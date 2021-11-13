德语媒体：趋于极致的个人崇拜

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论称，中共中央的会议公报读起来虽然乏味冗长，但却是了解中国政治现实的必读文献。这篇题为《趋于极致的个人崇拜》的评论写道：

"习的名字在公报中出现了17次，而毛泽东则为7次，邓小平5次。习的前任江泽民、胡锦涛则分别被提及一次。这些数据发出了一个明确信号：也就是习近平的功绩堪比毛泽东，而开启改革开放的邓小平则明显被置于次要地位。

公报中大唱美化现实的赞歌，而毛时代的大饥荒、文化大革命以及天安门大屠杀则只字不提。中国的快速崛起当然是一个成功的故事，大量的数据也足以说明这一点。

但是，将这一切成就均归功于党的领导，则显然有失公允。邓小平时代日趋宽松的政策、计划经济到市场经济的转型以及地方政府获得的更多自主权，确实结出了硕果。但地方干部的创造性、中国人的创业精神以及工人们的辛勤付出，却在公报中完全没有被提及。更何况，中国的快速发展也带来了一系列的严重弊端：一部分人确实如邓小平所言先富了起来，但数以亿计的中国人每月平均收入仍不足一千元人民币。城乡之间的等级划分也仍一如既往，一纸户口令农民无法享受到城里人的社会福利。”

评论写道，中国人的奋斗目标已经不再仅仅是致富，他们更看重机会均等、生活质量以及良好的教育和保健机制。这一切都是习近平必须应对的内政挑战，而在外交层面上，习近平的强硬姿态也使中国陷入不断增长的国际压力。评论接着写道：

"值此内外交困的大背景下，习近平为何要把中国描绘的如此强大和富庶呢？他为何要去充当这场辉煌发展的完美英雄呢？公报中将习近平描绘成'习近平新时代中国特色社会主义思想的主要创造者。'这一点尤为值得关注，毕竟在此之前，除马克思主义之外的中共一切意识形态都被归功于党的集体智慧。围绕习的个人崇拜，也是他为自己打造的保护伞。从此之后，谁敢批评习，谁就是在批评党、批评国家。"

为了同中国的"一带一路"倡议展开竞争，欧盟也推出了"全球门户"战略，计划斥资400亿欧元用于基本设施建设。然而，迄今为止，这一战略的进展则非常差强人意。《法兰克福汇报》以《错失良机》为题报道称：

"这项欧盟战略的进展远远落后于人们的预期。相关文件中既没有提出具体的投资项目，更没有列出地缘政治方面的轻重缓急，就连同中国的制度性竞争也没有明确阐述。文件中只是含糊其辞地写道'世界其他地区正在不断增加对基础设施建设领域的投资，以输出其经济和社会模式，并推进其政治目标的实现。欧盟将努力采取措施予以抗衡'。

很明显，欧盟的战略就是针对中国而制定的。冯德莱恩本人在其有关欧盟局势的报告中也对此毫不讳言：'我们很擅长投资修建道路，但如果我们欧洲人投资修建的道路是为了连接一家中资铜矿和一座中资港口，那么这种投资又意义何在呢？'"

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