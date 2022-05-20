 德语媒体：超级堵塞中的文化自信 | 媒体看中国 | DW | 21.05.2022

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德语媒体：超级堵塞中的文化自信

以新冠防疫为由，中国各地的强势封控在助推中国实现“内循环”的同时，也给全球经济带来前所未见的影响。德语媒体还注意到，不仅是在经济上，在文化上，中国的年轻人也开始了一种“内循环”。

汉服文化代表中国年轻一代的文化自信（资料图片）

汉服文化代表中国年轻一代的文化自信（资料图片）

（德国之声中文网）德国《明镜周刊》本周末刊登了题为“超级堵塞”（Der Superstau）的文章，继续关注中国新冠防疫疫情给中国经济以及德国经济带来的严重影响。

文章在开头关注全球船运行业因为中国新冠封城停摆陷入前所未有的困境。指出：“数百艘集装箱船在上海附近争夺空间，世界贸易处于停滞状态。中国国家元首习近平的激进封锁政策正在危及中国的繁荣--以及德国作为一个出口国的商业模式。”

作者写道：“中国新冠防疫混乱的状况对德国公司构成了双重威胁：一方面，来自中国的急需部件到达德国的时间太晚或根本没有到达，另一方面，德国的货物很难运到那里。而且长期的紧急状态破坏了中国人的购买情绪，对德国制造品牌产品的需求也在分崩瓦解。”

如今从中国运出货物顺利抵达基本上是奢望（资料图片）

如今从中国运出货物顺利抵达基本上是奢望（资料图片）

活体实验

作者随后问道：“事实上，北京的清零政策就像在一个有生命的物体上做实验：该党是否还能遏制具有高度传染性的奥密克戎变体？如果可以，对中国、对世界以及作为出口国的德国来说，代价是什么？”

文章分析称：“中国国家元首习近平正处于一个几乎无法解决的两难境地：宽松意味着更多的病例和更多的死亡，而与此同时，封锁又扼杀了经济，危及确保其权力的繁荣的承诺。瑞银集团前首席经济学家、牛津大学中国问题研究员马格努斯说（George Magnus）：‘习近平的新冠政策早就不是仅仅与公众健康有关，而是事关政治’。习近平已经宣布，清零政策是人民能够保护自己免受阴险病毒侵害的唯一途径，而人民已经跟随他。现在他已无路可退。”

“尽管存在种种问题，该党今年的目标是经济增长5.5%。‘充其量，北京仍然可以通过大规模的刺激措施或对数字的严重操纵来实现这一目标’，经济学家马格纳斯认为。但这很难缓解全球供应问题。仅仅清理上海的集装箱积压就需要几个月的时间。”

作者分析称：“面对中国现状的僵化揭示了德国商业模式的根本弱点。为了廉价进口初级产品，并将成品销往世界各地，德国作为一个出口国，依赖于正常运作的供应链和开放的边界。”
德国机械设备制造业联合会（VDMA）的外贸问题专家阿克曼（Ulrich Ackermann）也在文章中表示：几十年来，德国受益于全球贸易壁垒的拆除。现在建议公司为最不可能发生的情况做好准备--例如，如果中国敢于入侵台湾，与中国的贸易将完全冻结。北京认为该岛是一个离经叛道的省份。

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严防死守的清零政策，无休无止的封城措施，已经使中国从昔日世界经济的火车头，沦为经济复苏的主要障碍，也使德国经济对中国的高度依赖暴露无遗。

集党政军大权与一身的中国领导人习近平早在上台之初，就喊出了打造世界一流军队的"强军"口号。而最新发布的一项调研显示，在中国实现强军梦的努力中，欧洲和德国的科研机构也"功不可没"。

中国同所罗门群岛签署安全协定的消息，在西方世界引起了极大的不安。种种迹象显示，二战后，美国及其盟友在太平洋海域建立起的主导地位正在受到来自北京的挑战。

德国《经济周刊》指出，过去数月内习近平对新冠防疫政策、中国经济及乌克兰战争的政策误判，使其权力结构出现裂痕。《法兰克福汇报》则关注清零政策下的中国经济下滑。

《世界报》分析指出，如果说西方与俄罗斯之间的经济战是一场两败俱伤的战争，那么中国就算不是赢家，也是相对损失较小的一方。中国希望在不损害西方制裁的情况下，充分利用俄罗斯孤立状态给自己带来的好处。

汉服和中国年轻人的文化自信

中国与外界的隔绝，不仅仅体现在政治和经济贸易方面，在文化方面也是如此。瑞士出版的《新苏黎世报》观察到了中国年轻一代不再膜拜西方文化，而是更加推崇中国传统文化的趋势。文章在引语部分指出：“中国人不再模仿西方的一切，而是对书法和汉服越来越感兴趣。”

作者发现：“很久以前的中国艺术和手工艺品最近在年轻的中国人当中变得非常时尚。越来越多的人正在努力学习古老的手工艺技术，从而恢复中国的文化遗产。”

文章分析称：“这是近年来大大增加的繁荣和随之而来的民族自豪感的混合物，特别导致年轻一代越来越多地转向自有文化。一段时间以来，中国人越来越多地购买国内品牌的服装、化妆品或电子产品，而不是国外的产品。同时，许多人正在反思自己的文化传统，并从中获得自己的身份认同。中国人羡慕地看着美国和欧洲，盲目模仿西方一切的时代已经过去。”

作者随后关注中国大地近些年来流行的汉服热，指出：“汉服的商业化是走的最远的。近年来，通过传统服装表达文化身份已成为一个具有相当大营业额的商业领域。根据市场研究公司iiMedia Research的数据，2020年汉服的销售额接近10亿瑞士法郎。五年前，这一数字仅为2600万法郎。中国定期举行相关的时装展。到2020年底，有1500家汉服店。许多专家认为，这股热潮才刚刚开始。”

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