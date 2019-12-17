德语媒体：足球政治化 能讨谁的欢喜？

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"宁愿不去中国 - 可这到底是为什么？"为题，刊发了一篇讽刺味十足的评论。

"只有认识到罪孽的人，才能去阻止罪孽。本周，德国科隆足球俱乐部决定，终止在中国沈阳的足球学校项目。现在唯一的疑问是：这到底是为什么？在中国设立足球学校的主意要追溯到两年前：2017年，两国领导人在会晤时谈到了这一点。而现在，科隆队终于认识到，这个主意可以归类为酒足饭饱之后一拍大腿想出来的点子。好在亲爱的上帝已经为科隆队准备了一些借口。俱乐部主席沃尔夫(Werner Wolf)本周就说，球队没有足够的人手投入到中国的分支机构中去。"

作者以调侃的口吻提出建议："科隆队不妨让中国人来管理他们的脸书以及推特账号，这样就能解决某些网民的仇恨言论问题。即便是纳粹分子也会在管理账号的中国人面前抓狂。不过，厄齐尔因发表了有关维吾尔人糟糕境遇的言论，而在一夜之间从中国市场上的足球游戏中消失，这样的做法倒是很讨德国右翼人士的喜欢。平心而论，今后几年在与中国打交道时，此类话题注定不会轻松。球队理事穆勒-罗默(Stefan Müller-Römer)就驳斥球队主席沃尔夫的观点指出，科隆队不可以支持一个'残暴的极权专制'。"

"现在的问题不仅仅是沃尔夫觉得这样的言论太过激烈，还包括2022年冬奥会将在北京举办。中国人现在对许多欧洲中小企业制造的冰雪运动产品开始感兴趣。我们在这里来援引一下中国新华社：就在本周，国际奥委会副主席小萨马兰奇(Juan Antonio Samaranch junior)赞扬了北京的冬奥会组委会，表示后者履行了承诺--对此，即便是厄齐尔、甚至是再教育营里的维吾尔人，也不会反驳。小萨马兰奇还对北京市民印象深刻：'他们百分百支持冬奥会。'这可不寻常，尤其在中国：在那里，人们可以自由地决定站在哪一边，或者可以自由地决定进哪个拘留营。"

《南德意志报》的评论以"厄齐尔说得对"为题，刊发评论指出，曾经因力挺土耳其总统埃尔多安而引起德国舆论反感的球星厄齐尔，现在又批评中国打压"东土耳其斯坦"，可是这样的姿态并不见得会讨埃尔多安的喜欢。

"厄齐尔发表这样的言论，究竟是读报纸之后的感言，还是有人告诉他，必须做些什么来吸引舆论的关注？不管谁怂恿厄齐尔写了这篇'致东土耳其斯坦弟兄'的土耳其语诗篇，他注定得不到埃尔多安的赞美。安卡拉如今对北京的批评声调变得非常低；而埃尔多安想让土耳其成为中国'一带一路'的一部分。"

"长期以来在土耳其感到安全的流亡维吾尔人，如今也开始担心被遣送回中国。厄齐尔说得没错：穆斯林世界并没有向维吾尔人展现团结。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点