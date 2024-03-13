德语媒体：距离中国工业产品淹没欧洲市场还有多远？

（德国之声中文网）在中国国内市场，电动汽车、消费品和工业产品的销售已经陷入停滞状态。国有企业产能过剩，新的出路是瞄准欧洲市场。《世界报》从上个月比亚迪第一艘自有汽车运输船“探索者1号”首航停靠德国不来梅港观察到这一迹象。

报道写道：“从技术上讲，它们（比亚迪电动车）至少与大多数德国车型号相当，但就价格而言，它们有时要便宜得多。这是向德国核心产业发起进攻的先兆。 仅比亚迪一家就计划在未来几年内再投入7艘汽车运输船，将车辆从亚洲运送到欧洲。”

DW記者現場直擊比亞迪電動車登陸歐洲

“电动汽车只是工业产品浪潮中的一朵浪花，在不久的将来，这股浪潮可能会从中国席卷德国。这些产品在价格方面可能往往是无与伦比的，因此企业和政治人物将不得不寻找新的答案来应对挑战。”

中国今年前两个月的出口总额比去年同期增长了7%，达到5280亿美元。由于人民币相对于西方货币的汇率目前走弱，中国出口商品数量可能会大幅增加。

文章写道：“中国欧盟商会会长伍特克（Jörg Wuttke）说：‘产能过剩是计划经济的标志。北京政府15年前就意识到了这个问题，但却束手无策。’对此承担主要责任的是国有企业，但是国有企业很难破产，国企的工作岗位必须得到保留。”

“这些企业通常受益于地方扶持计划，因此除了比亚迪这样的成功公司外，还有大量小型汽车制造商被认为是所在地区未来的冠军。在环保技术方面，最近也出现了产能过快增长的情况。”

文章指出：“从长远来看，这将对经济构成影响。 因为如果更多产品以低于成本的价格进入全球市场，贸易紧张局势也将继续加剧。‘如果中国公司赚不到钱，他们就会减少对科研的投资，缴纳更少的税。’伍特克说。这可能比实现5%的增长目标更让人头疼。”

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特朗普会抛弃台湾吗？

特朗普在2016年赢得美国总统大选之后，在上任前接听了时任台湾总统的蔡英文打去的祝贺电话。特朗普在台湾很受欢迎。2020年他竞选连任时，一项民意调查显示，42%的台湾人希望共和党获胜，只有30%的台湾人希望拜登赢得大选。

台湾民众支持特朗普还是拜登?

现在特朗普有可能再度成为美国总统。但他会不会把台湾放进“菜单”呢？慕尼黑《信使报》撰文分析指出：“目前还完全不清楚，如果中国攻打台湾，特朗普是否会在军事上支持台湾。去年夏天，这位前总统拒绝回答这个问题。当时他在接受福克斯新闻采访时说：‘这会让我在谈判中处于不利的地位。’而拜登则一再向台湾保证，他会在紧急情况下做出干预。”

此外特朗普对联盟的兴趣有限。他奉行“美国优先”的政策。文章写道：“台湾方面也对特朗普与俄罗斯总统普京的密切关系感到担忧。如果特朗普抛弃乌克兰，中国共产党是否会更有底气攻打台湾？ 曾安排特朗普和蔡英文之间通话的台湾前驻美代表高硕泰表示，无论如何，台湾新当选的总统赖清德必须为共和党的归来做好准备。”

“北京也认为，特朗普随时都有可能抛弃台湾。中国大陆国台办一名发言人不久前曾说：“美国任何时候都是以自身利益为优先，台湾对美国而言纯粹只是遏制中国发展的‘棋子’，……台湾随时会从‘棋子’变‘弃子’。”

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