承诺做了些微修正，他强调，美国会依据对台关系法，在台湾遭到侵略时提供支持。评论最后写道：

"尽管中美双方的语气都有所缓和，但也并没有理由去欢呼胜利。至关重要的是，西方必须要让北京清楚，一旦武力攻台，北京将面临极其严重的后果，甚至会威胁到中国的继续崛起。对于新疆践踏人权或者香港民主遭到残酷镇压的问题，欧洲、特别是德国今后必须要提出明确的批评。

尽管同中国发展贸易以及在气候保护等全球议题上开展合作，仍非常重要。但从长远而看，一味对北京姑息迁就，只会使西方陷入不利境地。

美国国家安全顾问苏利文日前表示，中美首脑已达成共识，双方将就裁军问题展开磋商。《法兰克福汇报》报道称：

"迄今为止，中国一直拒绝就其核武库问题展开谈判，理由是美俄必须率先大幅削减各自的核武器，中方才会参与相关谈判。截至周三，北京尚未就中美裁军谈判问题发表评论。北京不断提升军力，更增添了裁军谈判的紧迫性。今年三月，习近平曾向军队发出命令，要求'加快现代化战略威慑能力的建设'。特朗普担任总统期间，就曾提出全面限制军备的主张，而不再对战术性和战略性核武器加以区分。美国还主张，除俄罗斯之外，中国也应加入相关谈判，因为中国才是真正的挑战。

五角大楼估计，截至2030年，中国的核弹头数量将增加四倍。按照华盛顿的说法，中国曾在今年夏天试验能够环绕地球的高超音速武器。美国参谋长联席会议主席米利称"这是一个令人不安的事件"。此外，卫星照片还显示，中国正在建设上百座新的洲际导弹发射井。"

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