德语媒体：起来，不愿再没落的德国光伏产业

（德国之声中文网）科隆地方报纸《科隆城市报》发表评论认为，中国在可再生能源领域正在谋求垄断地位。评论认为，“同普京将石油和天然气作为战略武器一样，中国政府也希望在可再生能源领域采取同样的做法。尤其是在光伏产业。”

评论写道：“中国政府行事耐心。他们通过向中国企业提供大幅补贴摧毁了原本在行业中技术领先的德国太阳能企业。此间中国已经主导了整个制造链。现在欧洲铺设的每一块太阳能板上都在使用来自中国的组件。”

文章写道：“专家们一再警告我们可能会对（中国的光伏产品）形成依赖。现在的目标应该是在欧洲重新打造一条独立自主的产业链。那么具体该怎么做呢？德国经济部长哈贝克有意引入‘弹性奖金’机制。在欧盟生产太阳能科技的额外成本应该被抵销掉。中国和欧盟都在行业提供补贴，最终就实现了势力平衡。不过自民党对此不以为然。”

评论认为，“弹性奖金”机制在最坏的情况下可能会引发补贴竞争。因此，“为了对抗中国，欧洲还需要拿出耐心并巧妙结合不同工具的产业政策。这其中就可以包括惩罚性关税。”

评论最后写道：“但最重要的是，需要为建立大规模生产能力提供坚定的支持。这是让本土太阳能技术能够与中国的竞争对手相较量的唯一途径。只有这样，北京才会理解这种战略的力量。”

光伏发电到底有多清洁?

t-online发表客座评论指出，中国在光伏产业的绝对主导地位正在成为地缘战略风险。文章写道：“中国（光伏）企业在全球市场上占据绝对主导地位。这其中大多数企业都或多或少带有国有企业的影子，这表明从地缘战略角度来看，欧洲气候保护目标是多么敏感。尤其是德国，能源转型几乎完全依赖光伏和风能——在这两个领域，中国都能至少在某些必须的组件方面拥有市场和技术的主导地位。”

评论指出：“为了应对这些风险，专家们认为必须立即采取多元化和分散风险的策略。否则进一步恶化的地缘政治局势也可能会危及到西方的气候保护目标和能源供应安全。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。