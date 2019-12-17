 德语媒体：足球政治化 能讨谁的欢喜？ | 媒体看中国 | DW | 21.12.2019

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德语媒体：足球政治化 能讨谁的欢喜？

球星厄齐尔抨击新疆政策、德国科隆队取消中国合作项目，足球政治化是本周德语报刊的一大焦点议题。《法兰克福汇报》感叹，整个西方体育界都向中国市场折腰；《南德意志报》则认为，厄齐尔的批评，至少点破了穆斯林世界缺乏团结。

Türkei Istanbul Demonstration für Özil Äußerung zu Uiguren (Getty Images/AFP/O. Kose)

12月14日，伊斯坦布尔的流亡维吾尔人举牌支持厄齐尔

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"宁愿不去中国 - 可这到底是为什么？"为题，刊发了一篇讽刺味十足的评论。

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最近的体育很政治。就在厄齐尔事件继续延烧时，德国足球俱乐部科隆队也卷进另一个风暴。该球队最近喊停一项中国合作计划。有会员理事出面表示的确不应与中国合作。但球队也急速出来为这番言论灭火。 (19.12.2019)

运动归运动，政治归政治? 最近德国足球员厄齐尔批评中国新疆政策，即便其球队出面割席，也仍未平息事端。美国国务卿蓬佩奥声援厄齐尔，认为中国禁止转播只能藏得了一时，藏不了一世。 (17.12.2019)

球星厄齐尔发推对维吾尔表示声援，引起中国强烈愤慨。德国之声评论员Tobias Oelmaier认为，厄齐尔立场鲜明的表态之所以引起轩然大波，是因为在言论自由和经济利益之间，体坛明星们陷入了取舍两难的窘境。 (17.12.2019)

虽然英超阿森纳足球俱乐部在第一时间，就与德国前国脚厄齐尔在社交媒体上发表的有关支持维吾尔穆斯林的言论做出切割，但是央视依旧取消了原定于本周末直播的阿森纳同曼城的比赛。 (15.12.2019)

2014年随德国国家队赢得世界杯冠军的中场球员厄齐尔在社交媒体上为维吾尔穆斯林发声，在中国网络引发强烈反响。中国足协官员对厄齐尔的言论表示“极大愤慨和失望”，称其“伤害了中国人民的感情”。 (13.12.2019)

"只有认识到罪孽的人，才能去阻止罪孽。本周，德国科隆足球俱乐部决定，终止在中国沈阳的足球学校项目。现在唯一的疑问是：这到底是为什么？在中国设立足球学校的主意要追溯到两年前：2017年，两国领导人在会晤时谈到了这一点。而现在，科隆队终于认识到，这个主意可以归类为酒足饭饱之后一拍大腿想出来的点子。好在亲爱的上帝已经为科隆队准备了一些借口。俱乐部主席沃尔夫(Werner Wolf)本周就说，球队没有足够的人手投入到中国的分支机构中去。"

作者以调侃的口吻提出建议："科隆队不妨让中国人来管理他们的脸书以及推特账号，这样就能解决某些网民的仇恨言论问题。即便是纳粹分子也会在管理账号的中国人面前抓狂。不过，厄齐尔因发表了有关维吾尔人糟糕境遇的言论，而在一夜之间从中国市场上的足球游戏中消失，这样的做法倒是很讨德国右翼人士的喜欢。平心而论，今后几年在与中国打交道时，此类话题注定不会轻松。球队理事穆勒-罗默(Stefan Müller-Römer)就驳斥球队主席沃尔夫的观点指出，科隆队不可以支持一个'残暴的极权专制'。"

"现在的问题不仅仅是沃尔夫觉得这样的言论太过激烈，还包括2022年冬奥会将在北京举办。中国人现在对许多欧洲中小企业制造的冰雪运动产品开始感兴趣。我们在这里来援引一下中国新华社：就在本周，国际奥委会副主席小萨马兰奇(Juan Antonio Samaranch junior)赞扬了北京的冬奥会组委会，表示后者履行了承诺--对此，即便是厄齐尔、甚至是再教育营里的维吾尔人，也不会反驳。小萨马兰奇还对北京市民印象深刻：'他们百分百支持冬奥会。'这可不寻常，尤其在中国：在那里，人们可以自由地决定站在哪一边，或者可以自由地决定进哪个拘留营。"

Großbritannien, London: Fußball: Premier League | FC Arsenal - Brighton & Hove Albion (picture-alliance/dpa//Bildbyran/Zuma Press/V. Wivestad )

《南德意志报》的评论以"厄齐尔说得对"为题，刊发评论指出，曾经因力挺土耳其总统埃尔多安而引起德国舆论反感的球星厄齐尔，现在又批评中国打压"东土耳其斯坦"，可是这样的姿态并不见得会讨埃尔多安的喜欢。

"厄齐尔发表这样的言论，究竟是读报纸之后的感言，还是有人告诉他，必须做些什么来吸引舆论的关注？不管谁怂恿厄齐尔写了这篇'致东土耳其斯坦弟兄'的土耳其语诗篇，他注定得不到埃尔多安的赞美。安卡拉如今对北京的批评声调变得非常低；而埃尔多安想让土耳其成为中国'一带一路'的一部分。"

"长期以来在土耳其感到安全的流亡维吾尔人，如今也开始担心被遣送回中国。厄齐尔说得没错：穆斯林世界并没有向维吾尔人展现团结。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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