德语媒体：跪求中美两国悬崖勒马

(德国之声中文网) 慕尼黑出版的《南德意志报》以"离毁灭又近一步"为题，刊发评论指出，特朗普让贸易战升级，其目的还是围绕即将到来的总统大选。但是金融市场即将到来的动荡，将会毁掉特朗普的算计。

"本周，美国将其远东的对手列入了汇率操纵国。诚然，北京在这个议题上确实不干净，不过正好与特朗普所说的相反：中国政府绝对没有人为压低人民币汇率从而促进对美出口，反而多年来人为抬高汇率，以避免给特朗普这样的批评者以口实。偏偏在北京停止操纵汇率的当口，美国开始大叫'汇率操纵'，这凸显了当前中美两国贸易冲突的荒诞性。"

作者接着指出，贸易战的本质是中美两国争夺未来政治、经济、科技的主导权，而短期内，则事关美国2020年的总统大选。特朗普想要用简单粗暴的手段迫使北京就范，中国则想通过经济打击特朗普的"票仓"地区选民，阻止其连任。吊诡的是，在野的民主党其实也支持对华强硬路线，因此如果北京真的就范，特朗普的胜利将会是全面而深远的，包括在反对党阵营内。

"然而，这里又有两个问题。一方面，对于特朗普的对手习近平来说，贸易冲突也已经成为了面子问题。美国总统要担心选民，中国国家主席也在党内同僚的密切注视之下，有些人甚至就等着习近平犯下错误。习近平其实也无法自由行事，而是必须对美方的每一次挑衅做出回应。没有人知道，这个致命的螺旋如何才能结束。"

"另一方面，美国将中国列入汇率操纵国，也为这场冲突注入了新动力，有可能导致冲突迅速失控。如果只是关税战，冲突的经济后果还是有限的。美国农民可以得到补助，手机厂商也可以获得例外条款。一旦扩大到货币层面，那么金融市场也会首次直接被拉入这场冲突。要知道，脆弱的金融市场过去出现过多次过激反应，一旦出现动荡就很容易失控。长期以来，证券交易员们都沉迷于特朗普貌似亲商的政策中；而现在，这种盲目的喜悦有可能变成恐慌，其后果则是股市下跌、抑制私人及企业的消费、投资。最终结果则是经济衰退。"

文章认为，当前经济衰退的风险堪比十年前的全球经济危机，无数人的就业、福祉受到威胁。"这场衰退，将会是认为对社会的团结、对西方民主国家的未来都会产生灾难性的影响。然而，特朗普却只能选择最高的风险：他那虽然忠诚、但却并不广泛的核心选民，决定了这条道路就是他唯一的连任机会。"

"比经济衰退更为恐怖的则是特朗普成功连任，随后经济陷入崩溃。届时，国际社会不得不和这样一个人寻找走出危机的道路：他根本不是务实派，而是只关心自己；他连最简单的经济关系都不懂，还认为有意合作就是软弱的表现。届时，这个世界就真的濒临毁灭。"

柏林出版的《世界报》以"美国对中国 - 0比1"为题，刊发评论指出，面对损人利己式的中国崛起，欧洲与美国本来在制止掠夺知识产权、要求公平市场准入等方面有着共同的利益，但是特朗普现在的激进手段，却在损害美国的自身利益。

"对付欧盟时，炮舰政策很有效果，比如上星期欧盟与美国达成的增加牛肉进口协议。但是这种政策却没法用来对付中国。所以，贸易争端现在正演变为一场失控的冲突，而美国却没有对此做好准备。面对人民币的贬值，美国几乎无法再用加征关税的方法来回击。特朗普也没有更多的刺激经济的手段来让美国能在这场与中国的争斗中坚持更久。他早前已经推行了减税。而且由于没有更多的削减开支的空间，本年度的财政赤字率达到了34%。特朗普一直在力推的降息，也很难起作用：如果当前投资人的观望情绪主要来自于贸易战的不确定性，那么即便信贷条件改善也于事无补。如果说，观察人士在贸易战开始时认为美国占据优势，那么，现在就是重新审视局势的时候了。"

乌尔姆出版的《西南新闻报》以"中美货币战 北京不示弱"为题，刊发评论指出，贸易战升级，谁都不会是赢家。

"北京让货币贬值，短期内会直接影响中美贸易的进出口成本关系。但是，其他亚洲国家很可能也会让其货币对美元贬值，从而抵消掉中国获得的竞争优势。这场贬值竞赛最终结果，将会和中美双方互加关税一样：到头来没有人得到好处，所有人都品尝到增长放缓、福祉下降的苦果。"

"现在出手抑制关税冲突、汇率冲突双双升级，尚来得及。根据特朗普的逻辑，挥舞贸易政策的大棒就是一场压力测试，看看远东的竞争对手究竟何时才会示弱。现在，人民币贬值就是答案：北京不示弱。这应该成为一个停火的信号。否则，这场冲突的规模就会大到失控、大到难以收场。"

《基尔新闻报》的评论认为，中美贸易战升级，对德国将造成极其严重的冲击。文章以"北京与华盛顿在玩火"为题，叹息德国经济长期过分依赖中国。

"中美两国如果能够达成一致，全球经济就有可能重新回暖。如果冲突进一步升级，衰退就无法避免。出口导向型的德国经济将首当其冲。它将很快表明，德国经济已经太长时间依赖于中国的增长、太依赖于一些被认为是理所当然的东西。"

"德国的经济政策，近年来在各个层面上都几乎没有什么变化。不论是企业的竞争力，还是社会保障体系的稳健性，或是经济结构转型，都几乎没有什么进步。其他话题几乎样样热门，偏偏这些话题没什么人关心，以为经济就这么运行也挺好。但是，这种局面迟早会过去，不过是时间问题而已。"

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