 德语媒体：转折点上的“清零政策” | 媒体看中国 | DW | 17.11.2022

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德语媒体：转折点上的“清零政策”

“德国编辑部网络”的文章指出，中国领导层目前正面临防疫策略上的一个重大抉择：重新封锁，还是逐步开放？《法兰克福汇报》的文章则关注了中国在低收入国家的债务问题上与其他G20国家的分歧。

目前，北京（图）正在面临新冠疫情开始以来最高的感染数字。在全国范围内，感染率也在数周内不断上升

目前，北京（图）正在面临新冠疫情开始以来最高的感染数字。在全国范围内，感染率也在数周内不断上升

（德国之声中文网）“德国编辑部网络”（RND）11月16日发表题为《为什么“清零”在中国处于转折点》的文章。作者、驻华记者Fabian Kretschmer指出，本周一在广州，农民工走上街头抗议，这样的场景很可能会让中国领导层感到焦虑。面对严格的“清零”防疫政策，中国民众的挫败感增加，这也促使上周五中国官方公布“二十条”，要求优化防疫。

“然而，在各地的执行情况却非常混乱。与官方公告相反的是，首都北京的防疫规定甚至被收紧了：一些办公楼现在要求每天进行PCR测试，而不是像此前那样每三天一次。警察沿购物街巡逻，检查顾客在进商店前是否刷了健康码。在北京大学这个全国最著名学府，在仅仅发现一例阳性后，周三封校。”

文章指出，中国卫健委周三报告了自春季以来首次超过2万例的感染病例。如果这一趋势继续下去，病毒的传播将很快进入指数增长阶段。这将迫使中国当局不得不做出一个重大决定：进一步封锁还是逐步开放。“要么试图通过广泛的、在经济上灾难性的封锁来再次遏制感染。要么可控地、逐步地放开‘清零’战略。”

“到目前为止，这个问题还没有明确的答案。……但无论北京决定走哪条路。未来几个月里，中国民众都将面临损失。要么是因为继续封锁让已经严重紧张的国家经济形势恶化。要么是新冠措施的放开可能导致高死亡率。因为在过去一年，全国范围内的疫苗接种几乎停滞不前，而且中国卫生系统、特别是农村地区的卫生系统，也并不发达完善。”

2022年的G20峰会于11月15日至16日在印尼巴厘岛举行，会后发表了长达16页的宣言

2022年的G20峰会于11月15日至16日在印尼巴厘岛举行，会后发表了长达16页的宣言

“一个脚注所暴露的内容”

《法兰克福汇报》11月16日发表题为《一个脚注暴露了北京的紧张》的文章，指出中国在穷国债务问题上的处理方式与其他工业国家有分歧。

作者Manfred Schäfers和Christoph Hein写道，特别是在涉及对亚非等重债国家的救济和债务减免问题时，中国在G20峰会上显得形单影只。“因此，最后联合声明的第33段由一个小小脚注加以补充——外交官们很讨厌这种脚注，毕竟，他们对这类文件进行了数周谈判，目的是为了达成一致。唯一的这个脚注说，一个成员国对此有不同看法。其他的19个国家在其段落中，面对层层叠叠的世界危机，呼吁‘所有有意愿、有能力的国家作出进一步承诺，以达到向最需要的国家提供1000亿美元自愿拨款的全球目标’。另一方面，反对者在脚注中强调，自己关注的是多边贷款方的参与……。在巴厘岛，这位没有说明身份的反对者是北京，已经是公开的秘密。”

文章指出，中国如今已成为亚洲和非洲最大的金主，通过促进亚非的基础设施建设，来确保出口、就业，并增加人民币和中国的影响力。但中国究竟放了多少债，是一个秘密。

“一段时间以来，德国政府一直在呼吁提高债务问题的‘透明度’。这句话也主要是针对北京。不太清楚的是，中国的经济学家们究竟是不想、还是不能提供所需的数字。因为在中国有各种放款机构，有人怀疑，（中国）政府本身并不清楚谁用贷款资助了什么。也有专家怀疑，北京是故意隐瞒信息，以掩盖其在亚洲和非洲具有战略意义的新兴国家的影响力。”

文章表示，北京对于这些内容没有选择公开沟通，而倾向于推动多边开发银行和私人债权人参与可能的债务减免。因为如果他们也参与了，北京就不需要放弃那么多的债务。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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