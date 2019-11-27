 德语媒体：趋利还是避害？ | 媒体看中国 | DW | 24.12.2019

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德语媒体：趋利还是避害？

新年将临之际，5G争议、香港危机呈现出怎样的前景？《法兰克福汇报》认为，在华为问题上，德国应当在“趋利”和“避害”之间做出取舍。《商报》指出，香港的命运，主要取决于北京在重压之下是否会做出过激反应。

Illustration 5G Mobilfunknetz

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德国政府近期不断因5G网络建设的事情，收到来自美国的关切。华盛顿希望德国禁止使用华为，但是德国政府周二已决定将与5G网络安全相关的准则订定延后到2020年。与此同时，总理默克尔表示在华为问题上没有受到北京政府压力。 (18.12.2019)

德国电信营运商O2选择华为构建德国的5G网路。德国政府表示，华为必须证明其网路是安全的。这项计划会成功执行吗? (12.12.2019)

北溪2号天然气管道的建设停止后，俄罗斯谴责美国对该项目的制裁是不可接受的违反国际法的行为。莫斯科政府正在制定对策。 (24.12.2019)

美国对北溪2号管道项目的制裁方案正式成为法律。默克尔政府谴责了这项制裁令，普京则誓言采取“对等”措施。 (21.12.2019)

香港的「反送中」运动进入了第七个月后，虽然街头示威的频率不减，但警民之间的紧张关系似乎缓和了一些。 德国之声采访了香港作家江松涧，谈到香港示威自区议会选举后的转变，以及这场长达半年多的运动接下来将如何发展。 (24.12.2019)

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"北溪2号以及5G的得与失"为题，刊发评论指出，在地缘政治形势越来越严峻的时代，一切重大决策都应当规避风险，对"失"的防范远远重要于对"得"的追求：

"通过一条刻意绕开了白俄罗斯、乌克兰、波兰的管道进口俄罗斯天然气，这样的做法好吗？让一家中国科技企业深入参与5G移动网络建设、以至于形成对该公司的依赖，这样的做法又到底好不好？在这两个问题上，都不乏警告声音，尤其是来自美国。"

作者指出，德国政界公职人员都需要宣誓致力于为人民趋利避害，但是北溪2号管道、华为5G的德国政界支持者与反对者都没能准确理解"趋利避害"这一宗旨。在无从了解准确事实的情况下，许多人都陷入了"普京到底会不会忠于协议"或"华为产品的功能真的就是人们所写的那样吗"之类的假设性问题之中。文章接着写道：

"这种不利境地，并不是我们凭直觉作决定的借口。神学道德哲学以及法律哲学有两大学说：或然论(Probabilism)与更稳妥论(Tutiorism)。前者认为，在面对两种可能性时，即便其中一种的可能性更大，选择另一种在道德上也是允许的。后者认为，必须选择更加稳妥的选项。在当今这个地缘政治形势越来越不安全的时代，避免风险的'更稳妥'显然应该是我们的选择，即便这种做法不能为人民'趋利'，但是却能'避害'。"

Hongkong Proteste wg Uiguren (AFP/A. Wallace)

香港的命运取决于北京是否会有过激反应?

杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"香港面临不安定的又一年"为题，刊评指出，香港的局势依然十分紧张，而北京的行为则是最关键的变量：

"抗议本身并不能很快摧毁国际金融中心的地位，即便香港的公交、道路一再受到干扰。除了本土经济受到冲击，香港并没有出现资金全面外流的情况，香港股市也继续保持稳定。"

作者指出，尽管美国方面已经通过立法的方式威胁要在极端情况下取消香港的特殊地位，但是威胁香港稳定的最大变数其实来自北京："香港的司法独立、资本的自由流动性、优越的生活品质、言论自由、新闻自由、不受限制的互联网，这些都是香港吸引跨国企业的因素。

"然而，已经有迹象显示，有些自由权利正在受威胁。11月中旬，北京公开抨击了独立运作的香港高等法院；即便在香港，也有越来越多的人害怕表露自己的观点。

"目前，中共当局不仅仅在香港问题上面临压力，它还受到侵犯新疆穆斯林群体人权的指控，并且面临经济增速放缓的困扰。中共面对压力会做出怎样的反应，还是一个未知数。而经济中心城市香港的未来，也取决于中共当局的反应。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

观看视频 01:50

對“今日新疆 明日香港”的擔憂

  • Police fire tear gas at anti-extradition bill protesters during clashes in Sham Shui Po (REUTERS/Thomas Peter/File Photo)

    2019：抗议之年

    动荡香港

    因修改《逃犯条例》而起的抗议活动从6月起一直笼罩着香港。9月，港府宣布撤回条例修订，但此间抗议者们已经喊出“五大诉求、缺一不可”。抗议示威活动依旧持续不断，暴力现象频生，加剧了香港社会的动荡，经济发展大受影响。

  • Protesters attend a rally demanding Hong Kong's leaders step down and withdraw the extradition bill (REUTERS/Tyrone Siu)

    2019：抗议之年

    百万人上街

    香港抗议活动的组织方称，今年夏天曾一度有超过100万港人走上街头，参与“反送中”示威活动。抗议者们抨击港府和北京方面破坏“一国两制”。11月举行的区议会选举中，泛民派大胜。

  • Demonstrators protest against a new citizenship law in Delhi

    2019：抗议之年

    公民身份

    12月，印度议会通过《公民身份修正案》。根据该修正案，在2015年之前因宗教迫害从阿富汗、孟加拉国、巴基斯坦迁移到印度的非法移民将能取得印度公民身份，但是这些非法移民不包括穆斯林。这一修正案涉嫌歧视穆斯林群体，因此也引发大量争议，以学生为主导的抗议活动席卷印度全国。

  • An Iraqi female demonstrator takes part in ongoing anti-government protests in Baghdad (REUTERS/Ahmed Jadallah)

    2019：抗议之年

    举步维艰

    10月，伊拉克多地爆发抗议示威活动。抗议者指责政府腐败、服务不力以及失业率居高不下。抗议活动引发冲突并造成460人死亡，2.5万人受伤。11月底，伊拉克总理阿卜杜勒-迈赫迪递交辞呈，现政府变成看守政府。由于议会内部分歧过大，无法就新总理人选达成一致，这又引发民众更大的不满。

  • A demonstrator waves a national flag in Beirut's Martyrs' Square (REUTERS/Andres Martinez Casares)

    2019：抗议之年

    抗议浪潮

    10月，黎巴嫩政府计划对汽油、烟草以及包括Whatsapp通话在内的多项商品和服务加税，引爆黎巴嫩全国范围内的抗议浪潮。民众要求政府正视国内严重的经济危机、腐败横行以及普通人生活水平一再滑落等严重问题。尽管总理哈里里宣布辞职，但国内的抗议浪潮仍未能平息。

  • Iranians protests over fuel hike (Getty Images/AFP)

    2019：抗议之年

    多市骚乱

    11月，德黑兰政府宣布汽油价格将上涨50%，伊朗全国各大城市随即爆发了群众抗议活动。多个城市发生骚乱，伊朗革命卫队实施强力镇压。美国国务院方面称，在此次伊朗骚乱中，超过1000人被打死。这是1979年伊斯兰革命以来伊朗国内发生的最大规模流血事件。

  • A rainbow is seen as demonstrators protest against Chile's state economic model in Santiago, Chile October 24, 2019. (REUTERS/Ivan Alvarado)

    2019：抗议之年

    紧缩政策

    10月起，智利国内因地铁票价上涨引发大规模抗议活动。 抗议者要求全面改革医疗、退休金和教育体系。 智利不是今年南美洲唯一发生抗议活动的国家。玻利维亚，洪都拉斯和委内瑞拉也都不平静。

  • A protester stands in front of burning barricade during a demonstration by the yellow vests movement in Paris, France, March 16, 2019. (REUTERS/Philippe Wojazer)

    2019：抗议之年

    黄色背心

    开始于2018年11月的法国“黄背心”运动已经延续了1年多的时间。最初抗议者走上街头的目的是抗议油价上涨和降低高速公路上的最高车速。这场运动的最初发起者来自农村地区的司机，后来吸引了所有对社会对政府不满的法国人。“黄背心”运动成了法国总统马克龙的眼中钉。

  • Catalan demonstrators throw back to the police a tear gas canister officer during Catalonia's general strike, in Barcelona, Spain, October 18, 2019. (REUTERS/Jon Nazca)

    2019：抗议之年

    追求独立

    10月，西班牙最高法院对9名独立运动领导人做出长年监禁判决后，包括巴塞罗那在内的多个加泰罗尼亚城市，均再现大规模示威游行。宣布判决的当晚，独立运动支持者在巴塞罗那机场同警方发生大规模冲突，数百人受伤。因航班取消，数千名旅客滞留机场。

    作者: Leah Carter


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2019：抗议之年

2019年，世界上很多国家、很多地区的民众为了争取民主、消除腐败、实现平等走上街头。从中国到智利，伊朗到瑞典，人们通过参与街头抗议的方式实现自己的诉求。 (24.12.2019)  

外部链接

FAZ: Nord Stream 2 und 5G - Nutzen und Schaden

法兰克福汇报

HANDELSBLATT: Vor Hongkong liegt ein weiteres unsicheres Jahr

商报

相关音频视频

對“今日新疆 明日香港”的擔憂  

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