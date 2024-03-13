 德语媒体：距离中国工业产品淹没欧洲市场还有多远？ | 媒体看中国 | DW | 13.03.2024

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德语媒体：距离中国工业产品淹没欧洲市场还有多远？

上个月比亚迪的第一艘汽车运输船停靠德国不来梅港。德国《世界报》分析指出，“电动汽车只是工业产品浪潮中的一朵浪花，在不久的将来，这股浪潮可能会从中国席卷德国”。慕尼黑《信使报》发表文章分析，一旦特朗普再度当选美国总统，台湾会不会成为美国的“弃子”。

上个月比亚迪第一艘自有汽车运输船“探索者1号”首航停靠德国不来梅港。

上个月比亚迪第一艘自有汽车运输船“探索者1号”首航停靠德国不来梅港。

（德国之声中文网）在中国国内市场，电动汽车、消费品和工业产品的销售已经陷入停滞状态。国有企业产能过剩，新的出路是瞄准欧洲市场。《世界报》从上个月比亚迪第一艘自有汽车运输船“探索者1号”首航停靠德国不来梅港观察到这一迹象。

报道写道：“从技术上讲，它们（比亚迪电动车）至少与大多数德国车型号相当，但就价格而言，它们有时要便宜得多。这是向德国核心产业发起进攻的先兆。 仅比亚迪一家就计划在未来几年内再投入7艘汽车运输船，将车辆从亚洲运送到欧洲。”

DW記者現場直擊比亞迪電動車登陸歐洲

“电动汽车只是工业产品浪潮中的一朵浪花，在不久的将来，这股浪潮可能会从中国席卷德国。这些产品在价格方面可能往往是无与伦比的，因此企业和政治人物将不得不寻找新的答案来应对挑战。”

中国今年前两个月的出口总额比去年同期增长了7%，达到5280亿美元。由于人民币相对于西方货币的汇率目前走弱，中国出口商品数量可能会大幅增加。

文章写道：“中国欧盟商会会长伍特克（Jörg Wuttke）说：‘产能过剩是计划经济的标志。北京政府15年前就意识到了这个问题，但却束手无策。’对此承担主要责任的是国有企业，但是国有企业很难破产，国企的工作岗位必须得到保留。”

“这些企业通常受益于地方扶持计划，因此除了比亚迪这样的成功公司外，还有大量小型汽车制造商被认为是所在地区未来的冠军。在环保技术方面，最近也出现了产能过快增长的情况。”

文章指出：“从长远来看，这将对经济构成影响。 因为如果更多产品以低于成本的价格进入全球市场，贸易紧张局势也将继续加剧。‘如果中国公司赚不到钱，他们就会减少对科研的投资，缴纳更少的税。’伍特克说。这可能比实现5%的增长目标更让人头疼。”

更多阅读：德语媒体：中国如何应对产能过剩？

特朗普会抛弃台湾吗？

特朗普在2016年赢得美国总统大选之后，在上任前接听了时任台湾总统的蔡英文打去的祝贺电话特朗普在台湾很受欢迎。2020年他竞选连任时，一项民意调查显示，42%的台湾人希望共和党获胜，只有30%的台湾人希望拜登赢得大选。

台湾民众支持特朗普还是拜登?

 

现在特朗普有可能再度成为美国总统。但他会不会把台湾放进“菜单”呢？慕尼黑《信使报》撰文分析指出：“目前还完全不清楚，如果中国攻打台湾，特朗普是否会在军事上支持台湾。去年夏天，这位前总统拒绝回答这个问题。当时他在接受福克斯新闻采访时说：‘这会让我在谈判中处于不利的地位。’而拜登则一再向台湾保证，他会在紧急情况下做出干预。”

此外特朗普对联盟的兴趣有限。他奉行“美国优先”的政策。文章写道：“台湾方面也对特朗普与俄罗斯总统普京的密切关系感到担忧。如果特朗普抛弃乌克兰，中国共产党是否会更有底气攻打台湾？ 曾安排特朗普和蔡英文之间通话的台湾前驻美代表高硕泰表示，无论如何，台湾新当选的总统赖清德必须为共和党的归来做好准备。”

“北京也认为，特朗普随时都有可能抛弃台湾。中国大陆国台办一名发言人不久前曾说：“美国任何时候都是以自身利益为优先，台湾对美国而言纯粹只是遏制中国发展的‘棋子’，……台湾随时会从‘棋子’变‘弃子’。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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