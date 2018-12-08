 德语媒体：躲不开的大国争霸 | 媒体看中国 | DW | 08.12.2018

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德语媒体：躲不开的大国争霸

华为财务长孟晚舟被捕，对中美贸易争端、地缘政治较量以及全球经济稳定会造成怎样的影响？周末的德语报刊，继续关注孟晚舟在加拿大被捕再次引发的中美关系危机。

Huawei (picture-alliance/dpa/N. H. Guan)

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这个周末，有“华为公主”之称的孟晚舟看来是要在监狱里度过了。加拿大检察机关在周五进行的听证上明确指出了对孟晚舟的指控，并强势要求法庭拒绝孟的保释申请。 (08.12.2018)

华为公司创始人任正非的女儿、公司副董事长兼CFO孟晚舟在中美90天谈判开始之际被扣押，引发不同揣测。香港的中国问题专家林和立认为，事件是美国精心刻意炮制，直接针对国家主席习近平；而目前最迫切处理贸易战的习近平，面对美国的重击，只能够忍气吞声。 (08.12.2018)

美国指控华为违反伊朗制裁令，但为什么是财务长被捕?孟晚舟作为创办人任正非的女儿这个身份为何重要?她是否真的会被加拿大引渡至美国受审?这起引發世界关注的事件背后意义是什么? 德国之声为您整理各国资讯。 (07.12.2018)

特朗普想要孤立伊朗。逮捕华为经理人孟晚舟也显示了这一点。但与中国的贸易冲突或会再度爆发。Peter Sturm在《法兰克福汇报》对此发表评论。 (07.12.2018)

连热搜排名前十都没有上的“华为”和“CFO孟晚舟加拿大被捕”实际上已经成为目前中国民众关注的首要话题。在言论空间被严格管制的社交媒体上，竟也出现了许多质疑孟晚舟和华为的声音。 (07.12.2018)

华为财务长孟晚舟因为涉嫌违反美国伊朗制裁令在加拿大温哥华被捕。加拿大警方应美方要求行动，这也让原本暂缓的中美贸易战火上加油。这起事件也因为孟晚舟是公司创办人任正非的女儿而备受瞩目。 (06.12.2018)

特朗普和习近平在周六阿根廷会谈期间将新关税推迟90天。贸易战表面看似停火，但是美方抢着宣布中国降低美国进口汽车关税，还要求关税继续降至零。华盛顿也称中国将进行大笔采购。北京方面在打什么算盘? (04.12.2018)

(德国之声中文网) 慕尼黑出版的《南德意志报》以"超级大国的对立"为题，刊发评论指出，中国实行改革开放以来，西方国家一直希望北京不仅仅会实行市场经济，也会转向西方价值观，但这实际上是个谬论。

"中国的国力获得了巨大的提升，数以亿计的民众脱离了贫困，并且展现出了令人惊叹的雄心。但是，中国也发展出了自己的治理模式，后者正在越来越多地挑起与西方的冲突。军事、科技、意识形态，市场规则、透明度、开放度、法治准则：中国模式正被越来越多的西方政界、商界领袖视作威胁。南中国海上的拓岛造陆工程，从地理上体现出了这种威胁论。而政府力推的科技政策以及在全球的战略收购行为，则是其经济上的表现形式。"

文章接着指出，中国与西方之间的激烈竞争，不论在政治还是经济层面上都是不对等的，就像正在访华的德国联邦总统所说的那样，中国影响力扩张背后的政治动机"令人产生一种异样的感觉"。

"经济上的对抗可以管控，但是政治对立则迟早会演变成体制性冲突。现在，美国的行为，已经让中美关系抵达了拐点，踏上了通往冲突的道路。华为财务长孟晚舟被捕，体现出了美中两国在市场、透明度、恪守合同、监管等问题上的全方面对抗，当然也包括一个有关体制的重要问题：要是外界不清楚一个企业究竟由谁实际掌控、不知道该企业究竟有何目标，那么我们应该允许这个企业拥有多大的权力来掌控今后的科技进程？"

"正在访华的德国总统施泰因迈尔以友好但明确的口吻对中方表示，可靠性、可预测性，是不同体制之间繁荣共存的基本前提。而美国人则走得更远，这部分也是因为特朗普总统破坏了开展对话所需的环境。现在，两个大国正在互相敌视，而德国以及欧洲，也将无法躲开这场较量。"

 

 

Argentinien G20 Gipfel - US-Präsident Donald Trump und Chinesischer Präsident Xi Jinping (Reuters/K. Lamarque)

在孟晚舟事件之后，中美元首会谈达成的“妥协”还有多大价值?

瑞士《新苏黎世报》以"孟晚舟案件抬高了中美贸易争端升级的风险"为题，刊发评论指出，中美贸易争端中，此案造成的不安效应，要大于习近平与特朗普在阿根廷达成所谓"妥协"所形成的稳定效果。

"要是两国真的想要达成持久的平静、想要真正重新开始谈判，他们就会努力在阿根廷会谈后达成一份共同声明。但是，上周末，只有白宫发布了一条官方声明，特朗普总统则发了很多条推特，他的顾问们倒是发表了不少乐观言论。随后的周一，全球股市一度出现了特朗普所期待的小幅上涨。但是，金融市场周二就开始降温。大家意识到，上周六在阿根廷很可能根本没有什么大的'交易'在特朗普与习近平之间达成。"

文章指出，在特朗普等人吹嘘重大成就时，市场还在焦急地等待中方确认这些会谈成果，但是后者却一直相对沉默。作者认为，几乎与会谈同时发生的孟晚舟被捕，很有可能就是中方沉默的原因。

"最迟在星期三晚间、华为财务长被捕消息传出之时，对未来中美关系的不安情绪就再次开始增长。有些乐观的分析人士认为，这是特朗普的谈判策略：不断通过制造逮捕孟晚舟之类的既成事实，对中国人提出新的要求，迫使对方作出让步。但问题是，这种不安情绪，毒害的不只是中国经济。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

 

  • USA Washington - Robert Lighthizer nach Amtseinführung (Reuters/K. Lamarque)

    大国较量 中美贸易战大事记

    301调查

    此轮中美“贸易战”早在2017年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

  • China Nationaler Volkskongress Liu He (Reuters/J. Lee)

    大国较量 中美贸易战大事记

    为摩擦降温

    2018年两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

  • Symbolbild Stahl (AFP/Getty Images)

    大国较量 中美贸易战大事记

    钢铝关税

    2018年3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。

  • USA Washington - Donald Trump verhängt Strafzölle gegen China (Reuters/J. Ernst)

    大国较量 中美贸易战大事记

    500亿清单

    3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

  • Nahrungsmittel Herstellung Gesundheit (picture-alliance/dpa)

    大国较量 中美贸易战大事记

    美国大豆

    作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

  • China Boao-Forum (picture-alliance/Xinhua/Li Xueren)

    大国较量 中美贸易战大事记

    博鳌论坛

    2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

  • Spanien ZTE auf dem Mobile World Congress in Barcelona (Getty Images/AFP/L. Gene)

    大国较量 中美贸易战大事记

    中兴，中兴

    4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。

  • Stellvertretender Ministerpräsident der Volksrepublik China Liu He (picture-alliance/Xinhua News Agency)

    大国较量 中美贸易战大事记

    刘鹤再度赴美

    2018年5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

  • USA Steven Mnuchin, Finanzminister (Reuters/A.P. Bernstein)

    大国较量 中美贸易战大事记

    暂停互相加征关税

    谈判结束后的5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

  • USA Washington Donald Trump auf dem Weg nach Nashville (picture-alliance/MediaPunch/CNP/C. Kleponis)

    大国较量 中美贸易战大事记

    500亿+投资限制

    5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

  • Donald Trump (Reuters/B. Snyder)

    大国较量 中美贸易战大事记

    特朗普再度加码至两千亿

    2018年9月17日，美国总统特朗普宣布，经过7周的公告、听证会及反馈，他已决定对2000亿美元中国产品征收额外关税。关税暂定为10%，并于2019年起提升至25%。特朗普还称，如果中国采取报复措施，“我们将对约2670亿美元的中国进口商品征收关税。”这一金额将囊括全部中国输美产品。

  • USA China - Handel - Kontainer (picture alliance/dpa/W. Hong)

    大国较量 中美贸易战大事记

    中国立即回击

    中国对美国再度增税立即做出回应。中国国务院关税税则委员会宣布，自北京时间9月24日12时01分起，对来自美国的大约600亿美元商品，加征10%或5%的关税。中国商务部发言人之后发表谈话，对美方的行为表示遗憾，并指，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”

  • Xi Jinping (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

    大国较量 中美贸易战大事记

    习近平呼吁“自力更生”

    2018年9月26日，中国最高领导人习近平考察东北农业大省黑龙江时表示：“行百里路半九十，我们实现‘两个一百年’目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。”

  • US-Verteidigungsminister Mattis in China (AFP/Getty Images/M. Schiefelbein)

    大国较量 中美贸易战大事记

    中美关系全面降温

    贸易战阴影笼罩下，中美双边在政治军事层面的交往也在不断降温。2018年10月2日，中国外交部发言人华春莹表示，“中美双方此前原则商定于10月中旬举行第二轮中美外交安全对话。美方近日提出希望推迟举行对话。“此前，《纽约时报》报道称，中国取消了计划10月美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的访华行程，称中国高级军官没空与他会面。图为马蒂斯今年六月访问北京。

  • USA Apple und Qualcomm Logo (picture-alliance/dpa/Imaginechina/L. Shengli)

    大国较量 中美贸易战大事记

    美国商界质疑特朗普的关税政策

    越来越多的跨国企业对特朗普强硬的关税政策提出批评。通用电气、高盛以及一些农业公司对白宫提出反对意见，称相关政策”导致美国无缘于世界上最赚钱、增长最快的市场“。美国零售业领导协会称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”

  • Argentinien G20 Gipfel in Buenos Aires - Xi Jinping und Donald Trump (Reuters/K. Lamarque)

    大国较量 中美贸易战大事记

    峰回路转 柳暗花明？

    2018年12月1日，作为G20峰会的一大亮点，中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯达成“休战”90天的共识：特朗普同意不在明年元旦起将关税提升至25%，中国则同意大量购买美国农业、能源以及工业产品等。中美官方都对本次会晤予以积极评价。但三个月内，谈判能否成功，贸易战是否会死灰复燃?

  • Huawei (picture-alliance/dpa/N. H. Guan)

    大国较量 中美贸易战大事记

    华为事件 全球震荡

    但是，就在同一天，华为财务长孟晚舟在过境加拿大转机时被捕，几天后该消息披露，逆转了市场对中美贸易冲突缓和的乐观情绪。12月7日在温哥华的首场法庭听证显示，此案与美方指控华为在2014年前违反制裁伊朗禁令有关。美中两国官方都宣称，此案不会影响贸易问题谈判，对“90天内达成协议充满信心”。

    作者: 苗子


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大国较量 中美贸易战大事记

12月1日，中美首脑共进晚餐，随时可能升级的贸易战暂时得到缓解。今年以来，美国先后对2500亿中国产品施加惩罚性关税，中方也不甘示弱，采取了“以牙还牙”的反制措施，这场牵动全球的贸易争端因何而起，习特会后又将如何发展？ (31.05.2018)  

外部链接

SZ: Konfrontation der Supermächte

南德意志报

NZZ: Der Fall Meng schafft neues Eskalationspotenzial im Handelsstreit zwischen China und den USA

新苏黎世报

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