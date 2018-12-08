德语媒体：躲不开的大国争霸

(德国之声中文网) 慕尼黑出版的《南德意志报》以"超级大国的对立"为题，刊发评论指出，中国实行改革开放以来，西方国家一直希望北京不仅仅会实行市场经济，也会转向西方价值观，但这实际上是个谬论。

"中国的国力获得了巨大的提升，数以亿计的民众脱离了贫困，并且展现出了令人惊叹的雄心。但是，中国也发展出了自己的治理模式，后者正在越来越多地挑起与西方的冲突。军事、科技、意识形态，市场规则、透明度、开放度、法治准则：中国模式正被越来越多的西方政界、商界领袖视作威胁。南中国海上的拓岛造陆工程，从地理上体现出了这种威胁论。而政府力推的科技政策以及在全球的战略收购行为，则是其经济上的表现形式。"

文章接着指出，中国与西方之间的激烈竞争，不论在政治还是经济层面上都是不对等的，就像正在访华的德国联邦总统所说的那样，中国影响力扩张背后的政治动机"令人产生一种异样的感觉"。

"经济上的对抗可以管控，但是政治对立则迟早会演变成体制性冲突。现在，美国的行为，已经让中美关系抵达了拐点，踏上了通往冲突的道路。华为财务长孟晚舟被捕，体现出了美中两国在市场、透明度、恪守合同、监管等问题上的全方面对抗，当然也包括一个有关体制的重要问题：要是外界不清楚一个企业究竟由谁实际掌控、不知道该企业究竟有何目标，那么我们应该允许这个企业拥有多大的权力来掌控今后的科技进程？"

"正在访华的德国总统施泰因迈尔以友好但明确的口吻对中方表示，可靠性、可预测性，是不同体制之间繁荣共存的基本前提。而美国人则走得更远，这部分也是因为特朗普总统破坏了开展对话所需的环境。现在，两个大国正在互相敌视，而德国以及欧洲，也将无法躲开这场较量。"

瑞士《新苏黎世报》以"孟晚舟案件抬高了中美贸易争端升级的风险"为题，刊发评论指出，中美贸易争端中，此案造成的不安效应，要大于习近平与特朗普在阿根廷达成所谓"妥协"所形成的稳定效果。

"要是两国真的想要达成持久的平静、想要真正重新开始谈判，他们就会努力在阿根廷会谈后达成一份共同声明。但是，上周末，只有白宫发布了一条官方声明，特朗普总统则发了很多条推特，他的顾问们倒是发表了不少乐观言论。随后的周一，全球股市一度出现了特朗普所期待的小幅上涨。但是，金融市场周二就开始降温。大家意识到，上周六在阿根廷很可能根本没有什么大的'交易'在特朗普与习近平之间达成。"

文章指出，在特朗普等人吹嘘重大成就时，市场还在焦急地等待中方确认这些会谈成果，但是后者却一直相对沉默。作者认为，几乎与会谈同时发生的孟晚舟被捕，很有可能就是中方沉默的原因。

"最迟在星期三晚间、华为财务长被捕消息传出之时，对未来中美关系的不安情绪就再次开始增长。有些乐观的分析人士认为，这是特朗普的谈判策略：不断通过制造逮捕孟晚舟之类的既成事实，对中国人提出新的要求，迫使对方作出让步。但问题是，这种不安情绪，毒害的不只是中国经济。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点