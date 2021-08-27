德语媒体：赵薇哪儿去了？

（德国之声中文网）赵薇是中国知名度最高的影星之一，她在微博上拥有八千六百万粉丝，2015年福布斯富豪榜上，她曾是全球最富有的女星。《南德意志报》也注意到了赵薇的突然消失以及最近中国政府对影视界发起的整治行动。这篇题为《现代式流放》的文章写道：

“以前，中国有关当局也曾对影视明星们采取行动，但这一次的规模和态势则非同寻常。赵薇何以成了整治目标，迄今官方并没有给出说法。官方媒体只是说，这位女演员卷入了‘丑闻’。除了现年45岁的赵薇之外，还有另外一名女星受到整肃，她被控有逃税行为。

中国共产党正在发起一项运动，以提升艺术家的道德水准以及对党的爱戴程度。上述两位女演员似乎就成了这场运动的整治对象。在北京看来，粉丝们对影星的狂热崇拜必须予以终止。政府出台措施，将对粉丝的行为做出严格规范。中国共产党认为，所谓的饭圈文化已经对青少年一代构成了威胁。他们缺乏‘正确的价值观’和‘意识形态的安全性’，整个演艺圈充斥低俗氛围，一些男演员则过分‘娘气’。“

赵薇的作品及微博被下架之后，提供粉丝平台的中国各大网络服务商均表示，将按照政府的新规定，对上网内容进行相应调整。《南德意志报》文章最后写道：

“中国共产党开始越来越强势地介入民众的生活领域。中国党和国家领导人习近平宣布，将采取强有力措施，整治不平等现象。通过新颁布的严厉规定，政府将要求那些富足生活的受益者们承担起更多的义务。企业应为人民服务，而不是追求利润。”



周四，中国国家广电总局发布新的规定，要求媒体机构抵制低俗和庸俗作品的生产，并严厉打击“娘炮”审美和“低俗网红”。广电总局的通知中写道：“在节目演员和嘉宾选用上要严格把关，政治立场不正确、与党和国家离心离德的人员坚决不用，” 《明星》周刊就此写道：

“这份规范电视节目的新通知发布之前，中国政府已经出台了一系列措施和规定，目的都是要强化爱国主义以及对习近平的个人崇拜。九月一日新学期开始后，数百万学生们被要求学习‘习近平思想’，相关的通知中指出，要从小播下‘爱党、爱国、爱社会主义的种子’。

前不久，中国政府刚刚出台措施，对青少年网游做出严格限制。今后年轻人在周内将不得玩网络游戏，周五至周日则只可以在晚上八点至九点之间，玩一个小时的游戏。官方的新华社报道称，采取这一措施是为了‘保护青少年的身心健康’。此前不久，一家官方报纸曾对网络公司提出强烈谴责，指称网络游戏是‘毒害青少年的精神鸦片’。”

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