德语媒体：跨国企业面临政治风险

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"天堂里的蛇"为题，刊发评论指出，在全球市场低迷的情况下，许多投资者都将目光投向了日本和中国的股市，但是这两国的金融市场其实存在着本质的不同。

"低廉的价格、强劲的企业报表、广阔的选择空间：对于股民而言，这仿佛就是天堂。人们总是能听到有关中国、日本股市的相似描述。两国经济都被认为极具创新能力，两国企业也都能提供攸关经济转型的技术，不论是电动汽车还是数字化领域。许多人都认为，两国市场都长期向好。"

"但是，中国的牛市却存在一个问题：他们不断试图淡化中共一党专政所带来的政治风险。诸多例证表明，市场最终还是被拿捏在中共手中。比如蚂蚁金服的上市进程本应在2020年底成为有史以来最大规模的IPO，但是却被中共的监管机构一下子喊停，而这很有可能是因为创始人对中共领导层提出了批评。"

"日本也有着自己的问题，该国经济面临着通货紧缩、人口减少之麻烦。但是日本是一个稳定的民主国家，在那里，指出天堂里有蛇，并不会让那些永恒的乐观主义者精神紧张。仅仅出于这个原因，日本股市的机遇就比中国股市更为可信。"

苏黎世出版的瑞士《金融经济报》以"乌克兰战争拖累全球经济"为题，刊发评论指出，企业和投资者今后将面临越来越大的政治风险。

"对于德国而言，对华经贸关系有着尤其突出的意义。汽车等德国传统产业的最大销售市场往往就是中国；同时，中国还是德国资本的重要投资地。中国的稀土等原材料、电子元件等产品则对新能源等众多产业至关重要。最新调研则显示，许多企业正在考虑是否要变更其中国战略。"

"近期，中国政府对多个行业进行了强力干预，包括科技、教育、房地产等。不断加强的监控措施也让人产生了这样一个印象：中国摒弃了过去的做法，在追求政治目标时不再考虑经济后果。中国毫不留情地将数以千万计的民众关在家中进行防疫，更是加深了这种印象。"

"况且，中国经济和俄罗斯的关联越来越紧密。尽管中俄文化的共同点非常少，但是在挑战美国作为单极霸主方面，两国却有共同语言。因此，一个由中国领导的、包含俄罗斯的新东方阵营，其可能性不能完全排除。"

"假如全球经济由于地缘政治因素分裂为中国阵营和西方阵营，就会产生深远的安全政策后果以及深远的经济后果。贸易和资金流动将更为区域化、更为遵从地缘政治的准则。跨国科技合作将会减少，气候、环境、发展合作也同样会变少。"

"世贸组织、世界银行、国际货币基金组织等维护国际秩序的机构将会丧失影响力，不得不另起炉灶。基于规则的国际经济秩序将会遭到削弱，取而代之的将会是强权法则。"

"要想阻止全球经济大倒退，关键在于自由民主国家保持团结。中国不太愿意冒被经合组织国家市场排除的风险。在国际投资、全球贸易衰退的情形下，中国将难以实现头号经济强国的目标。因为中国自身正面临人口结构转变的问题，无法完全依靠国内市场。"

作者最后指出，在疫情、乌克兰战争等多方面因素影响下，跨国企业正面临越来越大的经济风险，经济界现在已经开始以成本抬升为代价寻求供应链与市场多样化。"一个维护繁荣的国际秩序首先需要政治谈判以及旨在平衡利益的公认规则。尽管目前对俄罗斯进行了制裁，但与俄罗斯永远断绝关系、从而助长中国阵营，这不符合西方的利益。同时，对中国的经济制裁也不会带来西方所期待的成果。长远而言，全球经济的繁荣将取决于我们能否为了所有人的利益而进一步发展国际规则、从而避免多边主义被终结。"

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